Новый фильм Гая Ричи не покажут в российских кинотеатрах
Минкульт отказал картине в прокатном удостоверении
05 апреля 2024, 09:15, ИА Амител
Кадр из фильма "Министерство неджентльменских дел" (2024)
Новый фильм режиссера Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" не покажут в российских кинотеатрах. Его премьера ожидалась 25 апреля.
Как пишет ТАСС со ссылкой на кинопрокатную компанию "Вольга", Минкульт отказал картине в прокатном удостоверении из-за ошибок в документах и даты премьеры, в которую выходят несколько фильмов со схожей тематикой.
Не исключено, что релиз шпионского боевика состоится сразу в "Кинопоиске". В пресс-службе стриминга пообещали объявить о дальнейших планах чуть позже.
Ранее рассказали, какие фильмы выйдут в российских кинотеатрах в апреле.
09:17:10 05-04-2024
Лучше Каху ещё раз пусть покажут
12:02:19 05-04-2024
Гость (09:17:10 05-04-2024) Лучше Каху ещё раз пусть покажут... Каха хороший фильм, про культурные особенности народов России
10:57:05 05-04-2024
Этот британский режиссёр в своих криминальных комедиях представляет в лучшем свете британцев,даже преступников.В фильме "Джентльмены" он принижает преступников китайцев и евреев. И там убивают никаких не преступников "русских" Асланов.
11:45:10 05-04-2024
Это потеря потерь для российского зрителя