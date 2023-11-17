Где будет главный салют на Новый год в Барнауле и сколько денег на него потратят?

Фейерверк будет длиться как минимум четыре минуты

17 ноября 2023, 11:15, ИА Амител

Фейерверк в Барнауле / Фото: amic.ru

Большой праздничный фейерверк на Новый год состоится 31 декабря на площади Сахарова в Барнауле. Власти города готовы потратить на его проведение 300 тысяч рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Лот появился на сайте 15 ноября 2023 года. Заявки на него желающие смогут подавать до 23 ноября, а подрядчик определится 27 ноября.

"Подрядчик должен будет запустить четыре батареи салютов двух типов и 370 зарядов четырех типов. Длиться фейерверк будет не менее четырех минут", – говорится в документах.

Кроме того, компания-победитель разработает программу фейерверка с перечнем зарядов, их количеством и характеристиками. Ее подрядчик предоставит не позднее чем за 14 дней до начала мероприятия.

В документах к закупке сказано, что фейерверк должен быть "композиционным, динамичным и развиваться по нарастающей к финалу". Доставит заряды на площадь Сахарова он не менее чем за пять часов до мероприятия. Отстрел зарядов должен сопровождаться музыкой.

Контракт будет действовать до 29 февраля 2024 года.

Кроме того, уже известно, что в Барнауле на Новый год снежные городки появятся на пешеходной улице Мало-Тобольской, в поселке Южном в Барнауле и на площади 5-й Гвардейской Городокской стрелковой дивизии. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Напомним, в планах запустить салют на площади Сахарова 31 декабря стало известно еще в феврале 2023 года. Тогда мэрия Барнаула искала подрядчика, который организует фейерверки на День города, День Победы и Новый год. Всего за организацию трех салютов ему заплатили 363 тысячи рублей.