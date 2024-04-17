Новый футбольный манеж может появиться в Барнауле. Где его построят?

Проект рассмотрят 18 апреля на заседании градсовета города

17 апреля 2024, 06:15, ИА Амител

Футбольный матч "Динамо-Барнаул" / Фото: amic.ru

Футбольное поле с манежем построят в поселке Солнечная поляна, на ул. Антона Петрова, 263 (пересечение с ул. Геодезической). Проект рассмотрят 18 апреля на заседании градсовета города. Автором выступает "Мастерская Владимира Золотова", а заказчиком – ООО "Лакстрон".

Что известно о манеже?

В октябре прошлого года состоялся аукцион по продаже земли под будущий объект. В аукционе участвовали две компании – ООО "Алтай Лада Плюс" (им владеет известный в Барнауле предприниматель Андрей Кутулуцкий), ООО "Лакстрон" (руководитель – Константин Болотов) и физлицо – Вячеслав Аман. В результате участок достался "Лакстрону" за 8,1 млн рублей (при начальной стоимости 4,5 млн).

К слову, Константин Болотов – один из инвесторов футбольного манежа "Темп" в Барнауле, который пользуется большой популярностью. Спорткомплекс постоянно загружен, там проводят не только футбольные матчи, но и развлекательные мероприятия.

Каким будет манеж?

Пока неизвестно, детали проекта представят членам градсовета уже в ближайшее время. По условиям соглашения с мэрией в течение пяти с половиной лет инвестор должен построить манеж площадью от 5 до 10 тысяч квадратных метров и футбольное поле.

Как ранее писал amic.ru, сейчас участок пустует, покрыт небольшой растительностью. Рядом расположен частный сектор и поселок таунхаусов. По соседству с будущим спортивным комплексом построят объект пожарной охраны. Кроме того, рядом в пешей доступности расположена Мизюлинская роща, отремонтированная несколько лет назад по федеральному нацпроекту.

Какие еще манежи хотят построить в Барнауле?

Прежде всего, закрытое футбольное поле с подогревом для школы и команды по футболу "Динамо-Барнаул". О планах возводить манеж по адресу проспект Ленина, 156, краевые власти заявили еще в 2020 году. Построить объект собираются рядом со школой барнаульского "Динамо" на стадионе "Трансмаш". Сейчас здание находится в аварийном состоянии. Стоимость работ может превысить 500 миллионов рублей. Однако денег на строительство важного для Барнаула манежа не нашли.

Также уже много лет обсуждается идея строительства закрытого футбольного стадиона рядом с бывшим парком имени Ленина. Еще в начале нулевых по федеральному проекту там должен был появиться манеж, но Алтайский край так и не получил средства на реализацию проекта.