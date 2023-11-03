Газопровод начали строить в пригороде Барнаула
Протяженность сетей составит 42 км
03 ноября 2023, 10:15, ИА Амител
В барнаульском микрорайоне Восточный и поселке Ильича начали строить газопровод. Об этом сообщили в мэрии.
К возведению распределительных сетей, протяженность которых составит 42 км, приступила компания "Газпром газораспределение Барнаул". Всего предусмотрено семь этапов строительства.
"На первые три этапа приходится почти 5 км газопровода по ул. Клубная Гора, ул. Рубцовской, ул. Пугачева, ул. Лазо", – отметили в пресс-службе.
В ходе работ специалисты установят газорегуляторные пункты и протянут газопровод до границ земельных участков жителей. Это обеспечит возможность для подключения всех домовладений микрорайона и поселка к газу.
Ранее сообщили, что в барнаульском Затоне также начали строить газопровод.
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