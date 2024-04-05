НОВОСТИКультура

Новый фильм Гая Ричи не покажут в российских кинотеатрах

Минкульт отказал картине в прокатном удостоверении

05 апреля 2024, 09:15, ИА Амител

Кадр из фильма "Министерство неджентльменских дел" (2024)
Кадр из фильма "Министерство неджентльменских дел" (2024)

Новый фильм режиссера Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" не покажут в российских кинотеатрах. Его премьера ожидалась 25 апреля.

Как пишет ТАСС со ссылкой на кинопрокатную компанию "Вольга", Минкульт отказал картине в прокатном удостоверении из-за ошибок в документах и даты премьеры, в которую выходят несколько фильмов со схожей тематикой.

Не исключено, что релиз шпионского боевика состоится сразу в "Кинопоиске". В пресс-службе стриминга пообещали объявить о дальнейших планах чуть позже.

Ранее рассказали, какие фильмы выйдут в российских кинотеатрах в апреле.

Кино кинотеатры

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

09:17:10 05-04-2024

Лучше Каху ещё раз пусть покажут

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:02:19 05-04-2024

Гость (09:17:10 05-04-2024) Лучше Каху ещё раз пусть покажут... Каха хороший фильм, про культурные особенности народов России

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:57:05 05-04-2024

Этот британский режиссёр в своих криминальных комедиях представляет в лучшем свете британцев,даже преступников.В фильме "Джентльмены" он принижает преступников китайцев и евреев. И там убивают никаких не преступников "русских" Асланов.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
хо

11:45:10 05-04-2024

Это потеря потерь для российского зрителя

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров