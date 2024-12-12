В Бийске мать с ребенком пострадали при взрыве бытового газа

Мальчик находится в тяжелом состоянии

12 декабря 2024, 13:21, ИА Амител

Место происшествия / Фото: бийская станция скорой медицинской помощи

В Бийске женщина и девятилетний ребенок пострадали в результате взрыва бытового газа, сообщает в своем Telegram-канале городская станция скорой медицинской помощи.

"Мальчик находится в тяжелом состоянии. С термическими ожогами первой и второй степени он доставлен в детскую городскую больницу", – рассказал главврач станции скорой помощи Бийска Алексей Карнаухов.

Женщину доставили в медучреждение в состоянии средней степени тяжести.

Фото с места взрыва бытового газа в Бийске, где пострадали 48-летняя мать и девятилетний ребенок