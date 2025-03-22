Следком назвал организаторов теракта в "Крокусе"

Расследование против 19 обвиняемых завершено, отметила Светлана Петренко

22 марта 2025, 22:10, ИА Амител

"Крокус Сити" на следующий день после теракта / Фото: amic.ru

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" спланировали и организовали спецслужбы "недружественного государства", сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"На основании собранных доказательств следствие пришло к выводу, что террористический акт спланирован и организован спецслужбами недружественного государства", – сказала она.

По информации Петренко, целью недружественного государства было дестабилизировать обстановку в России.

Для совершения нападения привлекли членов международной террористической структуры. А непосредственной организацией теракта занимались шестеро граждан Средней Азии, часть из которых проходит в деле под псевдонимами. Злоумышленники находятся за рубежом, их заочно арестовали и объявили в розыск.

Расследование против 19 обвиняемых завершено, вскоре дело передадут в суд, добавила представитель СК.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в здание и открыли огонь по людям, а затем подожгли зрительный зал. В результате погибло 145 человек.