Более 500 вопросов легло на стол губернатора Томенко за три дня до прямой линии

Больше всего обращений, ожидаемо, прислали жители Барнаула

20 ноября 2023, 13:54, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Жители Алтайского края прислали на прямую линию губернатора Виктора Томенко, которая пройдет 23 ноября, более 500 вопросов. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе правительства региона.

В пятерку муниципалитетов, направивших больше всего обращений, вошли Барнаул, Бийск, Заринск, Первомайский и Шипуновский районы.

Среди тем лидируют социальное обслуживание и защита, образование, дороги, благоустройство, здравоохранение.

Напомним, общение Виктора Томенко с жителями пройдет в четверг, 23 ноября, в 17:00. О том, как задать вопрос главе регионе, читайте здесь.