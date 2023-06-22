Гаджет на колесах: барнаульский автолюбитель провел тест-драйв OMODA S5

Автомобиль явно нацелен на семейных людей, но с уклоном на тех, кто идет в ногу со временем и обращает внимание на тенденции и современные технологии

22 июня 2023, 09:00, ИА Амител LjN8KPBx3

Тест-драйв OMODA S5 / Фото: Татьяна Алдабаева для amic.ru

Стремительно завоевывающий свою аудиторию как в России, так и в Барнауле автомобильный бренд OMODA* к лету этого года выпустил новую модель – седан S5*. Что сказать – с виду красавец. Но каков он в движении и кому подойдет? Вместе с Автоцентром АНТ – официальным дилером в Барнауле – мы провели тест-драйв новинки. Радиоведущий FM-Продакшн Максим Конаков делится впечатлениями от поездки, дизайна и интерьера, техническими характеристиками и, конечно же, ценами и комплектациями.

Экстерьер

Начнем с того, что самым первым бросается в глаза: дизайн автомобиля. Увидеть его первым в потоке машин вряд ли удастся, в этом и таится главная задумка стиля Casual*. Но при детальном рассмотрении экстерьера понимаешь, что все здесь на своих местах: нет лишних деталей, все линии приятны глазу и все это работает вместе с высокотехнологичным функционалом. Светодиодная оптика спереди и сзади, четкая, но не слепящая. Узнаваемая радиаторная решетка Star Diamond* с россыпью бриллиантов и скрытой камерой системы кругового обзора. Стильные литые диски, которые идут даже в самой младшей комплектации. Признаюсь, после осмотра автомобиля захотелось сесть за руль и узнать, на что способен S5.





















































































Тест-драйв OMODA S5 / Фото: Татьяна Алдабаева для amic.ru

Интерьер и комфорт

Кстати, за рулем тоже есть на что обратить внимание. Приятные на ощупь материалы панели, сидений и вообще всего, до чего можно дотянуться. В интерьере выдержан стиль минимализма без пугающего комплекта кнопок. Все настройки вождения, мультимедиа, климата и даже подсветки в салоне можно произвести на экране, который мгновенно отвечает на все команды. С такой системой сам автомобиль больше напоминает гаджет, такой же обязательный, как телефон в современном мире. Но только с колесами и двигателем. Впрочем, технологии идут именно в этом направлении, так что лучше не отставать.

Салон OMODA S5 очень просторный. С моим ростом 180 см пассажиру за креслом водителя не пришлось бы поджимать колени, а если на этом месте установить детское кресло, то не будет необходимости протирать после каждой поездки спинку сиденья. Кстати, еще один плюс для молодых родителей – очень вместительный багажник. Без малого 500 литров легко вмещают в себя коляску в собранном виде, что еще проще при весьма широком проеме багажника. Но если дети только в планах, а вот поездка в горы уже на носу, то складываем задний ряд сидений, увеличиваем объем багажника и с легкостью перевозим сноуборды, лыжи и все необходимое для путешествия.

































Тест-драйв OMODA S5 / Фото: Татьяна Алдабаева для amic.ru

Технические характеристики

Пора бы заглянуть и под капот автомобиля, заодно и выяснить, как он чувствует себя на дороге. Автоцентр АНТ предлагает две комплектации: с атмосферным двигателем на 113 л.с. и с турбодвигателем на 147 л.с. Но будьте уверены, что ни тот ни другой не расстроит вас расходом топлива. В смешанном режиме оба будут тратить около 7 литров на 100 километров. Мы прокатились по городу и даже сумели попасть на загородную трассу на автомобиле с атмосферным двигателем.

Вождение

Разгон с места уверенный и динамичный, а при обгоне нет никаких задержек или сомнений в маневре. При этом, на что особенно хотелось обратить внимание, – мягкая, практически бесшумная и в то же время очень упругая подвеска. Что кочки и выбоины на дорогах, что "лежачие полицейские" совсем не портили впечатление от вождения. Которое, кстати, повышалось за счет отличного акустического комфорта. Все это благодаря шумоизоляции и качественной системе акустики.

















































Тест-драйв OMODA S5 / Фото: Татьяна Алдабаева для amic.ru

Системы помощи водителю

В помощь водителю целый ряд систем помощников: тут привычные всем мониторинг слепых зон, AutoHold*, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, система помощи в пробках, предупреждение от покидания полосы, автоматическое переключение с дальнего на ближний, датчик света и дождя, а кроме всего прочего, еще прокачанная система кругового обзора. Она может заглянуть за угол поворота при выезде с подземной парковки или подсказать, что находится прямо под колесом, если местность незнакомая. С помощью камер можно парковаться, не боясь оставить на бордюре свой бампер или втиснуться в гараж, который едва превышает габариты автомобиля. При этом система сама знает, когда нужна помощь, включается автоматически, но на панели слева от руля есть кнопка, которой можно вызвать помощника, когда пожелаешь.

Безопасность

Как в случае с "первенцем" OMODA, в S5 так же не забыли о безопасности. Точнее не так: S5 сконструирован, в первую очередь, исходя из соображений безопасности водителя и пассажиров. Начнем с того, что кузов автомобиля высокопрочный и полностью оцинкован. Да, даже крыша. В колеса встроены системы давления и температуры в шинах, а на всех креслах есть преднатяжители и ограничители усилия ремней. И, конечно, шесть подушек безопасности, включая боковые шторки. И, кроме этого, за ситуацией вместе с водителем будут следить системы ADAS*, как пассивные, так и активные.

















Тест-драйв OMODA S5 / Фото: Татьяна Алдабаева для amic.ru

Итог

И без того не малая статья получилась об автомобиле OMODA S5, но даже это совсем не все. Те, кто не дочитал до конца, а сразу отправился записываться на тест-драйв, будет приятно удивлен люком с электроприводом во всех комплектациях или беспроводной зарядкой. Так же порадуют бесключевой доступ и запуск, атмосферная подсветка внутри салона, комфортные и спортивные передние кресла. И если продолжить перечисление всех мелочей и "фишек" автомобиля, то придется писать еще одну статью.

Заряженный новыми технологиями S5 не отстает от современных тенденций и движется в ногу со временем, а где-то и опережая его. При этом не забывает о стиле, комфорте и безопасности. Для тех, кто ценит функциональный минимализм без пыли в глаза, OMODA S5 будет отличным помощником в ежедневных задачах и в долгожданных путешествиях. Познакомиться лично с новым представителем модели и пройти тест-драйв можно у официального дилера Автоцентра АНТ. Барнаул, Павловский тракт, 249д.

*OMODA ("Омода"), S5 ("С5"), C5 ("Ц5"), Casual ("Кэжуал"), Star Diamond ("Стар Даймонд"), ADAS – Advanced Driver Assistance Systems ("Эдванс Драйвер Ассистанс Систем), AutoHold ("АвтоХолд").

Официальный дилер OMODA – Автоцентр АНТ (ООО АНТ 2000)

Адрес: Павловский тракт, 249д

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