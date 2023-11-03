Франция поставит в Казахстан системы ПВО для "укрепления суверенитета страны"

Президент Эммануэль Макрон подписал и другие соглашения с республикой

03 ноября 2023, 14:14, ИА Амител

Флаг Казахстана / Фото: Unsplash

Франция поставит в Казахстан радарные системы противовоздушной обороны Ground Master 400 в целях "укрепления суверенитета страны". Об этом пишет Forbes со ссылкой на France24.

Как отмечает издание, во время официального визита в Астану президент Эммануэль Макрон в своей речи признал "геополитическое давление", оказываемое на Казахстан, а также подписал с Касымом-Жомартом Токаевым шесть контрактов.

Документы, в том числе, касаются преподавания французского в казахстанских школах, производства вакцины от ящура, строительства ветроэлектростанции, инвестиций в железнодорожную отрасль.

Также Париж поучаствует в тендере на строительство атомной станции и поставит в РК радарные системы ПВО Ground Master 400. Они имеют широкий радиус действия, позволяющий обнаруживать цели на разных высотах, вплоть до небольших беспилотников. Инструментальная дальность системы составляет 470 км, точность – 50 м.

Что важно знать

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в столицу Казахстана Астану 1 ноября. Здесь он обсудил с президентом Касымом-Жомартом Токаевым укрепление торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также вопросы международной и региональной повестки.

На следующий день Макрон посетил Узбекистан для развития многосторонних отношений и расширения сотрудничества с республикой.