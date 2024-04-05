Новый фильм Гая Ричи не покажут в российских кинотеатрах

Минкульт отказал картине в прокатном удостоверении

05 апреля 2024, 09:15, ИА Амител

Кадр из фильма "Министерство неджентльменских дел" (2024)

Новый фильм режиссера Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" не покажут в российских кинотеатрах. Его премьера ожидалась 25 апреля.

Как пишет ТАСС со ссылкой на кинопрокатную компанию "Вольга", Минкульт отказал картине в прокатном удостоверении из-за ошибок в документах и даты премьеры, в которую выходят несколько фильмов со схожей тематикой.

Не исключено, что релиз шпионского боевика состоится сразу в "Кинопоиске". В пресс-службе стриминга пообещали объявить о дальнейших планах чуть позже.

Ранее рассказали, какие фильмы выйдут в российских кинотеатрах в апреле.