Футболист Юрий Жирков завершил карьеру. Чем он запомнился фанатам?

Последним клубом Жиркова стали подмосковные "Химки"

13 февраля 2023, 12:50, ИА Амител

Юрий Жирков / Фото: rfs.ru

Российский футболист Юрий Жирков завершил карьеру в 39 лет. Серебряный призёр Евро-2008, четвертьфиналист ЧМ-2018 в составе сборной, чемпион России и Англии, номинант на "Золотой мяч" – достижений у Жиркова достаточно. Amic.ru вспомнил, что было в карьере знаменитого футболиста.

В каких клубах играл Жирков?

За свою долгую карьеру Юрий Жирков успел сменить много клубов. В них он играл на позициях левого полузащитника или левого защитника.

Начал заниматься футболом в ДЮСШ "Ревтруд", откуда попал в тамбовский "Спартак". Первым крупным клубом Жиркова стал московский ЦСКА, в котором он играл с 2004 по 2009 год.

После ЦСКА также пошёл на повышение – в лондонский "Челси", где выступал с 2009 по 2011 год. Из Англии Жиркова переманил на тот момент амбициозный и богатый махачкалинский "Анжи". Майку этого клуба спортсмен носил с 2011 по 2013 год.

Из Дагестана ушёл в московское "Динамо" и выступал там тоже два года – до 2015-го. После этого футболист переехал в Санкт-Петербург и стал играть за "Зенит". В питерском клубе он был пять лет – с 2016 по 2021 год. Последним клубом стали подмосковные "Химки", в которых Жирков поиграл мало – один год.

Всего в клубах Жирков провёл 603 игры и забил 65 голов.

За сборную России Жирков играл целых 16 лет – с 2005 по 2021 год. Он провёл за сборную 105 матчей и забил два гола. Кроме того, в 2004-2005 годах выступал за молодёжную сборную России.

Что выиграл Жирков в клубах?

Первые трофеи Жирков завоевал в составе московского ЦСКА. Дважды становился чемпионом России (2005 и 2006 годы), четыре раза выиграл Кубок России (сезоны 2004/05, 2005/ 06, 2007/08 и 2008/09) и столько же раз стал обладателем Суперкубка России (2004, 2006, 2007, 2009). Но главное достижение с ЦСКА – выигрыш Кубка УЕФА в сезоне 2004/05. В финале Кубка УЕФА против лиссабонского "Спортинга" Жирков забил второй гол и вывел ЦСКА вперёд. Матч закончился 1:3 в пользу "армейцев".

В лондонском "Челси" Жирков продолжил выигрывать трофеи. Он стал чемпионом Англии в сезоне 2009/10, в том же сезоне выиграл кубок Англии и в 2009 году стал обладателем Суперкубка Англии.

В "Анжи" и "Динамо" Жирков ничего не выигрывал, но трофеи пришли в "Зените". В питерском клубе он трижды стал чемпионом России – в сезонах 20018/19, 2019/20 и 2020/21. Дважды в "Зените" выиграл Кубок России (2015/16, 2019/20) и Суперкубок России (2016, 2020).

Всего за карьеру Жирков завоевал 21 трофей.

Юрий Жирков / Фото: rfs.ru

Как Жирков играл в сборной России?

Главным достижением Юрия Жиркова в сборной России стала бронза чемпионата Европы – 2008. Жирков сыграл во всех матчах российской команды и стал одним из главных игроков турнира, его включили в символическую сборную Евро-2008 по версии УЕФА.

После этого в составе сборной России Жирков играл на Евро-2012, ЧМ-2014 и на Кубке конфедераций 2017 года. На этих турнирах сборная не вышла из группы.

Вторым успехом Жиркова в сборной России стал чемпионат мира 2018 года в России. Он сыграл в матчах против Саудовской Аравии, Египта и Испании и помог команде дойти до четвертьфинала. После турнира Жирков объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Однако в 2019 году футболиста снова вызвали в команду, и Жирков согласился. Ветеран поехал в составе сборной на Евро-2020, но в первом матче турнира с Бельгией получил травму и оставшиеся две встречи пропустил. Из группы сборная России не вышла.

Какие личные достижения были у Жиркова?

Кроме попадания в символическую сборную 2008 года, Жирков в том же году стал номинантом на главную футбольную премию "Золотой мяч". В 2008-м он стал футболистом года по версии Российского футбольного союза и ряда СМИ – в частности, еженедельника "Футбол", "Советского спорта" и телепередачи "Футбол России".

В 2006 году Жиркова наградили орденом Дружбы "за большой вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения". За то же в 2018 году он получил Почётную грамоту президента РФ.