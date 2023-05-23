В новом выпуске смотрите, как целая группа (ну почти) разместилась в салоне одного кроссовера

23 мая 2023, 09:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaq4vkg6n

Софья Шулбакова, Эдуард Фогель и Никита Иванников

"Караоке рулит" – это новая программа, где ведущий Никита Иванников за рулём новенького автомобиля OMODA C5* от Автоцентра АНТ катает популярных музыкантов, а те за наезженные километры рассчитываются песнями. На этот раз Никита прокатил сразу целую группу, нет, даже группировку – SkAйФ*. Катались в салоне и пели двое участников очень популярной в Барнауле группы – основатель Эдуард Фогель и вокалистка Софья Шулбакова. Остальные, видимо, разместились в багажнике.

И не мудрено. Ведь новый кроссовер OMODA C5 4WD* отличается не только футуристичным дизайном и безупречной динамикой двигателя с высокой экономичностью, но и комфортабельным вместительным багажным отделением и надёжной подвеской.

Кроссовер OMODA C5 4WD с новым мотором и интеллектуальной системой полного привода совсем недавно представлен на российском рынке. Новая трансмиссия с двумя сцеплениями призвана мягко и оперативно переключать передачи, обеспечивая двигателю отменные динамические характеристики при низком уровне расхода топлива. В смешанном цикле автомобиль потребляет не более 7,4 литра бензина. Вы и сами можете это проверить, протестировав авто в дилерском центре на Павловском тракте, 249д.

Благодаря акустической системе новой OMODA C5 артисты исполнили хиты группы "Ленинград" "Мамба" и "В Питере пить", а Соня спела нежную "Еще люблю" от A'Studio*. Трибьют-музыканты рассказали, что для них творчество "Ленинграда", работают ли они до сих пор как шоу-пародия группы-кумира и общаются ли с самим Шнуровым.

Музыканты рассказали, что часто выступают в популярных заведениях Барнаула. А с комфортом до места встречи вас может доставить несравненная полноприводная OMODA C5. Распределение крутящего момента между передней и задней осями, благодаря интеллектуальной системе полного привода, происходит в автоматическом режиме в зависимости от различных дорожных и климатических условий эксплуатации, а также манеры езды водителя.

Продвинутая система располагает шестью режимами управления: экономичным, комфортным, спортивным, а также для движения по снегу и грязи. А утончённая головная оптика со светодиодными ходовыми огнями, ближним и дальним светом, красные акценты на кузовных деталях, колёсных дисках и тормозных суппортах добавляют яркость и индивидуальность. В потоке OMODA C5 точно не затеряется.

В прошлые два выпуска Никита Иванников пел с несравненной Ольгой Грушиной и обаятельным Евгением Трофимовым. Славная традиция катать известных музыкантов по улицам Барнаула продолжится в следующих выпусках. Кого ведущий программы повезёт в следующий раз, следите за новостями.

Уже в этом месяце в Автоцентре АНТ появится новый седан OMODA S5*. Возможно, именно на нём и прокатится новый герой.

Официальный дилер OMODA – Автоцентр АНТ (ООО АНТ 2000)

Адрес: Павловский тракт, 249д

Время работы: пн-пт – с 08:00 до 19:00, сб-вс – с 09:00 до 14:00

Отдел продаж: тел. +7 (3852) 230-030

Сервисный центр: тел. +7 (3852) 230-010

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Яндекс Дзен*SkAйФ* (“Скайф”), OMODA C5 4WD ("Омода Ц5 4ВД"), A'Studio* (“А-Студио”), OMODA S5 ("Омода Эс5").

ООО "АНТ 2000"

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