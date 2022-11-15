Царевны и дамы в коже. Как в Барнауле прошёл этап конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт»

Фото: Алина Богомолова

В воскресенье, 13 ноября, в комплексе «Времена года» прошёл третий этап Всероссийского конкурса «Русский силуэт». В региональном этапе приняли участие 11 коллекций от молодых дизайнеров в возрасте от 18 до 35 лет.

Мероприятие проводится с целью сохранения культурных традиций и развития отечественной модной индустрии. Участники в полной мере проявили себя в своих шедеврах и показали мастерство. В конкурсе мог поучаствовать как профессиональный дизайнер, так и студент.

На третьем этапе «Испытание дефиле» творения дизайнеров оценивали по следующим критериям: новизна и оригинальность; гармоничная взаимосвязь с силуэтом, формой, пропорцией, декором и акцентами; актуальность; соответствие с современным рынком и выбранной целевой аудиторией; конкурентоспособность и практическая значимость; стилистическое и образное единство коллекции; художественная выразительность; соответствие с заявленными названием и девизом коллекции; профессиональное дополнение; посадка изделия и многие другие.

Коллекции были вдохновлены Алтайским краем и Горным Алтаем. Например, одного участника воодушевила архитектура Барнаула, другого — Чуйский тракт. Многие дизайнеры посвящали свои работы женской силе, природе и любви.

Как рассказала amic.ru доцент кафедры искусств Алтайского государственного университета, директор дизайн-студии «От кутюр» Марина Кривицкая, другие дизайнеры вдохновлялись, в частности, современными модными тенденциями, а также темой экологии. Это участники тоже попытались показать через одежду.

Победил в конкурсе дизайнер из Горно-Алтайска Владимир Макрушин. Его коллекция посвящена истории Чуйского тракта. В костюме он отразил одежду людей 20-х годов прошлого века, возводивших эту великую дорогу. Теперь Владимир Макрушин отправится в Москву на финал, где покажет свою работу.

Подробнее, как прошёл показ мод, — в нашем фоторепортаже.