ФСБ предотвратила теракт на концерте Павла Воли
Выступление отменили за несколько часов до начала
17 апреля 2025, 21:40, ИА Амител
Сотрудники ФСБ задержали боевика, планировавшего устроить теракт на концерте комика Павла Воли 16 апреля в Пятигорске. Выступление отменили за несколько часов до начала. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации канала, теракт планировал устроить 24-летний уроженец Таджикистана. По версии следствия, злоумышленник хотел поджечь Дворец культуры, в котором должен был пройти концерт.
Задание на поджог преступник получил в Telegram. Он подготовил три "коктейля Молотова", а также снял фото и видео ДК. 16 апреля в ФСБ сообщили о задержании боевика.
"У него изъяли три обмотанные скотчем бутылки с зажигательной смесью, два ножа, топор и саперную лопатку", – передает канал.
Сам Павел Воля заявил, что концерт отменен по техническим причинам.
Ранее ФСБ предотвратила теракт в отношении крымского митрополита Тихона в Москве. За его подготовку задержали и арестовали россиянина и гражданина Украины.
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