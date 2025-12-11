Гендиректор "МегаФона" возглавил рейтинг российских управленцев

Ассоциация менеджеров назвала Хачатура Помбухчана лучшим CEO страны

11 декабря 2025, 17:00, ИА Амител

Награждение / Фото: пресс-служба "МегаФона"

Ассоциация менеджеров подвела итоги очередного выпуска рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров" и поставила генерального директора "МегаФона" Хачатура Помбухчана на вершину списка. Эксперты признали его лучшим CEO страны.

Признание делового сообщества

В профессиональной среде "Топ-1000 российских менеджеров" рассматривают как один из ключевых ориентиров: победа в проекте означает доверие бизнес-сообщества и подтверждает устойчивую деловую репутацию.

Ранее Хачатура Помбухчана уже выделяли как сильнейшего CEO в телеком-секторе. Новая победа закрепила его статус на уровне всего российского бизнеса.

В этом году ведущие топ-менеджеры из разных отраслей проявили редкое единодушие и фактически единогласно поддержали руководителя из телеком-индустрии, отметил исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.

Сам Хачатур Помбухчан говорит о награде как о заслуге всей команды.

«В управлении нет персональных побед. Любая личная награда – это результат командных усилий», – сказал генеральный директор "МегаФона".

Сильная команда "МегаФона"

В "Топ-1000" вошла не только первая линия руководства оператора. Всего в список попали 15 топ-менеджеров "МегаФона".

Семь ключевых директоров заняли первые строчки в своих профессиональных категориях. Среди них: коммерческий директор Дмитрий Рудских, финансовый директор Денис Федотов, коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов Эмин Антонян, директор по стратегическим коммуникациям и развитию бренда Елена Мартынова, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Роман Ермоленко и другие представители управленческой команды.

Еще восемь руководителей компании, по данным рейтинга, вошли в тройку сильнейших специалистов России в своих направлениях. Такие результаты показывают системный подход к управлению и устойчивое качество менеджмента внутри компании.

Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" выходит ежегодно с 2001 года и за это время превратился в один из самых стабильных ориентиров для бизнеса. Принцип проекта строится на формуле "лучшие выбирают лучших": топ-менеджеры крупных компаний оценивают результаты коллег по собственным функциональным блокам и отраслям. Такой подход отражает не формальные показатели, а реальное признание внутри профессионального сообщества.

Проект курирует Ассоциация менеджеров, а итоги традиционно публикует деловое издание "Коммерсантъ".