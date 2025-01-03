Где можно покататься на коньках в Барнауле и сколько это стоит? Полный список катков
Amic.ru рассказывает, где в Барнауле работают катки и сколько будет стоить прокат коньков
03 января 2025, 17:10, ИА Амител
На январских праздниках лежать дома и есть салаты рано или поздно надоест. Многим хочется, наконец, сходить на улицу и заняться чем-то активным. Один из вариантов – покататься на коньках. Благо мест для этого немало. Amic.ru публикует список катков в Барнауле, на которые можно сходить на зимних каникулах.
Железнодорожный район
В Железнодорожном районе работают два катка – крытый (на фуд-корте) в торговом центре "Галактика" (пр. Строителей, 117) и открытый (на парковке) у того же ТЦ. Они уже залиты и работают с 10 до 22 часов.
Цены на катках следующие: по будням до 18:00 за ребенка (до 12 лет) нужно заплатить 200 рублей, за взрослого – 250 рублей. Аренда льда стоит 7 тысяч рублей, керлинг – три тысячи рублей.
По будням после 18:00 и на выходных предстоит отдать: за ребенка (до 12 лет) – 250 рублей, за взрослого – 300 рублей, за аренду льда – восемь тысяч рублей, за керлинг – четыре тысячи рублей (за час). Если придете со своими коньками, вам сделают скидку 50 рублей.
За дополнительную детскую защиту (шлем, наколенники, налокотники) попросят 100 рублей/час, и столько же – за помощника фигуриста (пингвин).
Индустриальный район
В Индустриальном районе появились следующие катки:
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крытый каток "Льдинка" в парке спорта на ул. Энтузиастов, 12в. График работы: с 12 до 21 часа с понедельника по пятницу и с 11 до 22 часов – в выходные и праздники. Прокат стоит 250 рублей/час (150 рублей/час – детские), с пришедших со своими коньками возьмут 200 рублей/час, заточка до 33-го размера стоит 100 рублей, свыше 33-го размера – 150 рублей;
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на Энтузиастов, 12в, будет еще и открытый каток на футбольном поле. График работы у него тот же. Цены – 250 рублей/час (150 рублей/час для детей с 25-го по 33-й размер), гостям со своими коньками придется заплатить 200 рублей/час (до 7 лет бесплатно);
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каток на ул. Ускова, 3. Работает ежедневно с 10 до 21 часа. Прокат коньков стоит 250 руб/час, 200 рублей стоит прийти со своими коньками;
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каток в стрелково-охотничьем клубе "Олимпийский", ул. Власихинская, 69ф. Работает со вторника по воскресенье с 10 до 19 часов. Понедельник – выходной. Прокат коньков – 250 рублей, 200 рублей стоит прийти со своими коньками;
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каток "Динамо" ледового дворца спорта "Карандин-Арена" на ул. Жасминной, 3. Он работает по утвержденному графику, цены за прокат коньков еще согласовываются.
Ленинский район
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Каток в парке "Эдельвейс" на ул. Юрина, 275б. В будни работает с 14 до 22 часов, а в выходные – с 11 до 22 часов. Прокат коньков стоит 250 руб/час, вход со своими коньками стоит 200 рублей без ограничения времени;
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каток в парке "Арлекино". По будням он работает с 14 до 22 часов, а в выходные – с 10 до 23 часов. Прокат коньков стоит 250 руб/час; вход со своими коньками – 200 рублей без ограничения времени;
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каток на площади Мира (ул. Г. Исакова, 213а). Работает ежедневно с 10 до 22 часов. Прокат коньков стоит 250 руб/час, гостям со своими коньками нужно заплатить 200 рублей в час.
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Каток в поселке Казенная Заимка (ул. Кольцевая, 11а). Работает ежедневно с 10 до 21 часа. Прокат коньков там тоже будет, но он еще утверждается.
Октябрьский район
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Каток в парке активного отдыха "Экстрим" (бывший "Солнечный ветер") на проспекте Ленина, 152в. С понедельника по пятницу каток работает с 14 до 21 часа, на выходных – с 12 до 21 часа. Взять коньки стоит 250 рублей в час, а войти со своими коньками – 200 рублей в день;
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каток на стадионе "Клевченя" (бульвар 9 Января, 29а). Во вторник, среду, пятницу и субботу каток работает с 18 до 21 часа, в воскресенье – с 15 до 21 часа. Понедельник и четверг – выходные. Прокат коньков сейчас утверждается;
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каток в сквере имени Германа Титова на ул. Германа Титова, 9. Работает он ежедневно с 10 до 21 часа. Прокат коньков еще утверждается;
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каток в парке "Изумрудный" ранее также анонсировали, однако он все еще не залит. И до Нового года каток точно не организуют. Его планируют сделать этой зимой, но уже после праздников.
Центральный район
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Каток в парке "Центральный" (пр. Социалистический, 11), работает ежедневно с 10 до 21 часа. Прокат коньков стоит 140 рублей в час, со своими коньками – цена 120 рублей в час;
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каток на лыжной базе АлтГТУ (ул. Кутузова, 12а). Работает ежедневно с 9 до 17 часов, прокат коньков там пока утверждается;
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каток на лыжной базе "Локомотив" (ул. Кутузова, 140) работает ежедневно с 9 до 17 часов, кроме понедельника. В понедельник – выходной. Прокат коньков стоит 200 рублей в час для взрослых и 60 рублей в час – для детей (до 34 размера). Со своими коньками – 100 рублей в час;
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каток в развлекательном комплексе "Планета Q". Работает ежедневно с 10 до 19 часов. Прокат коньков стоит 200 рублей в час для детей до 12 лет и 150 рублей в час – для взрослых;
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каток в парк-отеле "Чайка" (ул. Пионерская Долина, 4, поселок Борзовая Заимка) работает ежедневно с 10 до 19 часов. Прокат коньков для взрослых стоит 200 рублей в час, для детей до 12 лет – 150 рублей в час;
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в списке также есть каток на территории РАНХиГС (ул. Партизанская, 187) с ежедневным графиком с 10 до 21 часа, но он все еще не залит и прокат там будет доступен только сотрудникам академии.
Отметим, что все катки и лыжные базы Барнаула можно найти в нашем Telegram-боте.
08:44:42 24-12-2024
На Галактике открытый лед со своими коньками бесплатный!
Похоже, что это единственный бесплатный каток в нашем городе.
11:27:12 24-12-2024
Не фигурист (08:44:42 24-12-2024) На Галактике открытый лед со своими коньками бесплатный!... Клевченя же еще
12:40:55 24-12-2024
Не фигурист (08:44:42 24-12-2024) На Галактике открытый лед со своими коньками бесплатный!... Добрый день! Каток Клевченя у парка Изумрудный с 18-00 до 21-00 с понедельника по субботу, в воскресенье с 15-00 со своими коньками бесплатно! Прокат есть - не знаю сколько стоит! Лёд самый лучший в Барнауле так как каток база для тренировки конькобежцев!
14:31:01 24-12-2024
Физкультурник (12:40:55 24-12-2024) Добрый день! Каток Клевченя у парка Изумрудный с 18-00 до 21... 300р прокат
10:32:56 24-12-2024
В моём далёком детстве, шли на Локомотив,Трансмаш и катались до одури. БЕСПЛАТНО.
11:22:34 24-12-2024
С какого лешего со своими коньками платить надо? Алё, гараж, жабо не треснет? А как своеконёчных неплательщиков будете отлавливать? Бегом бегать? Ползком ползать?
12:04:02 24-12-2024
Рыхлый (11:22:34 24-12-2024) С какого лешего со своими коньками платить надо? Алё, гараж,... ну кто-то же должен каток заливать, чистить от снега. Бесплатно это делать?
16:13:43 24-12-2024
Гость (12:04:02 24-12-2024) ну кто-то же должен каток заливать, чистить от снега. Беспла... Да, бесплатно. В Москве абсолютно все катки бесплатные.
22:05:11 24-12-2024
Гость (12:04:02 24-12-2024) ну кто-то же должен каток заливать, чистить от снега. Беспла... Сильно сомневаюсь, что те кто непосредственно чистит каток получает хотя-бы 200р/час работы😳
20:15:20 03-01-2025
Не фигурист (08:44:42 24-12-2024) На Галактике открытый лед со своими коньками бесплатный!... А в новости ни слова про бесплатность.........