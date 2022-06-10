Вода для «моржей» и автобус для терпеливых. Единственный бесплатный пляж торжественно открылся в Барнауле

Торжественное открытие единственного бесплатного городского пляжа прошло в Барнауле на острове Помазкин утром, 10 июня. Пришедшие на пляж послушали концерт, посмотрели заплыв «моржей», поучаствовали в конкурсах и мастер-классах, поиграли в волейбол и позагорали на солнце. Однако купаться рискнули немногие — вода все еще холодная. Да, и чтобы попасть на праздник многим из них пришлось пройти еще одно испытание: долго дожидаться автобуса.

Новости

Досуг Лето, солнце, жара. Где уже можно купаться в Барнауле и сколько это стоит?

Не в воде, но на солнце

Праздник в честь открытия городского пляжа на острове Помазкин в Барнауле начался в 12 часов утра. Перед пришедшими на сцене рядом с кафе выступали певцы, гимнастки и танцовщицы. Программа включала мастер-классы, конкурсы и заплыв представителей Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Алтайского края «Белые медведи», которые тоже поднялись на сцену и выступили перед зрителями.

«Моржи» были чуть ли не единственными, кто осмелился окунуться в воду 10 июня: вода еще слишком холодная, чтобы купаться. Однако отдельные смельчаки, не боящиеся холода, все-таки поплавали и открыли для себя купальный сезон.

В основном же отдыхающие в день официального открытия пляжа предпочитали просто загорать на солнце, играть в волейбол и есть с детьми сладкую вату на жаре. Бурный интерес у зрителей вызвало разве что выступление юной гимнастки на песке перед сценой. Большую же часть концерта заняли песни, которые интересовали пришедших от случая к случаю.

Кстати, погода для пляжного отдыха была очень даже подходящей — около 30 градусов тепла. Поэтому хотя бы солнечные ванны барнаульцам принять удалось. Людей, правда, на открытие пришло немного, вернее — очень мало: ведь праздник почему-то организовали посреди рабочего дня. Больше половины шезлонгов пустовало, в кафе скучали официанты, а количество народа у сцены в час дня не превышало 10 человек. Редкие загорающие обсуждали инфраструктуру пляжа и пришли к выводу, что она нуждается в улучшении.

«Пока пляж еще на уровне нулевых годов, повсюду реклама, нет хороших кафе, тут и там ржавые таблички, которые отпугивают отдыхающих, много промоин. Чувствуется неухоженность, хотя вроде везде чисто и мусора нет. Ну и главное — хотелось бы хорошую парковку», — говорит один из отдыхающих.

Сейчас на пляже стоит двухэтажное кафе и палатка с шашлыками, есть несколько мангальных зон, где отдыхающие сами могут жарить шашлыки.

Площадки для футбола и волейбола расположены далеко друг от друга. Причем, во время открытия на футбольном «поле» не было никого, а на волейбольном играли две команды.

Один в поле воин?

Если у человека нет своего авто, то добраться до пляжа на автобусе ему будет трудно. Сейчас доехать до места можно только на автобусе №110. Причем на маршруте только одна машина. Это специальный маршрут, который ходит от площади Баварина (Речной вокзал) до пляжа и обратно.

Ждать рейс до пляжа приходится так долго, что вполне можно загореть. Корреспондент amic.ru стоял на остановке 40 минут. Когда автобус подъехал, еще 10 минут ожидали других пассажиров. А их было мало. Вместе с журналистом на пляж отправились только женщина с ребенком и две пенсионерки.

Обратно в город автобус отправился минут через 40 после того, как приехал. Ситуация с пассажирами в этот раз была еще хуже. Кроме журналиста, в салоне была лишь одна пенсионерка, по пути подсели еще две женщины. Водитель возмущался, что тратит день впустую, «наворачивая круги без пассажиров», а «мог бы в это время делать дома ремонт».

Автобус 101/ Антон Дегтярев

Из-за отсутствия пассажиров машина ходит без расписания, «как попало», отмечает водитель, лишь бы набрать хоть кого-то. Поэтому и ждать автобус приходится долго. Но возможно, ситуация изменится в выходные, когда народ поедет на пляж, спасаясь от жары.

Впрочем, до острова Помазкин ходит еще один автобус — №40. Но его конечная остановка — Затон и салон почти всегда полон.

Напомним, что в этом году барнаульцы начали купаться на пляже «Городской» острова Помазкин еще задолго до официального открытия — в мае, когда в Алтайский край пришла аномальная жара.

В этом году пляжный сезон в Барнауле открыт с 10 июня по 25 августа. Официально купаться разрешено на двух городских пляжах — «Городской» на Правобережном тракте, 10 и «Водный мир» на Правобережном тракте, 39.

Также для купания есть открытые платные бассейны: в парк-отеле «Чайка», в парк-отеле «Лесные дали», на крыше «Магис спорта», в парке им. Алексея Смертина, в парке «Арлекино», в комплексе «Адриатика» и в спорткомплексе «Обь».

Новости

Новости Барнаула Барнаульцам рассказали, где в городе нельзя купаться. Карта