Как пройдёт голосование за благоустройство парков и скверов Барнаула в 2023 году?

Проголосовать за реконструкцию общественных территорий в городах Алтайского края можно с 15 апреля по 31 мая

19 апреля 2023, 07:11, Антон Дегтярев

Парк "Юбилейный" в Барнауле после благоустройства / Фото: Екатерина Смолихина

15 апреля в Барнауле и других городах Алтайского края стартовало онлайн-голосование, во время которого жители региона выберут общественные территории для благоустройства в 2024 году по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". По его итогам в краевой столице и ещё в нескольких муниципалитетах региона определится по одному объекту для благоустройства. Помимо этого, барнаульцам предстоит определить дизайн-проект следующего этапа благоустройства "Юбилейного". Как именно в 2023 году пройдёт голосование и есть ли изменения по сравнению с прошлыми годами, представители барнаульских и краевых властей рассказали журналистам на пресс-конференции 18 апреля.

За что голосуют в Барнауле и в какие сроки?

Голосование за общественные территории, которые приведут в порядок в 2024 году, началось 15 апреля и продлится до 31 мая 2023 года. В Барнауле можно отдать предпочтение только одному из 37 предложенных объектов. В списке есть, например, Сиреневый бульвар на ул. Сиреневой, 7, парк "Зелёный сквер" за Краевым художественным музеем, Демидовская площадь, аллея по ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. Антона Петрова), Обской бульвар, сквер Пушкина, площадь маршала Жукова, сквер "Ротонда", сквер медиков и другие объекты.

Кроме этого, жители столицы края могут проголосовать за один из двух дизайн-проектов третьего этапа реконструкции парка "Юбилейный" на 2024 год.

Есть ли какие-то изменения в схеме голосования в этом году?

Схема голосования в этом году никак не изменилась, отметил заместитель главы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев. Только расширился список общественных территорий. К нему добавился бывший парк имени Ленина в Индустриальном районе города, сообщил Шеломенцев.

А вот по всему Алтайскому краю городов, участвующих в голосовании на федеральной платформе, стало больше. В 2023 году к списку из восьми городов добавились ещё Белокуриха и Яровое. Из 42 муниципальных образований края 10 голосуют на федеральной платформе, отметила начальник отдела благоустройства Минстроя и ЖКХ Алтайского края Ольга Глушкова.

Ольга Глушкова, Антон Шеломенцев и Андрей Солодилов / Фото: amic.ru

Кто может голосовать за общественные территории?

Принять участие в голосовании в Алтайском крае могут жители 12 городов, 29 сёл и ЗАТО Сибирский. Причём выбирать могут даже подростки в возрасте от 14 лет.

Как проголосовать?

Жители 10 городов края (это Барнаул, Бийск, Рубцовск, Белокуриха, Славгород, Заринск, Новоалтайск, Камень-на-Оби, Яровое и Алейск) голосуют на сайте 22.gorodsreda.ru. Для этого сначала нужно авторизоваться через "Госуслуги" на портале, затем выбрать свой город, изучить список территорий и отдать голос за понравившуюся локацию, а также за один дизайн-проект территории.

Если нет учётной записи на "Госуслугах" или возникли проблемы с сайтом, в Барнауле и других городах края проголосовать помогут волонтёры. Они будут находиться в торговых центрах, в МФЦ и местах проведения массовых мероприятий.

Волонтёр на планшете покажет перечень территорий, предложит пройти авторизацию с помощью мобильного номера или "Госуслуг", и после этого можно будет сделать свой выбор. В Барнауле, например, работает порядка 60 волонтёров.

Также можно обратиться за помощью к муниципальным депутатам. За каждым объектом закреплён свой народный представитель. Их имена и номера есть на том же портале 22.gorodsreda.ru. Депутаты будут общаться с людьми "на местах" и объяснять им, как проголосовать и почему это важно.

"Депутат должен разъяснить людям, для чего это нужно, где и как голосовать, отчасти даже посоветовать что-то. Будем работать и с пожилыми людьми. У некоторых из них нет возможности выйти в интернет, нет гаджетов, мы будем объяснять, предоставлять точки, будем подводить людей к волонтёрам. Основная задача депутата – быть посредниками между населением и администрацией", – пояснил зампредседателя Барнаульской гордумы Андрей Солодилов.

Жители остальных 32 населённых пунктов края могут проголосовать в соцсетях, мессенджерах и телеграм-каналах своих муниципалитетов.

Благоустроенный парк "Изумрудный" в Барнауле/ Фото: amic.ru

За сколько объектов можно проголосовать?

Проголосовать человек может только один раз за один объект. Также отдельно можно выбрать один дизайн-проект ранее отобранной территории.

А что даёт голосование?

Голосование решает, какие именно территории Барнаула и края благоустроят в следующем году. Такие "выборы" в крае проходят с 2019 года, а онлайн-голосование проводится начиная с 2021 года. Всего по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда" с 2017 года благоустроили 1,6 тысячи объектов, среди которых 269 общественных территорий.

В прошлом году за общественные территории в крае проголосовало около 100 тысяч человек, 34 тысячи из них – в Барнауле. В краевой столице в 2022 году победил парк "Центральный", подрядчика по его благоустройству уже нашли, сообщил Антон Шеломенцев.

"В парке Центрального района планируется восстановление пешеходных связей, дорожек, установка малых архитектурных форм, замена освещения, установка современного туалетного модуля и видеонаблюдения, а ещё – реконструкция фонтана. Также будут установлены малые архитектурные формы, качели и парковые диваны. Работа парка на период благоустройства будет ограничена", – сказал Шеломенцев.

Кроме того, по нацпроекту в 2023 году продолжат обновлять парк "Юбилейный". В этом году там построят самую протяжённую в городе велобеговую дорожку, пешеходные пути, а также установят освещение и туалеты.

Благоустройство парка "Юбилейный" в Барнауле/ Фото: amic.ru

По программе "Формирование комфортной городской среды" в 2020 году началась реконструкция и парка "Изумрудный", сейчас работы в нём продолжаются, но уже за деньги краевого и городского бюджетов. В 2023 году там завершится финальный, четвёртый этап благоустройства. В парке сделают пешеходные связи, Томский бульвар и установят малые архитектурные формы.

Всего на три объекта потратят 318 млн рублей, на каждый придётся примерно по 100 млн. К работам во всех трёх парках Барнаула приступят, когда установится хорошая погода, отметил Шеломенцев. Ориентировочно рабочие выйдут на объекты либо до, либо сразу после майских праздников.

А по Алтайскому краю из 176 объектов выберут 55 общественных территорий для благоустройства в 2024 году.