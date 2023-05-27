"Ведём претенциозные работы". Глава Минспорта сказал, когда в Барнауле построят манеж

Возвести чисто футбольный манеж за 500 миллионов рублей планируют уже много лет

27 мая 2023, 06:28, ИА Амител

Власти Алтайского края не отказываются от идеи строительства круглогодичного футбольного манежа в Барнауле рядом со стадионом "Трансмаш". Об этом во время эфира с ЦУР заявил министр спорта региона Максим Рябцев. Однако произойдёт ли это в ближайшие годы – неизвестно. Согласно последним подсчётам, на возведение чисто футбольного манежа необходимо около 500 миллионов рублей.

"В апреле мы должны были получить заключение от экспертов по проектно-сметной документации. Ведём претенциозные работы. По их итогам примем определённые решения", – сообщил в эфире ЦУР Максим Рябцев, не уточнив, какие именно решения примут власти. Судя по размытому ответу министра, строить объект пока не планируют.

О планах возводить манеж по адресу проспекта Ленина, 156, краевые власти заявили ещё в 2020 году. Речь идёт о полноценном крытом стадионе, где можно было бы играть в футбол круглый год. Построить объект собираются рядом со школой барнаульского "Динамо" на стадионе "Трансмаш". Сейчас здание находится в аварийном состоянии, и заниматься на базе невозможно.

Ранее министр спорта Алтайского края заявлял, что в регионе не будут приступать к большим стройкам, пока не сдадут в эксплуатацию три ФОКа в Барнауле и ледовую арену в Бийске.