"Георгиевская лента" и отчет сенатора РФ. Как прошла апрельская сессия алтайских депутатов

Фоторепортаж из парламентского центра

24 апреля 2025, 14:55, ИА Амител

40-я сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В четверг, 24 апреля, Алтайское краевое Законодательное собрание провело свою 40-ю сессию. Депутатский корпус погрузился в решение целого ряда насущных для региона вопросов, а атмосфера в парламентском центре была дополнена важным событием – стартом акции "Георгиевская ленточка".

Депутаты на заседании ужесточили запрет на продажу тонизирующих напитков и зажигалок, одобрили изменения в краевой закон "О семеноводстве". Теперь в регионе законодательно закреплена возможность создания специальных семеноводческих зон. Утвердили новый, унифицированный порядок выплат педагогам-наставникам.

В рамках сессии был заслушан отчет сенатора Российской Федерации Виктора Зобнева о его деятельности. Это первый подобный публичный отчет сенатора в АКЗС. Также с докладом о состоянии делового климата в регионе выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов.

На сессии были приняты и важные решения по административному устройству: депутаты единодушно дали зеленый свет инициативам Ключевского, Панкрушихинского, Петропавловского и Табунского районов, которые теперь смогут получить статус муниципальных округов. Главы этих территорий лично выступили перед парламентариями, аргументируя необходимость преобразований.

И символично, что именно в этот насыщенный рабочий день, 24 апреля, по всему Алтайскому краю был дан старт акции "Георгиевская ленточка". Первые ленточки вручали прямо в парламентском центре перед началом заседания.