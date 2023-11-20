Окончательное решение о месте погребения примут родственники Амана Тулеева

20 ноября 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: правительство Кузбасса

Бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева, вероятнее всего, похоронят на Центральном кладбище Кемерова № 1, поблизости от могилы его младшего сына Андрея, который погиб в 1998 году после ДТП в Ташкенте. Об этом пишет региональный портал Ngs42.ru со ссылкой на источник в областной администрации. Однако издание уточняет, что родственники пока информацию не прокомментировали.

Прощение с "народным губернатором", который руководил регионом с 1997 по 2018 год, пройдет 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса имени А. К. Боброва. Об этом сообщила в своем телеграм-канале пресс-служба Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО), ректором которого был Тулеев.

Амана Тулеева не стало 20 ноября, об этом в своем телеграм-канале сообщил действующий губернатор региона Сергей Цивилев. Он напомнил, что его предшественник управлял регионом "в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести Кузбасс из кризиса".

С поста губернатора он ушел в 2018-м после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", который унес жизни 64 человек.

Чем запомнился Аман Тулеев, читайте тут.