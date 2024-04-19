Футбольное поле для команды "Темп" построят в Барнауле в районе Солнечной поляны

Проект рассмотрели 18 апреля на заседании градсовета

19 апреля 2024, 08:14, ИА Амител

Проект футбольного стадиона в Барнауле

Футбольное поле построят в поселке Солнечная поляна, на ул. Антона Петрова, 263 (пересечение с ул. Геодезической) для тренировки команды "Темп". Проект одобрили 18 апреля на заседании градсовета Барнаула. Автором выступает "Мастерская Владимира Золотова", а заказчиком – ООО "Лакстрон". Изначально инвестор планировал на данном участке возвести полноценный футбольный манеж, но в итоге предпочел более экономичный вариант.

Что сейчас находится на этом участке?

Сейчас участок пустует, покрыт растительностью. Рядом расположен частный сектор и поселок таунхаусов. В октябре прошлого года состоялся аукцион по продаже земли. В аукционе участвовали две компании – ООО "Алтай Лада Плюс" (им владеет известный в Барнауле предприниматель Андрей Кутулуцкий), ООО "Лакстрон" (руководитель – Константин Болотов) и физлицо – Вячеслав Аман. В результате участок достался "Лакстрону" за 8,1 млн рублей (при начальной стоимости 4,5 млн). Именно Константин Болотов является совладельцем футбольного манежа "Темп"

Каким будет футбольное поле?

Новое футбольное поле будет 100 на 70 метров. Именно такого же размера газон на стадионе "Динамо". Рядом с полем возведут небольшое здание, в котором разместят раздевалку, душевые и административные кабинеты.

Также предполагается строительство системы полива газона, зоны для воркаута, дорожек для разминок, а само поле будет огорожено для посетителей.

Что думают о проекте члены градсовета?

Заместитель главы города Барнаула по строительству Андрей Федоров поинтересовался у инвестора, не возникнет ли юридических вопросов к объекту. Мол, по документам компания "Лакстрон" планировала построить крытый манеж, а по факту будет обычное футбольное поле. Однако инвестор Константин Болотов, присутствовавший на заседании, заверил, что проблем не будет.

Общественник Евгений Носенко отметил важность развития данной части Барнаула и предложил запроектировать здесь более масштабный спортивный объект с дорожками для бега, зонами для занятий другими видами спорта. Впрочем, Константин Болотов объяснил, что посторонних на поле пускать не будут. Оно необходимо для тренировок любительской команды "Темп" и сдачи его в аренду для тренировок.

Также несколько членов градсовета предложили возвести небольшие трибуны для болельщиков. Однако и тут инвестор объяснил, что тренировки не подразумевают присутствия на них посторонних.

В итоге Андрей Федоров предложил поддержать проект. В случае необходимости и финансовых возможностей инвестор, по словам чиновника, сможет освоить в будущем соседний участок и построить там спортивный объект уже для общественного назначения.