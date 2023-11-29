Вячеслав Франк снова возглавил медиарейтинг глав муниципалитетов Алтайского края

Мэр Барнаула занял первую строчку четвертый раз подряд

29 ноября 2023, 14:15, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк по итогам октября возглавил медиарейтинг глав муниципальных образований Алтайского края. Об этом пишет "Атмосфера".

Лидеры октябрьского рейтинга:

1-е место: мэр Барнаула Вячеслав Франк – 98 упоминаний;

– 98 упоминаний; 2-е место: мэр Бийска Виктор Щигрев – 20 упоминаний;

– 20 упоминаний; 3-е место: мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман – 11 упоминаний;

– 11 упоминаний; 4-е место: глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев – 10 упоминаний;

– 10 упоминаний; 5-е место: глава Курьинского района Алексей Купин и глава Заринского района Светлана Полякова – по 8 упоминаний.

Рейтинг / Фото: "Атмосфера"

"Вячеслав Франк в октябре нарастил медиактивность более чем вдвое – 98 упоминаний против 38 в сентябре", – отмечает издание.

Столь высокий результат связан с тем, что барнаульский градоначальник поздравлял горожан с профессиональными праздниками, провел совещания по благоустройству парка имени Ленина и оказанию помощи семьям участников СВО, рассказал об организации уборки дорог зимой, предложил установить памятный знак к 150-летию Николая Рериха, посетил ряд городских предприятий и раздал поручения по расселению аварийного жилья.

Добавим, что Франк также занимал первое место в рейтингах упоминаемости за сентябрь, август и июль, а мэр Бийска Виктор Щигрев и тогда был на второй позиции.