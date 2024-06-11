Гендер-пати: как организовать одно из самых памятных мероприятий?

Event-организаторы делятся идеями из разных ценовых категорий

11 июня 2024, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KSpv7

Гендер-пати. Будущие родители / Фото: freepik

Сейчас многие пары стремятся узнать пол ребенка не в момент УЗИ, а в процессе особенного мероприятия – гендер-пати. Ведь это уникальная возможность разделить миг счастья с близкими людьми, поделиться с ними эмоциями и получить долгожданные поздравления.

И вот у будущих родителей есть два пути:

Путь "наименьшего сопротивления"

То есть использовать готовые решения, которые можно найти в магазинах и даже сделать своими руками.

Как правило, это не очень дорогие варианты (в районе 2,5-5 тысяч рублей). Например, можно заказать торт с цветной начинкой или горящей надписью, шарик с наполнением, салют или дымовую шашку и даже аудиоролик, записанный от лица будущего малыша.

Event-специалисты EventCorpLife* отмечают: подобные решения преимущественно подходят для небольших семейных посиделок, т.к. "элемент неожиданности" здесь скорее выступает в роли дополнения. Гости просто общаются, пьют чай в приятной компании, а потом в процессе кульминации вечера просто узнают заветную информацию.

Поэтому если вы хотите добавить событию больше помпезности, яркости и масштаба, то переходите ко второму пути.

"Вау-организация"

То есть создать мероприятие, которое разлетится по всем социальным сетям.

Вы можете попытаться организовать мероприятие с нуля сами, обратиться к опытному координатору или в event-агентство. В любом случае вам или нанимаемой команде придется учитывать множество нюансов: от списка гостей и локации до ограничений по бюджету и наполнению программе.

Кстати, о последнем, здесь вы можете дать волю своей фантазии и перекреативить самих себя. Конкурсы, ставки и предсказания, творческие номера от гостей, "бои младенцев", световое или лазер-шоу и т.д. Главное, чтобы в итоге все выглядело целостно и органично, а не напоминало артхаусное кино.

В EventCorpLife считают, что классное событие можно организовать и за 50, и за 100, и тем более за 500 тысяч рублей. Чем больше фишек и гостей – тем дороже.

Так что если вы готовы сделать гендер-пати памятным не только для себя, но и для окружающих, то самое время обратиться за помощью к профессионалам.

Корпорация творчества EventCorpLife

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