Сразу несколько лент про постапокалипсис появятся на большом экране в ближайшее время

03 апреля 2024, 07:00, ИА Амител

Генри Кавилл в фильме "Министерство неджентльменских дел"/ Фото: film.ru

Апрель — самое время сходить в кино. Ведь весной выходят крупные релизы, да и дома сидеть совсем не хочется. В этом месяце в кинотеатрах выйдет новый фильм Гая Ричи, лента о современной гражданской войне в США, свежая экранизация книги Кира Булычева "Сто лет тому вперёд", несколько боевиков и постапокалиптичных драм, картины с Марком Уолбергом, Антонио Бандерасом, Расселом Кроу, Леа Сейду, Майклом Китоном, Миллой Йовович, Сэмюэлом Л. Джексоном, Венсаном Касселем, Мадсом Миккельсеном и Николасом Кейджем. Amic.ru собрал главные фильмы, которые выйдут в российском прокате в апреле.

"Охота на киллера" (с 4 апреля)

Любители триллеров и детективов смогут посмотреть американскую ленту "Охота на киллера". Из примечательного в фильме — актёрский дуэт Элис Ив ("Стартрек: Возмездие", "Люди в чёрном 3") и Антонио Бандераса ("Интервью с вампиром", "Отчаянный").

По сюжету фильма убивают известного частного детектива, и за расследование берется его протеже. Она вынуждена сотрудничать с убийцей, чтобы раскрыть тайны города и восстановить справедливость.

На IMDB и на "Кинопоиске" рейтинг у ленты низкий — всего 4,6 баллов из 10 и 4,9 из 10 соответственно.

"Артур, ты король" (с 4 апреля)

На российских экранах выйдет и лента "Артур, ты король" с Марком Уолбергом ("Отступники", "Боец") в главной роли.

В основу фильма легли реальные события об экстремальной гонке, в которой её участник приобрел четвероногого друга. Сюжет картины таков: капитан шведской команды по приключенческим гонкам Микаэль Линднорд пошёл 700 километров по джунглям и горам Эквадора, предвкушал победу, но встреча с псом разрушила его планы.

Кроме Уолберга, в ленте сыграли Натали Эммануэль ("Форсаж 7", "Игра престолов"), Симу Лю ("Шан-Чи и легенда десяти колец") и другие известные актёры.

На IMDB фильм набрал 7,1 балл из 10, на "Кинопоиске" оценки у ленты нет. В кинотеатр пустят тех, кому исполнилось 12 лет.

"Предчувствие" (с 4 апреля)

Любители фантастики и французского кино смогут посмотреть ленту "Предчувствие". Главные роли здесь исполнили звёзды Леа Сейду ("007: Спектр", "Дюна 2") и Джордж Маккэй ("1917", "Капитан Фантастик").

По сюжету в будущем человечество нашло способ избавиться от ненужных эмоций. Габриэль решается на очистку ДНК и начинает путешествовать по своим прошлым жизням, в каждой из которых он встречает девушку Луи. Она ощущает взаимное притяжение, но чувствует, что скоро должно произойти нечто страшное. Что именно, зритель узнает в кинотеатре.

Оценка фильма на IMDB — 6,7 баллов из 10, на "Кинопоиске" балла у ленты пока нет. Возрастной рейтинг — 18+.

"Золото Умальты" (с 4 апреля)

Приключенческие фильмы в апреле тоже выйдут. Так, на экранах появится картина "Золото Умальты" режиссёра Андрея Богатырёва ("Красный призрак", "Вампиры средней полосы").

Действие ленты происходит в канун революции в 1917 году в окрестностях реки Умальты в Хабаровском крае. Люди в шаманских масках нападают на обоз, убивают охрану и похищают 40 пудов золота. Петроградский золотопромышленник Белыгин теряет свои деньги и должен вернуть их, чтобы остаться на плаву. Он едет в Хабаровск и набирает отряд головорезов, которые должны ему помочь.

Сыграли в ленте Александр Самойленко ("Холоп", "Салют-7"), Артём Ткаченко ("Вампиры средней полосы", "Мотыльки"), Алексей Шевченко ("Турист", "72 часа"), Павел Деревянко ("Брестская крепость", "Салют-7") и другие актёры.

"Хитмен. Последнее дело" (с 4 апреля)

В кино можно будет увидеть фильм Майкла Китона (играл в фильмах "Бёрдмен", "Бэтмен") "Хитмен: Последнее дело", где знаменитый актёр выступил режиссёром и сыграл главную роль. К серии игр "Хитмен" этот фильм не имеет никакого отношения и по-английский называется Knox Goes Away (или “Нокс уходит”). Так что название “Хитмен” – это попытка прокатчика привлечь внимание к фильму.

Лента рассказывает о профессиональном киллере Джоне Ноксе, который планирует уйти в отставку. Однако на его пороге появляется сын, который просит о помощи. Нокс заручается поддержкой старого друга Хавьера и решает спасти сына, с которым не общался много лет. Ситуацию осложняет то, что у Джона диагностировали быстро развивающуюся форму деменции, так что время идёт на часы.

Кроме Китона, в фильме сыграли Аль Пачино ("Крёстный отец", "Запах женщины"), Джеймс Марсден ("Трасса 60", "Люди Икс"), Марша Гей Харден ("Мгла", "Знакомьтесь, Джо Блэк") и другие актёры.

Оценки у фильма на "Кинопоиске" пока нет, на IMDB ленте поставили 7,1 балл из 10. Возрастной рейтинг 18+.

"Манкимэн" (с 11 апреля)

11 апреля выйдет ещё один любопытный фильм — "Манкимэн" Дева Пателя (играл в фильмах "Лев" и "Человек из трущоб"), где один человек также срежессировал фильм и исполнил в нём главную роль. Компанию Пателю составил Шарлто Копли ("Район №9", "Робот по имени Чаппи")

Сюжет расскажет о человеке, который мстит за свою семью. Он участвует в подпольных боях за деньги и работает в элитном ночном клубе для самых порочных и богатых. Всё больше погружаясь в мир тайн, он сводит счёты с криминальными авторитетами и коррумпированными политиками, которые отнимают всё у обычных людей.

Возрастной рейтинг боевика — 16+. На "Кинопоиске" её пока не оценили, а вот на IMDB она набрала высокие 7,5 баллов из 10.

"Падение империи" (с 11 апреля)

Одним из главных фильмов месяца в российском прокате будет картина "Падение империи" режиссёра Алекса Гарленда ("28 дней спустя", "Пекло").

Фильм покажет фантазию на тему новой гражданской войны в США. Национальная гвардия Калифорнии и Техаса при поддержке боевой техники и авиации штурмуют Вашингтон. Белый дом должен вот-вот пасть. Группа журналистов пытается добраться до столицы, чтобы взять интервью у президента США. Но сделать это нелегко, так как вокруг идёт настоящая война.

Главную роль в фильме сыграла Кирстен Данст (трилогия "Человек-паук", "Меланхолия"). Компанию ей составили Вагнер Моура ("Нарко"), Стивен Хендерсон ("Дюна", "Манчестер у моря") и другие актёры.

Возрастной рейтинг ленты 18+. На агрегаторах его пока не оценили.

"Дождь из мужчин" (с 11 апреля)

Лёгкое женское кино в кинотеатрах также будет. Это французская комедийная драма "Дождь из мужчин". Она расскажет о девушке Ирис, у которой есть муж и две дочери. Но уже много лет между супругами нет близости. Подруга советует ей завести любовника с помощью мобильного приложения. Она регистрируется в нём, и на девушку обрушивается "дождь" из самых разных мужчин. Чем всё закончится, можно будет увидеть в кино. Кстати, главную героиня озвучила певица Ольга Бузова.

Правда, рейтинг ленты на IMDB очень средний — 5,5 баллов из 10. А на "Кинопоиске" ленте оценку пока не поставили. В кинотеатр попасть смогут те, кому исполнилось 18 лет.

"Дыши!" (с 11 апреля)

Любители Миллы Йовович смогут посмотреть боевик "Дыши", где актриса исполнила главную роль.

Действие ленты происходит в мире, который остался без воздуха. Выжить удалось только людям, которые укрылись в специальных бункерах, где с помощью специальных генераторов вырабатывается кислород. Сюжет расскажет о героине, которая сражается за будущее своей дочери.

Кроме Миллы Йовович, в картине также сыграли Сэм Уортингтон ("Аватар", "Терминатор: Да придёт спаситель"), Коммон и другие актёры ("Джон Уик 2", "Иллюзия обмана") и другие.

Возрастной рейтинг ленты 16+. Оценок на агрегаторах у неё пока нет.

"След киллера" (с 11 апреля)

"След киллера" — это американо-британский боевик с Сэмюэлом Л. Джексоном ("Криминальное чтиво", "Джанго освобождённый") и Венсаном Касселем ("Ненависть", "Чёрный лебедь") в главных ролях.

По сюжету фильма полиция не смогла поймать серийного убийцу, который несколько лет держал Чикаго в страхе. Он на какое-то время исчез, все забыли о преступнике. Однако спустя пять лет в Шотландии начинают происходить убийства с тем же почерком. Детективу придётся отправиться на другой конец света, чтобы поймать убийцу и отомстить за смерть своей возлюбленной.

Возрастной рейтинг ленты — 18+, оценок на агрегаторах у неё пока нет.

"Джойка" (с 11 апреля)

Драма "Джойка" — это американо-новозеландский фильм о мире русского балета. Он рассказывает об американке Джой Уомак, которая попадает в мир русского балета. Невзирая на отговоры семьи и окружения, она едет в Россию и сражается за признание представителей лучшей балетной школы мира. Но за красотой танца скрывается боль и жесткая конкуренция.

Сыграли в фильме Дайан Крюгер ("Троя", "Бесславные ублюдки"), Талия Райдер ("Дурные деньги") и другие.

На IMDB картина набрала 7,4 балла из 10, на "Кинопоиске" её пока не оценили. В кинотеатр смогут попасть те, кому исполнилось 12 лет.

"Сто лет тому вперёд" (с 18 апреля)

Главная российская новинка месяца — новая экранизация повести Кира Булычёва "Сто лет тому вперёд". На этот раз фильм сохранил название книги.

Лента расскажет о приключениях обычного школьника Коли и девушки из будущего Алисе Селезнёвой, которые вступают в схватку с космическими пиратами. Коля должен будет помочь Алисе спасти вселенную и при этом не завалить экзамены.

Алису сыграла Дарья Верещагина ("Трудные подростки", "Оффлайн"), а Колю — Марк Эйдельштейн ("Праведник", "Монастырь"). Также в фильме сыграли Константин Хабенский ("Адмиралъ", "Огонь"), Александр Петров ("Притяжение", "Текст"), Юра Борисов ("Кентвар", "Серебряные коньки") и другие известные актёры.

На агрегаторах ленту пока не оценили, возрастной рейтинг ленты 6+.

"Меч короля" (с 18 апреля)

В российских кинотеатрах в апреле выйдет и скандинавское кино, а именно фильм Николая Арселя ("Девушка с татуировкой дракона", "Королевский роман") под названием "Меч короля". Главную роль в нём исполнил актёр Мадс Миккельсен ("Охота", "Казино Рояль").

По сюжету датский король отправляет своего лучшего рыцаря обуздать дикие земли. Но местные князья не спешат подчиняться королю. Конфликт усугубляет прекрасная дева, обещанная отцом местному феодалу. Оставить её — значит потерять честь, а спасти — обречь себя на верную гибель. Какой выбор сделает рыцарь, можно будет увидеть в кино.

Оценка фильма на "Кинопоиске" — 7,7 баллов из 10, а на IMDB — 7,2 балла. Возрастной рейтинг 18+.

"Город тайн: Исчезнувшая" (с 18 апреля)

Фильм "Город тайн: Исчезнувшая" — это детективный триллер и продолжение фильма 2021 года "Город тайн". Главную роль здесь снова исполняет Эрик Бана ("Троя", "Чёрный ястреб"), компанию ему составила Анна Торв ("Одни из нас", "Охотники за разумом").

По сюжету пять девушек отправляются в горы на корпоративный тимбилдинг. Но во время квеста одна из них бесследно исчезает, а другие участники похода что-то скрывают. На помощь следствию приезжает агент ФБР Аарон Фальк, которому пропавшая позвонила перед исчезновением. Он понимает, что каждая из девушек рассказывает свою версию произошедшего, и у агента возникает всё больше подозрений.

Возрастной рейтинг ленты 16+. На IMDB фильм получил 6,6 баллов из 10. На "Кинопоиске" "звёзды" ему пока не выставили.

"Судная ночь в Аркадии" (с 18 апреля)

На 18 апреля запланирован релиз ужастика "Судная ночь в Аркадии" с Николасом Кейджом ("Жизнь Дэвида Гейла", "Пророк"), Джейденом Мартеллом ("Оно", "Достать ножи") и Макс Дженкинс ("Измены", "Джек Ричер") в главных ролях.

Действие фильма происходит в мире, где произошёл конец света, уничтоживший почти всех людей. Пол и его сыновья Томас и Джозеф — одни из немногих выживших, которые скрываются в отдалённом доме. С каждым заходом солнца просыпаются свирепые и жестокие существа, которые уничтожают всё живое на своём пути. Но однажды семья должна будет выйти во тьму и столкнуться с монстрами. Чем это закончиться, можно будет увидеть в кино. Возрастной рейтинг 18+.

Оценок на агрегаторах у ленты пока нет.

"Министерство неджентльменских дел" (25 апреля)

Пожалуй, самый крупный западный релиз месяца в российских кинотеатрах — "Министерство неджентльменских дел" режиссёра Гая Ричи ("Карты, деньги, два ствола", "Большой куш").

Основой для сценария стала книга Дэмиена Льюиса "Министерство неджентльменской войны: Как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции".

Действие ленты происходит в 1939 году, в начале Второй мировой войны. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль создаёт оперативную группу для диверсий в тылу врага. Сюжет расскажет о её работе.

В ленте сыграли Генри Кавилл ("Человек из стали", "Ведьмак"), Эйса Гонсалес ("Малыш на драйве", "Форсаж: Хоббс и Шоу"), Тиль Швайгер ("Достучаться до небес", "Бесславные ублюдки") и другие актёры.

Возрастной рейтинг фильма 16+. Оценок на "Кинопоиске" и IMDB у него пока нет.

"Блиндаж" (с 25 апреля)

С 25 апреля любители военного кино смогут посмотреть фильм "Блиндаж". Сюжетом он напоминает картину "Мы из будущего" 2008 года.

Главный герой здесь — врач скорой помощи Сергей. Его лучший друг, немец Пауль — чёрный копатель, который ищет на полях сражений немецкие награды, каски, оружие и продаёт всё это. Однажды во время раскопок друзья находят засыпанный блиндаж, который переносит их в 1941 год и сталкивает лицом к лицу с войной и солдатами, чьи имена они утром видели на могиле. Герои понимают, что они обречены. Чем всё закончится, можно будет увидеть в кинотеатре.

Главные роли в фильме исполнили Александр Метёлкин ("1941. Крылья над Берлином", "Бессмертные") и Даниэль Литтау. Возрастного рейтинга у ленты пока нет, как и оценки на агрегаторах.

"Приключения панды" (с 25 апреля)

С детьми можно будет сходить на европейский мультфильм "Приключения панды". Он расскажет о том, как юная панда по имени Пан отправляется в Африку, чтобы спасти свою подругу дракона Цзелун. Её ждет захватывающее путешествие, в котором панда заведёт много новых друзей среди местных обитателей.

Возрастной рейтинг 6+. На агрегаторах мультфильм пока не оценили.

"Спящие псы" (25 апреля)

Любители детективов смогут сходить на фильм "Спящие псы". Он привлекателен актёрским составом — здесь сыграли Рассел Кроу ("Гладиатор", "Игры разума"), Карен Гиллан ("Стражи Галактики", "Джуманджи: Зов джунглей"), Мартон Чокаш ("Царство небесное", "Властелин колец"), Томми Флэнаган ("Гладиатор", "Игра") и другие.

Фильм рассказывает о детективе, который после лечения провалов в памяти пересматривает дело десятилетней давности, связанное с жестоким убийством профессора колледжа.

На IMDB у фильма 6,4 балла из 10, а на "Кинопоиске" оценки пока нет. Возрастной рейтинг 18+.

Какие фильмы выйдут в "сером" прокате?

В апреле в "серый" прокат, возможно, выйдет пятый фильм вселенной монстров "Годзилла и Конг: Новая империя", премьера которого состоялась в мире 29 марта. Фильм покажет, как Годзилла и Конг сражаются в эпической битве, пока люди разгадывают их происхождение и связь с тайнами Острова Черепа.

Крупной западной новинкой месяца станет и комедийная драма "Претенденты" с Зендеей в главной роли. Но она выйдет в прокат 26 апреля, так что в "сером" прокате её если и ждать, то уже в мае.

Какие фильмы выходили в российских кинотеатрах в марте, можно прочитать здесь.