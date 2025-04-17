ФСБ предотвратила теракт на концерте Павла Воли

Выступление отменили за несколько часов до начала

17 апреля 2025, 21:40, ИА Амител

Фото: официальное сообщество Павла Воли в VK

Сотрудники ФСБ задержали боевика, планировавшего устроить теракт на концерте комика Павла Воли 16 апреля в Пятигорске. Выступление отменили за несколько часов до начала. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, теракт планировал устроить 24-летний уроженец Таджикистана. По версии следствия, злоумышленник хотел поджечь Дворец культуры, в котором должен был пройти концерт.

Задание на поджог преступник получил в Telegram. Он подготовил три "коктейля Молотова", а также снял фото и видео ДК. 16 апреля в ФСБ сообщили о задержании боевика.

"У него изъяли три обмотанные скотчем бутылки с зажигательной смесью, два ножа, топор и саперную лопатку", – передает канал.

Сам Павел Воля заявил, что концерт отменен по техническим причинам.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в отношении крымского митрополита Тихона в Москве. За его подготовку задержали и арестовали россиянина и гражданина Украины.