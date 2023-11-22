Прямую линию с Томенко впервые за три года проведет один журналист
Напомним, губернатор Алтайского края будет отвечать на вопросы жителей 23 ноября
22 ноября 2023, 18:13, ИА Амител
Фото: altairegion22.ru
Прямую линию с губернатором Алтайского края Виктором Томенко проведет журналист Вера Климанова, сообщает "Атмосфера".
Отмечается, что впервые за три года прямой эфир с Томенко проведет один журналист.
"В 2022 году эфир провел Глеб Полянский вместе с Еленой Самариной. А в 2021 году Полянский находился в студии как раз с Верой Климановой", – пишет издание.
Напомним, прямая линия пройдет в четверг, 23 ноября, с 17:00 до 19:00 на площадке ГТРК "Алтай".
Жители Алтайского края прислали на прямую линию более 500 вопросов. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе правительства региона.
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19:57:22 22-11-2023
А кому ещё доверять. В Веру Клеманову мы влюблены!
20:50:42 22-11-2023
Очередное шоу, одобрям, обещам, будет сделано,особенно завтра...
20:52:56 22-11-2023
Не очень нам с ним разговаривать Там и Вера Климанова не нужна Ему на все вопросы уже помогаи ответы написали.
06:11:05 23-11-2023
Если этот спектакль, даже и не состоится, никто и не ойкнет...
06:15:59 23-11-2023
Да пусть хоть сам ЧЁРТ эту линию ведёт! Все вопросы будут ниочёмные, а ответы на них - размазанная каша по столу. Очередное засорение эфира.
09:36:05 23-11-2023
Зарплаты ниже плинтуса, цены на жилье заоблачные, люди в ипотечном рабстве, общественный транспорт — просто сказка. Живи и радуйся.
12:46:39 23-11-2023
Кроме Климановой неужели нет нормальных журналистов ,как надоело ее болтание головой и дирижирование руками ,какие были супер ведущие на телевидении края Марков ,Борисова и тд ,а сейчас и при этом она считает себя супер пупер ,ужас .
15:59:17 23-11-2023
Гость (12:46:39 23-11-2023) Кроме Климановой неужели нет нормальных журналистов ,как над... Ой, это что за ходячая менопауза тут пишет?
14:16:32 23-11-2023
с нетерпением ждем линию, верим, что после нее жизнь наша станет лучше и веселей!!!