Гендер-пати: как организовать одно из самых памятных мероприятий?
Event-организаторы делятся идеями из разных ценовых категорий
11 июня 2024, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KSpv7
Сейчас многие пары стремятся узнать пол ребенка не в момент УЗИ, а в процессе особенного мероприятия – гендер-пати. Ведь это уникальная возможность разделить миг счастья с близкими людьми, поделиться с ними эмоциями и получить долгожданные поздравления.
И вот у будущих родителей есть два пути:
- Путь "наименьшего сопротивления"
То есть использовать готовые решения, которые можно найти в магазинах и даже сделать своими руками.
Как правило, это не очень дорогие варианты (в районе 2,5-5 тысяч рублей). Например, можно заказать торт с цветной начинкой или горящей надписью, шарик с наполнением, салют или дымовую шашку и даже аудиоролик, записанный от лица будущего малыша.
Event-специалисты EventCorpLife* отмечают: подобные решения преимущественно подходят для небольших семейных посиделок, т.к. "элемент неожиданности" здесь скорее выступает в роли дополнения. Гости просто общаются, пьют чай в приятной компании, а потом в процессе кульминации вечера просто узнают заветную информацию.
Поэтому если вы хотите добавить событию больше помпезности, яркости и масштаба, то переходите ко второму пути.
- "Вау-организация"
То есть создать мероприятие, которое разлетится по всем социальным сетям.
Вы можете попытаться организовать мероприятие с нуля сами, обратиться к опытному координатору или в event-агентство. В любом случае вам или нанимаемой команде придется учитывать множество нюансов: от списка гостей и локации до ограничений по бюджету и наполнению программе.
Кстати, о последнем, здесь вы можете дать волю своей фантазии и перекреативить самих себя. Конкурсы, ставки и предсказания, творческие номера от гостей, "бои младенцев", световое или лазер-шоу и т.д. Главное, чтобы в итоге все выглядело целостно и органично, а не напоминало артхаусное кино.
В EventCorpLife считают, что классное событие можно организовать и за 50, и за 100, и тем более за 500 тысяч рублей. Чем больше фишек и гостей – тем дороже.
Так что если вы готовы сделать гендер-пати памятным не только для себя, но и для окружающих, то самое время обратиться за помощью к профессионалам.
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ИП Романова В.Е.Реклама
13:12:38 11-06-2024
Сейчас многие пары стремятся узнать пол ребенка не в момент УЗИ, а в процессе особенного мероприятия – гендер-пати. ---- это когда дурная голова применения финансам найти не может
13:42:02 11-06-2024
Тамада - это тривиально из без апломба, не звучит. Event-специалист совсем другое дело, да. )))
13:51:38 11-06-2024
Трудно придумать более бестолковую трату денег. Не, если совсем под дурака косить, то можно и каждый свой поход на работу обставить как празднеггг)) С папарацци, шариками, салютом, оркестром военно-морской пехоты Зимбабве и клоунами-карликами...
11:48:19 13-06-2024
вы не понимаете! а чем тогда перед подружками хвастаться? вообще дурость конечно. проще надо ко всему относиться