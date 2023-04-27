Где запрещено жарить шашлыки в России и какие правила безопасности нужно соблюдать?

Amic.ru вспомнил правила, которые должны соблюдать россияне во время пикников на природе

27 апреля 2023, 12:20, ИА Амител

Шашлыки / Фото: amic.ru

Майские праздники уже совсем скоро. Традиционно это время шашлыков на природе, чаще всего – на дачах. Но во время отдыха важно не забывать о правилах, которые призваны сделать пикник безопасным. Поэтому amic.ru вспомнил о нормах жарки шашлыков, установленных в России.

Какие ограничения существуют для шашлычников?

На дачах жарить шашлыки можно. Но от дома или сарая до мангала или барбекю должно быть не менее пяти метров (ранее было 50 метров, но с 1 марта 2023 года расстояние уменьшили).

На участке, где жарят шашлыки, не должно быть хвойных ветвей и торфяной почвы. В МЧС России поясняют, что территория в радиусе двух метров должна быть очищена, там не должно быть никаких пожароопасных предметов.

Расстояние от мангала до ближайших лиственных деревьев должно быть не менее 30 метров, а до хвойных – не меньше 100 метров.

Разжигать мангал можно, только если нет сильного ветра (при скорости ветра менее 10 метров в секунду), при этом нужно иметь при себе средства тушения пожара: воду, песок, лопаты, огнетушитель и металлический лист, способный перекрыть доступ кислорода.

Оставлять детей без присмотра рядом с открытым огнём и мангалом нельзя. Рядом всегда должен находиться взрослый, чтобы в случае чего вызвать пожарных.

Где нельзя жарить шашлыки?

Во дворах и гаражах разводить огонь нельзя. Также нельзя делать это на балконах, верандах, крышах и террасах жилых домов. В парках тоже не следует, если для того нет специально оборудованной площадки.

И вообще в городах и других населённых пунктах разрешено устанавливать мангалы и разжигать костры только в специально оборудованных местах.

А какие правила есть для костров?

Если вы решили пожарить мясо на открытом огне, то важно помнить, что такой костёр можно развести на расстоянии не менее 15 метров от каких-либо построек и в яме глубиной не меньше 30 сантиметров и диаметром не более метра.

При использовании открытого огня в закрытой ёмкости (например, в бочке для сжигания травы) место с открытым огнём должно находиться не ближе 7,5 метра до строений, в 50 метрах – от хвойного леса и в 15 метрах – от лиственного. Зона очистки в этом случае должна составлять пять метров. Бочка должна быть с твёрдым основанием и объёмом не более одного кубометра.

Что грозит, если не соблюдать правила?

За несоблюдение правил грозит предупреждение или же штраф. За разведение огня в незаконном месте штраф может составить от 5 до 15 тысяч рублей, за костёр на участке в условиях противопожарного режима можно заплатить от 10 до 20 тысяч рублей, а за повторное нарушение – от 12 до 20 тысяч рублей. Должностные лица могут заплатить за нарушение от 20 до 30 тысяч рублей, а юридические лица – от 300 до 400 тысяч рублей.

Если при жарке шашлыков случился пожар, виновник выплачивает сумму до 50 тысяч рублей.