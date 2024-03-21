Где в Барнауле заказать строительство дороги и асфальтирование

Скоро сойдет снег, а значит, самое время найти подрядчика

21 марта 2024, 11:40, ИА Амител erid: LjN8KPFzh

Ремонт дороги / Фото: aleksandarlittlewolf on Freepik

Пришла весна, активно тает снег, а с ним и асфальт. Обнажаются старые и новые ямы, накатанная машинами снежная грунтовая дорога превращается в грязное месиво. В общем, самое время задуматься о ремонте дороги, подъездного пути или отсыпке дороги там, где ее вообще нет. А мы расскажем, где в Алтайском крае найти хорошего подрядчика и заказать технику.

Где в Барнауле заказать технику для строительства дороги и асфальтирования?

Вся необходимая техника и специалисты есть в барнаульской компании "Эталон". В автопарке дорожного предприятия:

семь дорожных катков от 3 до 15 тонн;

асфальтоукладчик;

трактор-погрузчик;

грейдер;

самосвал.

Здесь работает опытная бригада дорожников. Перед тем как договориться с вами на конкретный заказ, специалист компании обязательно выедет на место, чтобы оценить тип грунта, наклон и другие естественные показатели, которые влияют на время и сложность работы.

Если же вы знаете, что вам надо, и заказываете только конкретную технику, то просто выбираете время. Но помните, чем ближе строительный сезон, тем меньше свободной техники.

Техника компании "Эталон" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сколько стоит уложить асфальт?

Квадратный метр асфальта от компании "Эталон" в 2024 году стоит от 1100 до 3000 рублей. Точная цена зависит опять же от грунта и других условий, а также расстояния до объекта. "Эталон" работает не только в Барнауле и пригороде, но также в Бийске и других населенных пунктах Алтайского края и соседних регионах.

Также на цену влияет и объем работ: где-то нужно построить с нуля, а где-то просто снять старый асфальт и залить свежий.

"Мы работаем строго по технологии. Сначала снимаем грунт, укладываем слой песка 15 см, это подушка, которая нужна для сбора влаги, затем слой крупного щебня фракции 40-70 см, потом более мелкая фракция для расклинивания и только потом асфальт. Такой дороги вам надолго хватит", – рассказал руководитель компании Ваган Матевосян. Кстати, он и сам часто выезжает на осмотр места работы.

Все дорожные материалы проверенные и качественные. Например, асфальт покупают на местных заводах-производителях.

А что если на асфальт денег пока нет, но дорогу сделать хочется?

Тогда в "Эталоне" вам сделают дорогу из щебня. Это отличный вариант на "первое время". Но чтобы она не развалилась за год, нужно соблюдать технологию. Все как и для асфальтирования: снять слой земли, отсыпать песок, крупный и мелкий щебень.

Еще один экономичный вариант – асфальтная крошка. Но даже и для нее нужно делать хорошую "подушку" (все то же, но без мелкого щебня), иначе просто деньги на ветер. Слой крошки должен быть хотя бы 10 сантиметров, укладывается в жаркую погоду.

Кто может заказать строительство и асфальтирование дороги в "Эталоне"?

"Эталон" работает с заказчиками любого уровня. Среди клиентов компании есть и частные лица (в малоэтажных поселках и дачных товариществах), фермерские хозяйства, организации. "Эталон" выступает подрядчиком у ДСУ и участвует в тендерах. Выполняет строительство и асфальтирование дорог, подъездных путей, складов и территорий.

Как заказать услугу по дорожным работам и укладке асфальта?

Заказать технику для дорожных работ в "Эталоне" можно:

по телефону 7-963-523-10-87;

на сайте компании;

в системе 2ГИС;

на "Авито";

через мобильное приложение "Эталон"*.

Какая еще техника есть в "Эталоне"?

В парке компании есть и другая техника:

трактор-погрузчик-экскаватор, грейдер, самосвалы (25-тонники) и все, что нужно для уборки и вывоза снега;

грузовой эвакуатор, подходящий для перевозки спецтехники, гаражей и других объектов;

грузовой транспорт для вывоза строительного мусора.

ООО "Эталон"

Тел.: +7-963-523-10-87

Email: altstroi22@mail.ru

Адрес: ул. Трактовая, 2Л, офис 406

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Сайт: etalon-asf.ru

*Возрастное ограничение для мобильного приложения 6+

ИП Матевосян Ваган Вачаганович

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