Где покататься на лыжах на новогодних каникулах в Барнауле?

Всего в краевой столице работает более десяти лыжных баз

04 января 2025, 21:30, ИА Амител

Дети на лыжах / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Многим из тех, кто просидел дома первую половину каникул, наверняка хочется выбраться из душной квартиры на свежий воздух. Хороший вариант – поехать покататься на лыжах. Специально для них алтайский ЦУР опубликовал список лыжных баз, которые принимают посетителей.

Какие лыжные базы работают в Барнауле?

"Авальман" (ул. Абаканская, 3г)

Время работы: будни – с 13:00 до 21:00, выходные и праздники – с 10:00 до 21:00

"Динамо" (Змеиногорский тракт, 36)

Время работы: с 09:00 до 19:00

База АлтГТУ (ул. Кутузова, 12а)

Время работы: с 09:00 до 17:00

База АлтГПУ (ул. Кутузова, 10а)

Время работы: с 10:00 до 17:00

"Локомотив" (ул. Кутузова, 140)

Время работы: с 09:00 до 17:00

База АлтГУ (ул. Ляпидевского, 6а)

Время работы: с 09:00 до 19:00

"Крылатых" (ул. Власихинская, 69т)

Время работы: с 10:00 до 22:00

"Елочка" (ул. Власихинская, 67а)

Время работы: с 10:00 до 18:00

"Славное" (ул. Широкая Просека, 15)

Время работы: с 09:00 до 20:00

Комплекс "Олимпийский" (ул. Власихинская, 69ф)

Время работы: вт-вс – с 10:00 до 19:00

"Станкостроитель" (ул. Тихонова, 33б)

Время работы: с 09:00 до 17:00

Кроме того, круглосуточно открыта Трасса здоровья, где также можно покататься на лыжах.

Есть ли на лыжных базах прокат лыж?

Да. На всех лыжных базах есть прокат лыж, на большей части из них можно взять снегокаты и "бублики".

А где находятся катки?

Катков в городе также много. Полный список можно посмотреть здесь.

Отметим, что все катки и лыжные базы, которые находятся в Барнауле, можно найти в нашем Telegram-боте.