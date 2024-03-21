Где в Барнауле заказать строительство дороги и асфальтирование
Скоро сойдет снег, а значит, самое время найти подрядчика
21 марта 2024, 11:40, ИА Амител erid: LjN8KPFzh
Пришла весна, активно тает снег, а с ним и асфальт. Обнажаются старые и новые ямы, накатанная машинами снежная грунтовая дорога превращается в грязное месиво. В общем, самое время задуматься о ремонте дороги, подъездного пути или отсыпке дороги там, где ее вообще нет. А мы расскажем, где в Алтайском крае найти хорошего подрядчика и заказать технику.
Где в Барнауле заказать технику для строительства дороги и асфальтирования?
Вся необходимая техника и специалисты есть в барнаульской компании "Эталон". В автопарке дорожного предприятия:
- семь дорожных катков от 3 до 15 тонн;
- асфальтоукладчик;
- трактор-погрузчик;
- грейдер;
- самосвал.
Здесь работает опытная бригада дорожников. Перед тем как договориться с вами на конкретный заказ, специалист компании обязательно выедет на место, чтобы оценить тип грунта, наклон и другие естественные показатели, которые влияют на время и сложность работы.
Если же вы знаете, что вам надо, и заказываете только конкретную технику, то просто выбираете время. Но помните, чем ближе строительный сезон, тем меньше свободной техники.
Сколько стоит уложить асфальт?
Квадратный метр асфальта от компании "Эталон" в 2024 году стоит от 1100 до 3000 рублей. Точная цена зависит опять же от грунта и других условий, а также расстояния до объекта. "Эталон" работает не только в Барнауле и пригороде, но также в Бийске и других населенных пунктах Алтайского края и соседних регионах.
Также на цену влияет и объем работ: где-то нужно построить с нуля, а где-то просто снять старый асфальт и залить свежий.
"Мы работаем строго по технологии. Сначала снимаем грунт, укладываем слой песка 15 см, это подушка, которая нужна для сбора влаги, затем слой крупного щебня фракции 40-70 см, потом более мелкая фракция для расклинивания и только потом асфальт. Такой дороги вам надолго хватит", – рассказал руководитель компании Ваган Матевосян. Кстати, он и сам часто выезжает на осмотр места работы.
Все дорожные материалы проверенные и качественные. Например, асфальт покупают на местных заводах-производителях.
А что если на асфальт денег пока нет, но дорогу сделать хочется?
Тогда в "Эталоне" вам сделают дорогу из щебня. Это отличный вариант на "первое время". Но чтобы она не развалилась за год, нужно соблюдать технологию. Все как и для асфальтирования: снять слой земли, отсыпать песок, крупный и мелкий щебень.
Еще один экономичный вариант – асфальтная крошка. Но даже и для нее нужно делать хорошую "подушку" (все то же, но без мелкого щебня), иначе просто деньги на ветер. Слой крошки должен быть хотя бы 10 сантиметров, укладывается в жаркую погоду.
Кто может заказать строительство и асфальтирование дороги в "Эталоне"?
"Эталон" работает с заказчиками любого уровня. Среди клиентов компании есть и частные лица (в малоэтажных поселках и дачных товариществах), фермерские хозяйства, организации. "Эталон" выступает подрядчиком у ДСУ и участвует в тендерах. Выполняет строительство и асфальтирование дорог, подъездных путей, складов и территорий.
Как заказать услугу по дорожным работам и укладке асфальта?
Заказать технику для дорожных работ в "Эталоне" можно:
- по телефону 7-963-523-10-87;
- на сайте компании;
- в системе 2ГИС;
- на "Авито";
- через мобильное приложение "Эталон"*.
Какая еще техника есть в "Эталоне"?
В парке компании есть и другая техника:
- трактор-погрузчик-экскаватор, грейдер, самосвалы (25-тонники) и все, что нужно для уборки и вывоза снега;
- грузовой эвакуатор, подходящий для перевозки спецтехники, гаражей и других объектов;
- грузовой транспорт для вывоза строительного мусора.
ООО "Эталон"
Тел.: +7-963-523-10-87
Email: altstroi22@mail.ru
Адрес: ул. Трактовая, 2Л, офис 406
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Сайт: etalon-asf.ru
*Возрастное ограничение для мобильного приложения 6+
ИП Матевосян Ваган ВачагановичРеклама
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