Зачем российский футбол хочет перейти из Европы в Азию и почему «трансфер» вызвал серьезные споры?

Вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию в РФС намерены решить до конца года
29 декабря 2022, 07:43, Антон Дегтярев
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Российский футбол уже совсем скоро может сменить футбольную прописку и перейти из Европы в Азию. Он собирается предпочесть европейскую конфедерацию UEFA азиатской AFA. Таким образом, сборная может играть уже не на Чемпионате Европы, а на Кубке Азии. Клубы будут участвовать не в европейской, а в азиатской Лиге Чемпионов. Amic.ru собрал все, что известно о возможном «трансфере» российского футбола.
Потому что UEFA забанил Россию еще 28 февраля 2022 года из-за спецоперации на Украине. Российские клубы не могут играть в еврокубках (Лига Чемпионов, Лига Европы и Лига конференций), а сборную России отстранили сначала от Чемпионата мира-2022, а затем и от отбора на Чемпионат Европы-2024 года. И неизвестно, сколько продлится этот запрет. Российский футбольный союз же хочет, чтобы сборная России приняла участие в отборе на ЧМ-2026 году и считает, что этому поможет только переход в Азию.
Нет. На Кубок Азии, который пройдет в 2023 году, сборная России точно не попадает. Следующий такой турнир пройдет только в 2027 году, и вот на нем сборная России гипотетически сыграть может, но только если поучаствует в отборе к ЧМ-2026. Ведь в Кубке Азии нет отдельного отборочного турнира и все определяет квалификация на ЧМ-2026. Поэтому если FIFA не допустит российскую сборную до отбора к ЧМ, то нельзя будет поучаствовать и в Кубке Азии.
Кстати, из-за расширения финальной стадии Чемпионата мира на мундиаль из Азии выйдет восемь команд (раньше было четыре), еще одна сыграет в стыковых матчах.
Нет, никаких гарантий от Азиатской конфедерации нет. Ходят слухи, что ФИФА разрешила России отбираться на ЧМ-2026 при условии перехода в Азию, однако официальных заявлений по этому поводу не было. К тому же, странами-хозяйками ЧМ-2026 будут США, Канада и Мексика. Первые две является для России недружественными странами и вполне могут не пустить Россию к себе.
Если российский футбол перейдет в Азию, то в местную Лигу Чемпионов Россия сразу не вступит. Турнир стартует в августе 2023 года и места там уже заняты.
К тому же, при переходе в Азию Россия, скорее всего, войдет в AFA с нулевым рейтингом. В местную Лигу Чемпионов попадают по 12 стран Западной и Восточной конференции (всего 24 команды). Всего в АФК 47 участников, Россия будет 48-м. Поэтому сначала чемпиона России заявят в отборочный раунд второстепенного турнира (в Азии это Кубок АФК) и уже там придется бороться. Таким образом, в азиатскую ЛЧ наши клубы смогут пробиться только в середине 2020-х годов.
Кроме того, получить вменяемые деньги в азиатской Лиге Чемпионов трудно. Победитель местной ЛЧ получает меньше, чем команда, которая участвовала в отборе к европейской Лиге Чемпионов и даже не попала в группу. За победу на турнире в Азии платят 4 млн долларов, а финалист получает 2 млн долларов. В европейской Лиге чемпионов за одно только попадание в группу платят 15,6 млн евро.
А вот летать придется дольше — азиатские города находятся куда дальше от Центральной России, чем европейские. Соответственно, расходы команд возрастут, а доходы уменьшатся.
Сейчас азиатская Лига Чемпионов проходит по схеме «весна-осень», но в 2023 году турнир перейдет на календарь «осень-весна» — как в Европе.
Официально — нет. РФС ведет переговоры с местной федерацией футбола, но каких-либо приглашений в публичном поле не появлялось. Президент РФС Александр Дюков говорил 23 декабря, что Азиатская Футбольная Конфедерация «на данный момент готова нас к себе принять». Он подчеркнул, что «никто не готов сейчас дать какую-то письменную гарантию, что мы будем приняты, но они готовы рассмотреть наше обращение». По словам Дюкова, вероятность принятия в Азиатскую конфедерацию высока, но для этого нужно подать официальные бумаги.
Мнение экспертов по поводу перехода российского футбола в Азию разделилось. Но чаще можно увидеть негативное отношение к этому варианту развития событий. Например, бывший комментатор и футбольный блогер Василий Уткин назвал переход в азиатскую конфедерацию «абсолютным идиотизмом».
«Аргумент за то, чтобы переходить в Азию, есть только один: мы не играем, а лучше играть, чем не играть. Очень хорошо, но так, например, звучит самое простое оправдание измены: «Милая моя, ты уехала на три недели, как же я могу столько времени без женщины? Лучше с женщиной, чем без женщины», — отметил Уткин в своем видеоблоге на YouTube.
Комментатор Георгий Черданцев также раскритиковал переход. Он сказал, что несколько стран Азии выступают против участия России в отборе к ЧМ-2026. Это Австралия, Япония и Южная Корея. Черданцев отметил, что его отношение к переходу в Азию негативное.
«Это же не квартиру менять — нельзя переходить туда-cюда каждые несколько лет. И потом, что же это получается: Казахстан в УЕФА, а Россия в Азии? Это как-то странно, нелепо. Мьянма, Филиппины и Мальдивские острова — это не те соперники, у которых можно чему-то научиться. Впрочем, спортивную составляющую тут даже нет смысла обсуждать — и так понятно, что уровень очень низкий», — пояснил Черданцев.
Эксперт Александр Бубнов рассказал Sportbox.ru, что Россию могут просто не пустить в США и Канаду на Чемпионат мира-2026 года. Юридически переход из Европы в Азию займет много времени, потому что такого в истории такого еще не было и механизм не отработан. Плюс расходы команд возрастут, а заработки упадут, подчеркнул Бубнов. Он назвал переход «тупиковым вариантом развития событий».
Журналист Игорь Рабинер в открытом письме в «Спорт-Экспресс» также раскритиковал переход и отметил, что решение «похоронит футбол нашей страны». Он написал, что азиатский футбол «незачем будет смотреть», а молодым футболистам «не о чем будет мечтать» и «уровень амбиций будет искусственно опущен во много раз».
По его словам, обратно в УЕФА мы вернуться не сможем в обозримом будущем. Вместо перехода в Азию Рабинер предложил РФС вложить деньги в детско-юношеский футбол и «выстроить такую систему, в которой руководители клубов и агенты будут работать не на себя, а на отрасль».
Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал в своем Телеграм-канале, что Россия — это европейская страна, а переход в Азию — «это непростительная ошибка».
При этом есть и мнения «за» переход. Например, тренер и эксперт Игорь Шалимов сказал, что решение о переходе в Азию — правильное, потому что с возвращением в Европу «нет ясности» и перспективы его «отрицательны».
Бывший тренер и эксперт Александр Григорян тоже считает правильным переход РФС в азиатскую конфедерацию. По его словам, в таком случае «мы будем в конкурентной среде».
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков назвал переход в Азию «окном возможностей для возвращения нашего футбола в официальные турниры». По словам Дюкова, УЕФА на данный момент готова обсуждать возможность возвращения в официальные турнира только юношеских и женских команд, но никаких гарантий этого нет. Все, что удалось добиться — это проведение турнира развития УЕФА в Волгограде в мае с Россией, Казахстаном, Белоруссией и Кыргыстаном в участниках.
«Как я сказал, УЕФА ждет некой стабилизации ситуации. Но нас беспокоит следующее — даже если она произойдет, то бойкот игр с Россией рядом федераций и сборных может продолжиться. Никто не может нам гарантировать, что эту проблему каким-либо образом удастся решить. Мы знаем все сильные стороны европейского футбола. Но мы с вами должны честно для себя сформулировать то, как обстоят дела. На данный момент возвращение в европейские соревнования под большим вопросом и, честно говоря, члены исполкома не видят света в конце тоннеля», — отметил Дюков.
Однако Дюков говорит, что единого мнения в РФС нет — есть много «за» и много «против». При этом Россия не намерена шантажировать УЕФА, утверждает Дюков. Он лишь отмечает, что России нужны международные матчи.
Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что тем, кто принимает решение о будущем российского футбола «не надо делать резких решений». Однако приоритетом здесь должно быть «обеспечение конкурентного развития российского футбола». По мнению Матыцина, это возможно только при участии в международных соревнованиях. И если переход в азиатскую конфедерацию позволит участвовать в международных соревнованиях, то «это, наверное, обоснованное решение», сказал Матыцин.
Сейчас РФС опросил российские клубы, партнеров и спонсоров о переходе в Азию. И «подавляющее большинство клубов поддерживают переход в АФК», отметил Дюков.
«Кто-то поддерживает безоговорочно, кто-то говорит о том, что если мы понимаем, что не будем играть в ближайшее время, — то лучше играть в Азии, чем не играть совсем. Многие начинают понимать, что неучастие в официальных соревнованиях может привести к рискам смены гражданства молодых игроков. Видим, что дружественные нам федерации начинают работать с футболистами и предлагает им менять футбольное гражданство. Это нанесет ущерб российскому футболу. Более того, если ситуация надолго затягивается, у детей может снизиться интерес к занятию футболом», — пояснил Дюков.
По словам Дюкова, спонсоры российского футбола «заинтересованы в продвижении своего бизнеса в Азии» и готовы зайти на азиатский рынок.
Пока непонятно. Но скорее всего, решение будет принято. 27 декабря должно было пройти голосование исполкома РФС по поводу выхода из УЕФА и перехода в Азиатскую конфедерацию. Но РФС решил перенести его, чтобы провести дополнительные консультации. При этом состояться оно должно до конца 2022 года.
Дюков отметил, что ФИФА против перехода не возражает. Но подать заявление нужно до 31 декабря, иначе Россия сможет принимать участие в турнирах лишь с 2027 года. «Задержка может привести к паузе в четыре года», подчеркнул президент РФС. То есть, в случае подачи заявления в 2023 году, в ЧМ-2026 Россия участие уже точно не примет.
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