Где в Барнауле можно будет посмотреть новый фильм "Марвел" о Человеке-муравье?

Барнаульские кинотеатры покажут картину "серым" способом

01 марта 2023, 15:29, ИА Амител

Кадр из фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания"/ Фото: kinopoisk.ru

С 2 марта в Барнауле покажут новый супергеройский блокбастер студии "Марвел" "Человек-муравей и Оса". Показы пройдут сразу в нескольких барнаульских кинотеатрах.

Официально "Человек-муравей и Оса: Квантомания" в России не выходит, однако барнаульские кинотеатры фильм покажут "серым" способом.

Так, показы организует кинотеатр "Формула" в ТРЦ "Праздничный", рассказали amic.ru в кинозале. Фильм можно будет посмотреть в формате 2D и 3D. В 3D картину показывают в 15:20 и в 19:55, а в 2D - в 17:35. Билеты стоят по 400 рублей. Ленту будут показывать полностью на русском языке. Идет блокбастер 2 часа и 7 минут.

Бронировать билеты нельзя, их возможно приобрести только на кассе.

Анонсировал показы фильма "Человек-Муравей и Оса: Квантомания" и кинотеатр "Пионер". Сеансы он пока не опубликовал. Купить билеты можно будет также только на кассе. В "Пионере" места на "серые" фильмы возможно забронировать по телефону.

В других кинотеатрах города картину "Человек-муравей" тоже должны показать.

Напомним, что фильм "Человек-Муравей и Оса: Квантомания" является первой картиной пятой фазы "Марвел" и третьей частью серии о Человеке-муравье. Он представит нового главного злодея франшизы – Канга Завоевателя.

В западных кинотеатрах фильм появился 17 февраля. Барнаульские кинотеатры же берут в прокат "серые" картины, как правило, спустя две недели после выхода. В случае "Человека-муравья" они снова не стали отступать от этой традиции.