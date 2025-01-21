Конкурс на выбор нового градоначальника пройдет 30 января

21 января 2025, 17:10, ИА Амител

Конкурсная комиссия в БГД / Фото: duma-barnaul.ru

Конкурсная комиссия во вторник, 21 января, приняла решение о регистрации трех кандидатов на должность главы Барнаула, сообщает Барнаульская городская Дума.

Ранее для участия в конкурсе в комиссию поступили документы от трех граждан: действующего главы Барнаула Вячеслава Франка, руководителя фракции ЛДПР в БГД Алексея Скосырского, директора Алтайского института экономики – филиала частного образовательного учреждения высшего образования Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики Максима Трухина.

"В отношении участников конкурса проведены все проверочные процедуры, по итогам которых каких-либо ограничений для избрания их главой города не выявлено. Рассмотрев все документы путем голосования за каждого из участников, члены комиссии приняли решения допустить их к участию в конкурсе", – рассказала заместитель председателя комиссии Галина Буевич.

Конкурс на выбор нового главы города пройдет 30 января, когда кандидаты представят свои программы развития Барнаула комиссии.

Напомним, полномочия действующего главы города Вячеслава Франка истекают в феврале 2025 года.