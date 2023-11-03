Франция поставит в Казахстан системы ПВО для "укрепления суверенитета страны"
Президент Эммануэль Макрон подписал и другие соглашения с республикой
03 ноября 2023, 14:14, ИА Амител
Франция поставит в Казахстан радарные системы противовоздушной обороны Ground Master 400 в целях "укрепления суверенитета страны". Об этом пишет Forbes со ссылкой на France24.
Как отмечает издание, во время официального визита в Астану президент Эммануэль Макрон в своей речи признал "геополитическое давление", оказываемое на Казахстан, а также подписал с Касымом-Жомартом Токаевым шесть контрактов.
Документы, в том числе, касаются преподавания французского в казахстанских школах, производства вакцины от ящура, строительства ветроэлектростанции, инвестиций в железнодорожную отрасль.
Также Париж поучаствует в тендере на строительство атомной станции и поставит в РК радарные системы ПВО Ground Master 400. Они имеют широкий радиус действия, позволяющий обнаруживать цели на разных высотах, вплоть до небольших беспилотников. Инструментальная дальность системы составляет 470 км, точность – 50 м.
Что важно знать
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в столицу Казахстана Астану 1 ноября. Здесь он обсудил с президентом Касымом-Жомартом Токаевым укрепление торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также вопросы международной и региональной повестки.
На следующий день Макрон посетил Узбекистан для развития многосторонних отношений и расширения сотрудничества с республикой.
14:24:11 03-11-2023
О, как. Неспроста.... что-то задумали.
14:56:19 03-11-2023
Гость (14:24:11 03-11-2023) О, как. Неспроста.... что-то задумали.... К чему накручивать эту многозначительность, давать пищу местным конспирологам в маразме? Задумали топливо для АЭС у Казахстана покупать, надо же им где-то его брать. В обмен дают то, что нужно Казахстану. Это обычная рыночная сделка, когда стороны меняются чем-то добровольно без запугивания.
14:44:04 03-11-2023
галлы очень волнуются за суверенитет казахов, кушать не могут, там еще бриты испериживались, да дед бидон со своей звездно-полосатой шоблой весь на нервы изошел, а кто казахский сверитет папирает та?), чу! дружба зреет против кого-то)
14:48:12 03-11-2023
Так им и надо
14:49:51 03-11-2023
Гость (14:24:11 03-11-2023) О, как. Неспроста.... что-то задумали.... Казахстан не желает иметь дело с ракетными комплексами, которые легко можно "отключить" из России.
14:59:38 03-11-2023
Они их с 14 года "собирают" в Казахстане,
20:09:12 03-11-2023
Не, ну может, Казахстан готовится к войне, казахи хотят повоевать, пример хохлов заразителен. Французы как израильтяне, готовы помочь другим государствам с ПВО. Только вот евреям самим внезапно понадобилось, а его нету-ти! Как бы с французами такая же оказия не произошла... В жизни всякое случается.