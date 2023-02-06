Барнаульский кинотеатр "Формула" в ТРЦ "Праздничный" продали другому владельцу

Кинотеатр в Новоалтайске остался у прежнего собственника

06 февраля 2023, 15:10, Антон Дегтярев

Кинотеатр "Формула" в Барнауле / Фото: группа кинотеатра "Формула" во "ВКонтакте"

Барнаульский кинотеатр "Формула" в ТРЦ "Праздничный" поменял собственника. Бизнесмен Дмитрий Безруков продал его одному из арендаторов "Праздничного", собственнику детского центра WOW MOM. Об этом amic.ru рассказала менеджер по букингу и рекламе кинотеатра "Формула" Дарья Мысак.

Сделка состоялась 16 января 2023 года, отметила Дарья Мысак. По её словам, после смены владельца для обычных кинозрителей почти ничего не поменяется – название и оформление кинотеатр сохранит. Однако новые владельцы собираются улучшить сервис в кинозалах.

"Мы лишь введём некоторые изменения в работе кинотеатра, они будут направлены на улучшение качества обслуживания зрителей. Кардинальных изменений проводить не будем. Будем делать всё, чтобы для зрителей всё было максимально комфортно в нашем кинотеатре. Будем ориентироваться на обратную связь", – пояснила Дарья Мысак.

Обо всех изменениях руководство обещает оповещать в группе «Киносеть Формула Барнаул» во "ВКонтакте".

Кстати, кинотеатр "Формула" в Новоалтайске остался в собственности Дмитрия Безрукова, сказала Дарья Мысак. Так что теперь два кинотеатра работают отдельно друг от друга.

На сайте кинотеатра можно посмотреть сеансы как в Барнауле, так и в Новоалтайске. При этом бонусная программа в Барнауле не работает с 16 января.

Напомним, что с 14 января барнаульский кинотеатр "Формула" начал показывать блокбастер "Аватар: Путь воды". До этого "санкционные" фильмы в "Формуле" не демонстрировали.