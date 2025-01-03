Amic.ru рассказывает, где в Барнауле работают катки и сколько будет стоить прокат коньков

03 января 2025, 17:10, ИА Амител

Каток у ТЦ "Галактика" в Барнауле / Фото: amic.ru

На январских праздниках лежать дома и есть салаты рано или поздно надоест. Многим хочется, наконец, сходить на улицу и заняться чем-то активным. Один из вариантов – покататься на коньках. Благо мест для этого немало. Amic.ru публикует список катков в Барнауле, на которые можно сходить на зимних каникулах.

Железнодорожный район

В Железнодорожном районе работают два катка – крытый (на фуд-корте) в торговом центре "Галактика" (пр. Строителей, 117) и открытый (на парковке) у того же ТЦ. Они уже залиты и работают с 10 до 22 часов.

Цены на катках следующие: по будням до 18:00 за ребенка (до 12 лет) нужно заплатить 200 рублей, за взрослого – 250 рублей. Аренда льда стоит 7 тысяч рублей, керлинг – три тысячи рублей.

По будням после 18:00 и на выходных предстоит отдать: за ребенка (до 12 лет) – 250 рублей, за взрослого – 300 рублей, за аренду льда – восемь тысяч рублей, за керлинг – четыре тысячи рублей (за час). Если придете со своими коньками, вам сделают скидку 50 рублей.

За дополнительную детскую защиту (шлем, наколенники, налокотники) попросят 100 рублей/час, и столько же – за помощника фигуриста (пингвин).

Каток у торгового центра "Галактика" / Фото: amic.ru

Индустриальный район

В Индустриальном районе появились следующие катки:

крытый каток "Льдинка" в парке спорта на ул. Энтузиастов, 12в. График работы: с 12 до 21 часа с понедельника по пятницу и с 11 до 22 часов – в выходные и праздники. Прокат стоит 250 рублей/час (150 рублей/час – детские), с пришедших со своими коньками возьмут 200 рублей/час, заточка до 33-го размера стоит 100 рублей, свыше 33-го размера – 150 рублей;

на Энтузиастов, 12в, будет еще и открытый каток на футбольном поле. График работы у него тот же. Цены – 250 рублей/час (150 рублей/час для детей с 25-го по 33-й размер), гостям со своими коньками придется заплатить 200 рублей/час (до 7 лет бесплатно);

каток на ул. Ускова, 3 . Работает ежедневно с 10 до 21 часа. Прокат коньков стоит 250 руб/час, 200 рублей стоит прийти со своими коньками;

каток в стрелково-охотничьем клубе "Олимпийский ", ул. Власихинская, 69ф. Работает со вторника по воскресенье с 10 до 19 часов. Понедельник – выходной. Прокат коньков – 250 рублей, 200 рублей стоит прийти со своими коньками;

каток "Динамо" ледового дворца спорта "Карандин-Арена" на ул. Жасминной, 3. Он работает по утвержденному графику, цены за прокат коньков еще согласовываются.

Катки в Барнауле/ Фото: amic.ru

Ленинский район

Каток в парке "Эдельвейс" на ул. Юрина, 275б. В будни работает с 14 до 22 часов, а в выходные – с 11 до 22 часов. Прокат коньков стоит 250 руб/час, вход со своими коньками стоит 200 рублей без ограничения времени;

каток в парке "Арлекино" . По будням он работает с 14 до 22 часов, а в выходные – с 10 до 23 часов. Прокат коньков стоит 250 руб/час; вход со своими коньками – 200 рублей без ограничения времени;

каток на площади Мира (ул. Г. Исакова, 213а). Работает ежедневно с 10 до 22 часов. Прокат коньков стоит 250 руб/час, гостям со своими коньками нужно заплатить 200 рублей в час.

Каток в поселке Казенная Заимка (ул. Кольцевая, 11а). Работает ежедневно с 10 до 21 часа. Прокат коньков там тоже будет, но он еще утверждается.

Каток в парке "Арлекино"/ Фото: amic.ru

Октябрьский район

Каток в парке активного отдыха "Экстрим" (бывший "Солнечный ветер") на проспекте Ленина, 152в. С понедельника по пятницу каток работает с 14 до 21 часа, на выходных – с 12 до 21 часа. Взять коньки стоит 250 рублей в час, а войти со своими коньками – 200 рублей в день;

каток на стадионе "Клевченя" (бульвар 9 Января, 29а). Во вторник, среду, пятницу и субботу каток работает с 18 до 21 часа, в воскресенье – с 15 до 21 часа. Понедельник и четверг – выходные. Прокат коньков сейчас утверждается;

каток в сквере имени Германа Титова на ул. Германа Титова, 9. Работает он ежедневно с 10 до 21 часа. Прокат коньков еще утверждается;

каток в парке "Изумрудный" ранее также анонсировали, однако он все еще не залит. И до Нового года каток точно не организуют. Его планируют сделать этой зимой, но уже после праздников.

Каток на стадионе "Клечевня"/ Фото: amic.ru

Центральный район

Каток в парке "Центральный" (пр. Социалистический, 11), работает ежедневно с 10 до 21 часа. Прокат коньков стоит 140 рублей в час, со своими коньками – цена 120 рублей в час;

каток на лыжной базе АлтГТУ (ул. Кутузова, 12а). Работает ежедневно с 9 до 17 часов, прокат коньков там пока утверждается;

каток на лыжной базе "Локомотив" (ул. Кутузова, 140) работает ежедневно с 9 до 17 часов, кроме понедельника. В понедельник – выходной. Прокат коньков стоит 200 рублей в час для взрослых и 60 рублей в час – для детей (до 34 размера). Со своими коньками – 100 рублей в час;

каток в развлекательном комплексе "Планета Q" . Работает ежедневно с 10 до 19 часов. Прокат коньков стоит 200 рублей в час для детей до 12 лет и 150 рублей в час – для взрослых;

каток в парк-отеле "Чайка" (ул. Пионерская Долина, 4, поселок Борзовая Заимка) работает ежедневно с 10 до 19 часов. Прокат коньков для взрослых стоит 200 рублей в час, для детей до 12 лет – 150 рублей в час;

в списке также есть каток на территории РАНХиГС (ул. Партизанская, 187) с ежедневным графиком с 10 до 21 часа, но он все еще не залит и прокат там будет доступен только сотрудникам академии.

Отметим, что все катки и лыжные базы Барнаула можно найти в нашем Telegram-боте.