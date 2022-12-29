Зачем российский футбол хочет перейти из Европы в Азию и почему «трансфер» вызвал серьезные споры?

Эмблема Азиатской конфедерации футбола/ Фото: the-afc.com

Азия даст России гарантии участия в отборе к ЧМ-2026?

Нет, никаких гарантий от Азиатской конфедерации нет. Ходят слухи, что ФИФА разрешила России отбираться на ЧМ-2026 при условии перехода в Азию, однако официальных заявлений по этому поводу не было. К тому же, странами-хозяйками ЧМ-2026 будут США, Канада и Мексика. Первые две является для России недружественными странами и вполне могут не пустить Россию к себе.

А что с азиатской Лигой Чемпионов?

Если российский футбол перейдет в Азию, то в местную Лигу Чемпионов Россия сразу не вступит. Турнир стартует в августе 2023 года и места там уже заняты.

К тому же, при переходе в Азию Россия, скорее всего, войдет в AFA с нулевым рейтингом. В местную Лигу Чемпионов попадают по 12 стран Западной и Восточной конференции (всего 24 команды). Всего в АФК 47 участников, Россия будет 48-м. Поэтому сначала чемпиона России заявят в отборочный раунд второстепенного турнира (в Азии это Кубок АФК) и уже там придется бороться. Таким образом, в азиатскую ЛЧ наши клубы смогут пробиться только в середине 2020-х годов.

Кроме того, получить вменяемые деньги в азиатской Лиге Чемпионов трудно. Победитель местной ЛЧ получает меньше, чем команда, которая участвовала в отборе к европейской Лиге Чемпионов и даже не попала в группу. За победу на турнире в Азии платят 4 млн долларов, а финалист получает 2 млн долларов. В европейской Лиге чемпионов за одно только попадание в группу платят 15,6 млн евро.

А вот летать придется дольше — азиатские города находятся куда дальше от Центральной России, чем европейские. Соответственно, расходы команд возрастут, а доходы уменьшатся.

Сейчас азиатская Лига Чемпионов проходит по схеме «весна-осень», но в 2023 году турнир перейдет на календарь «осень-весна» — как в Европе.

Кубок азиатской Лиги Чемпионов/ Фото: the-afc.com

Россию приглашали в Азию?

Официально — нет. РФС ведет переговоры с местной федерацией футбола, но каких-либо приглашений в публичном поле не появлялось. Президент РФС Александр Дюков говорил 23 декабря, что Азиатская Футбольная Конфедерация «на данный момент готова нас к себе принять». Он подчеркнул, что «никто не готов сейчас дать какую-то письменную гарантию, что мы будем приняты, но они готовы рассмотреть наше обращение». По словам Дюкова, вероятность принятия в Азиатскую конфедерацию высока, но для этого нужно подать официальные бумаги.

Что говорят эксперты?

Мнение экспертов по поводу перехода российского футбола в Азию разделилось. Но чаще можно увидеть негативное отношение к этому варианту развития событий. Например, бывший комментатор и футбольный блогер Василий Уткин назвал переход в азиатскую конфедерацию «абсолютным идиотизмом».

«Аргумент за то, чтобы переходить в Азию, есть только один: мы не играем, а лучше играть, чем не играть. Очень хорошо, но так, например, звучит самое простое оправдание измены: «Милая моя, ты уехала на три недели, как же я могу столько времени без женщины? Лучше с женщиной, чем без женщины», — отметил Уткин в своем видеоблоге на YouTube.

Комментатор Георгий Черданцев также раскритиковал переход. Он сказал, что несколько стран Азии выступают против участия России в отборе к ЧМ-2026. Это Австралия, Япония и Южная Корея. Черданцев отметил, что его отношение к переходу в Азию негативное.

«Это же не квартиру менять — нельзя переходить туда-cюда каждые несколько лет. И потом, что же это получается: Казахстан в УЕФА, а Россия в Азии? Это как-то странно, нелепо. Мьянма, Филиппины и Мальдивские острова — это не те соперники, у которых можно чему-то научиться. Впрочем, спортивную составляющую тут даже нет смысла обсуждать — и так понятно, что уровень очень низкий», — пояснил Черданцев.

Эксперт Александр Бубнов рассказал Sportbox.ru, что Россию могут просто не пустить в США и Канаду на Чемпионат мира-2026 года. Юридически переход из Европы в Азию займет много времени, потому что такого в истории такого еще не было и механизм не отработан. Плюс расходы команд возрастут, а заработки упадут, подчеркнул Бубнов. Он назвал переход «тупиковым вариантом развития событий».

Журналист Игорь Рабинер в открытом письме в «Спорт-Экспресс» также раскритиковал переход и отметил, что решение «похоронит футбол нашей страны». Он написал, что азиатский футбол «незачем будет смотреть», а молодым футболистам «не о чем будет мечтать» и «уровень амбиций будет искусственно опущен во много раз».

По его словам, обратно в УЕФА мы вернуться не сможем в обозримом будущем. Вместо перехода в Азию Рабинер предложил РФС вложить деньги в детско-юношеский футбол и «выстроить такую систему, в которой руководители клубов и агенты будут работать не на себя, а на отрасль».

Матч сборной России и Таджикистана/ Фото: rfs.ru

Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал в своем Телеграм-канале, что Россия — это европейская страна, а переход в Азию — «это непростительная ошибка».

При этом есть и мнения «за» переход. Например, тренер и эксперт Игорь Шалимов сказал, что решение о переходе в Азию — правильное, потому что с возвращением в Европу «нет ясности» и перспективы его «отрицательны».

Бывший тренер и эксперт Александр Григорян тоже считает правильным переход РФС в азиатскую конфедерацию. По его словам, в таком случае «мы будем в конкурентной среде».

Что говорят в РФС?

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков назвал переход в Азию «окном возможностей для возвращения нашего футбола в официальные турниры». По словам Дюкова, УЕФА на данный момент готова обсуждать возможность возвращения в официальные турнира только юношеских и женских команд, но никаких гарантий этого нет. Все, что удалось добиться — это проведение турнира развития УЕФА в Волгограде в мае с Россией, Казахстаном, Белоруссией и Кыргыстаном в участниках.

«Как я сказал, УЕФА ждет некой стабилизации ситуации. Но нас беспокоит следующее — даже если она произойдет, то бойкот игр с Россией рядом федераций и сборных может продолжиться. Никто не может нам гарантировать, что эту проблему каким-либо образом удастся решить. Мы знаем все сильные стороны европейского футбола. Но мы с вами должны честно для себя сформулировать то, как обстоят дела. На данный момент возвращение в европейские соревнования под большим вопросом и, честно говоря, члены исполкома не видят света в конце тоннеля», — отметил Дюков.

Однако Дюков говорит, что единого мнения в РФС нет — есть много «за» и много «против». При этом Россия не намерена шантажировать УЕФА, утверждает Дюков. Он лишь отмечает, что России нужны международные матчи.

Александр Дюков/ Фото: rfs.ru

Что говорят в Минспорта?

Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что тем, кто принимает решение о будущем российского футбола «не надо делать резких решений». Однако приоритетом здесь должно быть «обеспечение конкурентного развития российского футбола». По мнению Матыцина, это возможно только при участии в международных соревнованиях. И если переход в азиатскую конфедерацию позволит участвовать в международных соревнованиях, то «это, наверное, обоснованное решение», сказал Матыцин.

Поддерживают ли клубы и спонсоры переход в АФК?

Сейчас РФС опросил российские клубы, партнеров и спонсоров о переходе в Азию. И «подавляющее большинство клубов поддерживают переход в АФК», отметил Дюков.

«Кто-то поддерживает безоговорочно, кто-то говорит о том, что если мы понимаем, что не будем играть в ближайшее время, — то лучше играть в Азии, чем не играть совсем. Многие начинают понимать, что неучастие в официальных соревнованиях может привести к рискам смены гражданства молодых игроков. Видим, что дружественные нам федерации начинают работать с футболистами и предлагает им менять футбольное гражданство. Это нанесет ущерб российскому футболу. Более того, если ситуация надолго затягивается, у детей может снизиться интерес к занятию футболом», — пояснил Дюков.

По словам Дюкова, спонсоры российского футбола «заинтересованы в продвижении своего бизнеса в Азии» и готовы зайти на азиатский рынок.