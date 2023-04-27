Где запрещено жарить шашлыки в России и какие правила безопасности нужно соблюдать?
Amic.ru вспомнил правила, которые должны соблюдать россияне во время пикников на природе
27 апреля 2023, 12:20, ИА Амител
Майские праздники уже совсем скоро. Традиционно это время шашлыков на природе, чаще всего – на дачах. Но во время отдыха важно не забывать о правилах, которые призваны сделать пикник безопасным. Поэтому amic.ru вспомнил о нормах жарки шашлыков, установленных в России.
Какие ограничения существуют для шашлычников?
На дачах жарить шашлыки можно. Но от дома или сарая до мангала или барбекю должно быть не менее пяти метров (ранее было 50 метров, но с 1 марта 2023 года расстояние уменьшили).
На участке, где жарят шашлыки, не должно быть хвойных ветвей и торфяной почвы. В МЧС России поясняют, что территория в радиусе двух метров должна быть очищена, там не должно быть никаких пожароопасных предметов.
Расстояние от мангала до ближайших лиственных деревьев должно быть не менее 30 метров, а до хвойных – не меньше 100 метров.
Разжигать мангал можно, только если нет сильного ветра (при скорости ветра менее 10 метров в секунду), при этом нужно иметь при себе средства тушения пожара: воду, песок, лопаты, огнетушитель и металлический лист, способный перекрыть доступ кислорода.
Оставлять детей без присмотра рядом с открытым огнём и мангалом нельзя. Рядом всегда должен находиться взрослый, чтобы в случае чего вызвать пожарных.
Где нельзя жарить шашлыки?
Во дворах и гаражах разводить огонь нельзя. Также нельзя делать это на балконах, верандах, крышах и террасах жилых домов. В парках тоже не следует, если для того нет специально оборудованной площадки.
И вообще в городах и других населённых пунктах разрешено устанавливать мангалы и разжигать костры только в специально оборудованных местах.
А какие правила есть для костров?
Если вы решили пожарить мясо на открытом огне, то важно помнить, что такой костёр можно развести на расстоянии не менее 15 метров от каких-либо построек и в яме глубиной не меньше 30 сантиметров и диаметром не более метра.
При использовании открытого огня в закрытой ёмкости (например, в бочке для сжигания травы) место с открытым огнём должно находиться не ближе 7,5 метра до строений, в 50 метрах – от хвойного леса и в 15 метрах – от лиственного. Зона очистки в этом случае должна составлять пять метров. Бочка должна быть с твёрдым основанием и объёмом не более одного кубометра.
Что грозит, если не соблюдать правила?
За несоблюдение правил грозит предупреждение или же штраф. За разведение огня в незаконном месте штраф может составить от 5 до 15 тысяч рублей, за костёр на участке в условиях противопожарного режима можно заплатить от 10 до 20 тысяч рублей, а за повторное нарушение – от 12 до 20 тысяч рублей. Должностные лица могут заплатить за нарушение от 20 до 30 тысяч рублей, а юридические лица – от 300 до 400 тысяч рублей.
Если при жарке шашлыков случился пожар, виновник выплачивает сумму до 50 тысяч рублей.
12:48:03 27-04-2023
иметь при себе средства тушения пожара: воду, песок, лопаты, огнетушитель и металлический лист, способный перекрыть доступ кислорода. ------ А человек 12 пожарных и пару пожарных авто не нужно при себе иметь???)))
12:55:40 27-04-2023
Во дворах нельзя и тем не менее это не кого не останавливает.
13:52:17 27-04-2023
50 лет СССР 6Б каждые выходные на погребах жарят - лови не хочу.
13:53:36 27-04-2023
не менее пяти метров (ранее было 50 метров --- офигеть ранее опасность в 10 раз преувеличивали
14:13:53 27-04-2023
Кому надо ловить шашлычников? На Интернациональной есть пожарная часть, в соседних гаражах жарят шашлык и всё норм.
14:19:36 27-04-2023
Гость (14:13:53 27-04-2023) Кому надо ловить шашлычников? На Интернациональной есть пожа... Ну это успокаивает, а то закошмарили блин статейками...
14:18:18 27-04-2023
ну там гаражах верно пожарные и жарят)))
14:22:53 27-04-2023
жарю на даче. ни одного проверяющего на порог не пущу
15:34:39 27-04-2023
Гость (14:22:53 27-04-2023) жарю на даче. ни одного проверяющего на порог не пущу... Да никто тебя проверять, скорее всего, не будет. В городе-то не наказывают. Только если с соседями поругаешься, и те решат вызвать пожарных.
16:56:57 27-04-2023
Гость (14:22:53 27-04-2023) жарю на даче. ни одного проверяющего на порог не пущу... вот ты жмотяра, а угостить?
16:11:15 27-04-2023
Гость (15:34:39 27-04-2023) Да никто тебя проверять, скорее всего, не будет. В городе-то... а у меня нет соседей
16:28:49 27-04-2023
Дрон прилетит. А потом штраф придёт. Всё очень просто
16:40:38 27-04-2023
В прошлом году дроны над садом весело летали-искали.