Более 500 вопросов легло на стол губернатора Томенко за три дня до прямой линии
Больше всего обращений, ожидаемо, прислали жители Барнаула
20 ноября 2023, 13:54, ИА Амител
Виктор Томенко / Фото: amic.ru
Жители Алтайского края прислали на прямую линию губернатора Виктора Томенко, которая пройдет 23 ноября, более 500 вопросов. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе правительства региона.
В пятерку муниципалитетов, направивших больше всего обращений, вошли Барнаул, Бийск, Заринск, Первомайский и Шипуновский районы.
Среди тем лидируют социальное обслуживание и защита, образование, дороги, благоустройство, здравоохранение.
Напомним, общение Виктора Томенко с жителями пройдет в четверг, 23 ноября, в 17:00. О том, как задать вопрос главе регионе, читайте здесь.
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13:55:51 20-11-2023
Когда мост откроют?)
14:23:16 20-11-2023
Гость (13:55:51 20-11-2023) Когда мост откроют?)... Говорят 30.11.2023)
17:26:22 20-11-2023
Гость (14:23:16 20-11-2023) Говорят 30.11.2023)... Ураган сдул мост, надо заново строить
14:40:53 20-11-2023
И больше половины ответов будут простыми отписками на вопросы
15:53:32 20-11-2023
Будут теже вопросы и теже ответы на них как предыдущее "шоу"- ничего не меняется......
16:02:21 20-11-2023
Когда простой работяга ,учитель, воспитатель ...в крае сможет купить однокомнатную квартиру ?Пока молодой учитель НИКАК не сможет взять ипотеку!Простите,но на такую зарплату...
18:43:04 20-11-2023
Гость (16:02:21 20-11-2023) Когда простой работяга ,учитель, воспитатель ...в крае сможе... В военкомат не пробовали обращаться ?
08:27:07 23-11-2023
Гость (18:43:04 20-11-2023) В военкомат не пробовали обращаться ?... а в крае военных не хватает? или все-таки учителей? лишь бы пернуть...
10:04:54 21-11-2023
Когда Алтайский край в рейтинге по зарплатам будет не в конце списка??? Кто-то обещал это исправить!!! Так то, пошел второй срок, а толку 0!!!!!!!!!!!!!!!
11:36:30 21-11-2023
молодца, и с народом и с народом