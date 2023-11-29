Вячеслав Франк снова возглавил медиарейтинг глав муниципалитетов Алтайского края
Мэр Барнаула занял первую строчку четвертый раз подряд
29 ноября 2023, 14:15, ИА Амител
Мэр Барнаула Вячеслав Франк по итогам октября возглавил медиарейтинг глав муниципальных образований Алтайского края. Об этом пишет "Атмосфера".
Лидеры октябрьского рейтинга:
- 1-е место: мэр Барнаула Вячеслав Франк – 98 упоминаний;
- 2-е место: мэр Бийска Виктор Щигрев – 20 упоминаний;
- 3-е место: мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман – 11 упоминаний;
- 4-е место: глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев – 10 упоминаний;
- 5-е место: глава Курьинского района Алексей Купин и глава Заринского района Светлана Полякова – по 8 упоминаний.
"Вячеслав Франк в октябре нарастил медиактивность более чем вдвое – 98 упоминаний против 38 в сентябре", – отмечает издание.
Столь высокий результат связан с тем, что барнаульский градоначальник поздравлял горожан с профессиональными праздниками, провел совещания по благоустройству парка имени Ленина и оказанию помощи семьям участников СВО, рассказал об организации уборки дорог зимой, предложил установить памятный знак к 150-летию Николая Рериха, посетил ряд городских предприятий и раздал поручения по расселению аварийного жилья.
Добавим, что Франк также занимал первое место в рейтингах упоминаемости за сентябрь, август и июль, а мэр Бийска Виктор Щигрев и тогда был на второй позиции.
14:30:06 29-11-2023
Красавчик!
15:45:04 29-11-2023
По - моему медиарейтинг это показать хоть какую-то оаботу, движение. Как у нас убирали снег это все видели, хорошо что он шел один день, убирали неделю. Хорощо потеплело и остатки расстаяли. Сколько деревьев поваленных еще в городе валяется, а они не расстают. А эта показуха со своими матерями напоказ. Вы должностное лицо и вот если бы вы помогли какой- старушке, у которой нет родственников,и на свои кровные купили самый миниум это другой разговор.
15:45:04 29-11-2023
По - моему медиарейтинг это показать хоть какую-то оаботу, движение. Как у нас убирали снег это все видели, хорошо что он шел один день, убирали неделю. Хорощо потеплело и остатки расстаяли. Сколько деревьев поваленных еще в городе валяется, а они не расстают. А эта показуха со своими матерями напоказ. Вы должностное лицо и вот если бы вы помогли какой- старушке, у которой нет родственников,и на свои кровные купили самый миниум это другой разговор.
15:49:10 29-11-2023
Если бы в Барнауле было хотя бы два мэра. Этот рейтинг имел бы хоть какое-то значение
17:33:26 29-11-2023
Придумают лишь бы устраивать показуху но ни как работу. Вот и играются.
01:50:29 30-11-2023
Все барнаульцы ооочень хорошо знают настоящий рейтинг.....