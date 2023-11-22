Прямую линию с Томенко впервые за три года проведет один журналист

Напомним, губернатор Алтайского края будет отвечать на вопросы жителей 23 ноября

22 ноября 2023, 18:13, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru

Прямую линию с губернатором Алтайского края Виктором Томенко проведет журналист Вера Климанова, сообщает "Атмосфера".

Отмечается, что впервые за три года прямой эфир с Томенко проведет один журналист.

"В 2022 году эфир провел Глеб Полянский вместе с Еленой Самариной. А в 2021 году Полянский находился в студии как раз с Верой Климановой", – пишет издание.

Напомним, прямая линия пройдет в четверг, 23 ноября, с 17:00 до 19:00 на площадке ГТРК "Алтай".

Жители Алтайского края прислали на прямую линию более 500 вопросов. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе правительства региона.