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Более 500 вопросов легло на стол губернатора Томенко за три дня до прямой линии

Больше всего обращений, ожидаемо, прислали жители Барнаула

20 ноября 2023, 13:54, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: amic.ru
Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Жители Алтайского края прислали на прямую линию губернатора Виктора Томенко, которая пройдет 23 ноября, более 500 вопросов. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе правительства региона.

В пятерку муниципалитетов, направивших больше всего обращений, вошли Барнаул, Бийск, Заринск, Первомайский и Шипуновский районы.

Среди тем лидируют социальное обслуживание и защита, образование, дороги, благоустройство, здравоохранение.

Напомним, общение Виктора Томенко с жителями пройдет в четверг, 23 ноября, в 17:00. О том, как задать вопрос главе регионе, читайте здесь.

Фото: kremlin.ru

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Комментарии 10

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Гость

13:55:51 20-11-2023

Когда мост откроют?)

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Гость

14:23:16 20-11-2023

Гость (13:55:51 20-11-2023) Когда мост откроют?)... Говорят 30.11.2023)

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Гость

17:26:22 20-11-2023

Гость (14:23:16 20-11-2023) Говорят 30.11.2023)... Ураган сдул мост, надо заново строить

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гость

14:40:53 20-11-2023

И больше половины ответов будут простыми отписками на вопросы

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гость

15:53:32 20-11-2023

Будут теже вопросы и теже ответы на них как предыдущее "шоу"- ничего не меняется......

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Гость

16:02:21 20-11-2023

Когда простой работяга ,учитель, воспитатель ...в крае сможет купить однокомнатную квартиру ?Пока молодой учитель НИКАК не сможет взять ипотеку!Простите,но на такую зарплату...

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Гость

18:43:04 20-11-2023

Гость (16:02:21 20-11-2023) Когда простой работяга ,учитель, воспитатель ...в крае сможе... В военкомат не пробовали обращаться ?

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Гость

08:27:07 23-11-2023

Гость (18:43:04 20-11-2023) В военкомат не пробовали обращаться ?... а в крае военных не хватает? или все-таки учителей? лишь бы пернуть...

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Гостья

10:04:54 21-11-2023

Когда Алтайский край в рейтинге по зарплатам будет не в конце списка??? Кто-то обещал это исправить!!! Так то, пошел второй срок, а толку 0!!!!!!!!!!!!!!!

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гость

11:36:30 21-11-2023

молодца, и с народом и с народом

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