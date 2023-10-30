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Как в Затоне на Алтае строят новый газопровод, который "согреет" весь микрорайон

Общая протяженность сетей составляет 33,5 км

30 октября 2023, 16:10, ИА Амител

Строительство распределительных газовых сетей началось в конце октября в микрорайоне Затон. Работы ведут специалисты ООО "Газпром газораспределение Барнаул" в рамках программы социальной догазификации, которую объявил в 2021 году президент Владимир Путин. Как пишет пресс-служба Минстроя региона, проверить, как идут работы на трассе, ведущей к микрорайону, приехали заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края Станислав Цыро и гендиректор ООО "Газпром газораспределение Барнаул" Евгений Григоренко.

Как ведутся работы по строительству газопровода?

В настоящее время проектная документация разработана в полном объеме, все необходимые разрешения на проведение работ получены.

Как сообщает пресс-служба алтайского Минстроя, общая протяженность сетей будущего объекта составляет 33,5 километра с установкой пяти газорегуляторных пунктов. Из них 3 километра – поселковый газопровод. Он позволит подключить все 690 домов в микрорайоне Затон.

Кстати, это один из последних наиболее крупных и при этом технически сложных объектов, включенных в план-график догазификации региона.

"На всей территории водоохранная зона, высокие грунтовые воды, поэтому основные работы производятся методом горизонтально-наклонного бурения. В целом объект не простой. Это еще связано и с большим количеством уже существующих инженерных коммуникаций в самом микрорайоне", – приводит ведомство слова гендиректора ООО "Газпром газораспределение Барнаул" Евгения Григоренко.

Как в Алтайском крае газифицируют другие районы?

Сейчас в регионе в рамках программы догазификации завершается строительство большинства сетей. По данным Минстроя, свыше 43 тысяч домовладений уже обеспечены технической возможностью подключения к сетям газораспределения, еще почти для 19 тысяч домовладений сети газоснабжения доведены до границ земельных участков. Также в Алтайском крае реализуют программу по газификации новых населенных пунктов.

"Мы в этом году запустили ряд объектов в Косихинском, Троицком и Тальменском районах. Видим хорошие темпы. Общая протяженность газовых сетей в крае порядка 6 тысяч километров. Только мероприятия по социальной догазификации – это более 1000 новых километров сетей. После строительства которых, мы, конечно же, ждем и значительного увеличения потребителей газа в Алтайском крае. Немаловажным фактором здесь выступает поддержка отдельных категорий граждан", – сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Станислав Цыро.

По его словам, правительством Алтайского края предусмотрены компенсации для жителей на подключение газа в размере до 100 тысяч рублей на домовладение.

Также в действующий план-график догазификации на территории края попадают 107 газифицированных населенных пунктов, в которых могут быть подключены к природному газу более 56 тысяч домовладений. При полной газификации указанных населенных пунктов уровень газификации Алтайского края увеличится с 16,6 до 20,7%.

А что вообще за программа догазификации?

Программа догазификации в России стартовала с апреля 2021 года по поручению президента Владимира Путина. Под этим термином подразумевается подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населённых пунктах бесплатно для жителей. При этом газификация непосредственно домовладения финансируется жителями самостоятельно.

В 2021 году совместно с муниципалитетами в крае было посчитано потенциальное число домовладений, которые могли воспользоваться программой догазификации. Их оказалось больше 103 тысяч. Все они в перспективе могли получить голубое топливо. Однако уже осенью 2021 года правительство РФ утвердило новые правила технологического присоединения к сетям газораспределения. После этого список домовладений был скорректирован. В частности, из него исключили все домовладения, расположенные в границах СНТ, которые не входят в населённые пункты.

Ещё одним важным критерием для участия в программе догазификации стало наличие права собственности на дом и земельный участок. В противном случае заявитель мог получить отказ. В итоге летом 2022 года был составлен план-график, который подразумевал догазификацию 58 110 домовладений в 106 населённых пунктах Алтайского края.

Фото: unsplash.com

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Алтайский край газификация

Комментарии 2

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Гость

16:39:23 30-10-2023

странный какойто поселок. то расселяют его. то газифицируют

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Успешный бизнесмен

17:06:28 30-10-2023

Пора покупать недвижку в Затоне. Барнаульская Рублёвка скоро там будет:)

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