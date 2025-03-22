Следком назвал организаторов теракта в "Крокусе"
Расследование против 19 обвиняемых завершено, отметила Светлана Петренко
22 марта 2025, 22:10, ИА Амител
Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" спланировали и организовали спецслужбы "недружественного государства", сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
"На основании собранных доказательств следствие пришло к выводу, что террористический акт спланирован и организован спецслужбами недружественного государства", – сказала она.
По информации Петренко, целью недружественного государства было дестабилизировать обстановку в России.
Для совершения нападения привлекли членов международной террористической структуры. А непосредственной организацией теракта занимались шестеро граждан Средней Азии, часть из которых проходит в деле под псевдонимами. Злоумышленники находятся за рубежом, их заочно арестовали и объявили в розыск.
Расследование против 19 обвиняемых завершено, вскоре дело передадут в суд, добавила представитель СК.
Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в здание и открыли огонь по людям, а затем подожгли зрительный зал. В результате погибло 145 человек.
22:12:13 22-03-2025
"Недружественного государства" - конкретно какого?
22:28:46 22-03-2025
Гость (22:12:13 22-03-2025) "Недружественного государства" - конкретно какого?... Если дружестаеенных целых шесть государств
Теперь сам подумай кто из недружественных мог?
22:42:03 22-03-2025
Гость (22:12:13 22-03-2025) "Недружественного государства" - конкретно какого?... У меня три кандидата: Украина, Великобритания, США.
Но вероятнее всего организовывали совместно.
08:19:55 23-03-2025
Гость (22:42:03 22-03-2025) У меня три кандидата: Украина, Великобритания, США.Но ве... Гость, а у меня дружественные нашей страны - КНДРы, Иран и пока еще до поры до времени Китай.
22:58:45 22-03-2025
Очень информативно, если учесть что полмира у нас недружественных государств.
23:16:07 22-03-2025
Самим-то не стрёмно быть до такой степени робкими, чтобы не сметь конкретизировать "недружественное государство", арестовать организаторов реально, а не "заочно", и назвать поименно скрываемых под псевдонимами?
07:42:23 23-03-2025
может быть это 5 колонна?
10:02:31 23-03-2025
Бездельники.
10:46:47 23-03-2025
Зато неплохо живут на налоги граждан. А что с реальной раскрываемостью плохо, это не важно.