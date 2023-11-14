Где в Барнауле появятся новогодние снежные городки и какими они будут

Развлекательные территории точно будут в трех локациях города

14 ноября 2023, 12:55, Антон Дегтярев

Снежный городок на ул. Мало-Тобольской в Барнауле / Фото: amic.ru

Власти Барнаула к Новому году готовятся построить снежные городки на пешеходной улице Мало-Тобольской, в поселке Южном в Барнауле и на площади 5-й Гвардейской Городокской стрелковой дивизии. Самый масштабный из них будет на барнаульском Арбате. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Снежный городок на Арбате

Лот по снежному городку на ул. Мало-Тобольской появился на портале 13 ноября, заявки можно подавать до 22 ноября. Итоги подведут 23 ноября.

Подрядчик будет строить снежный городок с даты заключения контракта по 23 декабря 2023 года, а с 23 декабря по 5 февраля он будет содержать, эксплуатировать снежный городок, а затем и демонтирует его. Уберут конструкции с 15 января до 3 февраля 2024 года. Контракт будет действовать до 31 марта 2024 года.

В снежном городке на ул. Мало-Тобольской будет лестница с деревянными ступенями и перилами, горка из ледяных блоков, елка (ее установят с 10 по 23 декабря, а уберут с 29 января по 3 февраля) с игрушками, гирляндами, бантами и ограждением. Подрядчик также установит ледяные барельефы из блоков и тумбы, ледовые фигуры по мотивам сказок, которые подсветят 18-ю светодиодными светильниками.

Также на входе поставят арку в виде звезды, дальше по улице смонтирует конструкции "Снеговик", "Принц", "Светодиодная елка", "Цветок светодиодный", "Елки каркасные зеленые", две "Елки со звездой", светодиодные фигуры "Дюймовочка", "Снежная королева", "Олень", "Шар", "Лебедь" и "Световой фонтан". Также Мало-Тобольскую украсят светодиодной бахромой, светодиодными конструкциями в виде снежинок и световыми узорами.

Компания-победитель также будет вести журналы уборки снега со ската горок, очищать поверхность фигур от снега, подливать ледяной скат горки, следить за кабелями для подключения световых фигур.

Снежный городок на ул. Мало-Тобольской в Барнауле / Фото: amic.ru

Снежный городок в поселке Южном

Кроме того, 10 ноября на портале опубликовали закупку по поселку Южному. На снежный городок на площади ДК "Южный" на улице Чайковского, 21, власти готовы потратить 25 тысяч рублей. Заявки на этот лот можно подавать до 22 ноября, имя победителя станет известно 23 ноября.

Подрядчик будет выполнять работы с момента заключения контракта до 20 января 2024 года. Действовать контракт будет до 31 марта 2024 года.

Компания-победитель смонтирует на площади новогоднюю елку с игрушками и звездой, сделает ограждение вокруг нее, займется световым оформлением площади, повесит светодиодную бахрому, установит снежные тумбы, конструкции "Шар на ленте", "Шар" и "Два оленя", снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, смонтирует ограждения и будет убирать снег в городке.

Снежный городок в Октябрьском районе

В Октябрьском районе снежный городок построят на площади 5-й Гвардейской Городокской стрелковой дивизии (находится между зданием на ул. Германа Титова, 9 и ул. Германа Титова). За его возведение мэрия готова заплатить 690,6 тысячи рублей.

Подрядчик начнет работы с даты заключения контракта и закончит их 21 января 2024 года. До 20 декабря он должен построить снежный городок, а 10 января – начать его демонтировать. Контракт будет действовать до 30 апреля 2024 года.

Снежный городок на ул. Мало-Тобольской в Барнауле / Фото: amic.ru

Подрядчик установит знаки дорожного движения до начала работ, построит ледяные постаменты и стену с барельефами, смонтирует и подключит малые и большие металлические шары с гирляндой. В городке поставят световые конструкции "Снегурочка", "Дед Мороз", "Снеговик", композиции "Подарки", арку "Шары" и так далее.

Елка с игрушками, гирляндой, макушкой и ограждением на площади тоже будет. На основании ели подрядчик разместит баннер с новогодней тематикой. Затем подрядчик должен будет все это демонтировать.

И это все городки?

Наверняка нет. Скорее всего, снежные городки будут во всех районах Барнаула и закупки по ним появятся позже.

А на площади Сахарова что-то будет?

Пока известно, что на площади Сахарова хотят запустить салют на Новый год. Более подробная информация о праздничных мероприятиях на площади появится позже.