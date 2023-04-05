В Алтайском крае начался сезон клещей

Первый случай укуса зафиксировали 30 марта в Благовещенском районе

05 апреля 2023, 09:14, ИА Амител

Фото: pikabu

Сезон клещей в Алтайском крае в 2023 году начался на пять дней раньше, чем в 2022-м. Об этом рассказали во время пресс-конференции регионального Минздрава.

Первый случай укуса зафиксировали 30 марта в Благовещенском районе, пострадала семилетняя девочка. Специалисты отмечают, что с ростом температур увеличивается и число обращений в больницы. Пик ожидается в начале мая, когда люди начнут массово выходить в лес и посещать другие природные очаги.

"На данный момент в населённых пунктах ещё небольшое количество обратившихся, пик обычно регистрируется в первых числах мая. Как только начнётся массовый выход населения на территории природных очагов, сразу увеличится количество покусанных клещами", – объяснила специалист регионального Роспотребнадзора Елена Черкашина.

Укусы клещей обычно фиксируют во всех районах Алтайского края, но чаще всего это происходит в предгорных районах. Есть антропургические очаги (места на территории населённого пункта с высокой численностью клещей, – прим. ред.) и в Барнауле. Самые крупные – вблизи оптового рынка на проспекте Космонавтов, возле завода "Кристалл", в роще на Солнечной Поляне, парке "Юбилейный" и на окраине города в районе Научного городка.

Отмечается, что в 2023 году в регионе от клещей привились 35 тысяч человек, большая часть из них – дети. В больницах региона есть запас более 110 тысяч доз вакцины.

Ранее amic.ru рассказал, что такое клещевой боррелиоз и какие у него симптомы, а также о новом вирусе Хасеки, передающемся от клещей.