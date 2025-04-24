"Георгиевская лента" и отчет сенатора РФ. Как прошла апрельская сессия алтайских депутатов
Фоторепортаж из парламентского центра
24 апреля 2025, 14:55, ИА Амител
В четверг, 24 апреля, Алтайское краевое Законодательное собрание провело свою 40-ю сессию. Депутатский корпус погрузился в решение целого ряда насущных для региона вопросов, а атмосфера в парламентском центре была дополнена важным событием – стартом акции "Георгиевская ленточка".
Депутаты на заседании ужесточили запрет на продажу тонизирующих напитков и зажигалок, одобрили изменения в краевой закон "О семеноводстве". Теперь в регионе законодательно закреплена возможность создания специальных семеноводческих зон. Утвердили новый, унифицированный порядок выплат педагогам-наставникам.
В рамках сессии был заслушан отчет сенатора Российской Федерации Виктора Зобнева о его деятельности. Это первый подобный публичный отчет сенатора в АКЗС. Также с докладом о состоянии делового климата в регионе выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов.
На сессии были приняты и важные решения по административному устройству: депутаты единодушно дали зеленый свет инициативам Ключевского, Панкрушихинского, Петропавловского и Табунского районов, которые теперь смогут получить статус муниципальных округов. Главы этих территорий лично выступили перед парламентариями, аргументируя необходимость преобразований.
И символично, что именно в этот насыщенный рабочий день, 24 апреля, по всему Алтайскому краю был дан старт акции "Георгиевская ленточка". Первые ленточки вручали прямо в парламентском центре перед началом заседания.
16:46:11 24-04-2025
Важное событие - искажение истории...Георгиевская лента НИКАКОГО отношения не имеет к Победе в ВОВ!!! Коммунисты есть в ЗакСобрании? Почему вы не ставите эти вопросы? Позорище...
17:22:30 24-04-2025
Дюша (16:46:11 24-04-2025) Важное событие - искажение истории...Георгиевская лента НИКА... На Орденах Славы были Георгиевские ленты!
09:06:29 25-04-2025
гость (17:22:30 24-04-2025) На Орденах Славы были Георгиевские ленты!... Георгиевских не было...Найдите мне хоть одно упоминание о том, что были георгиевские ленты на орденах в прессе времен СССР. Похожая лента носила название "Гвардейская"... Да, разрешали носить кресты георгиевские как награды участникам Первой Мировой.
20:21:00 24-04-2025
Девушка симпотичная.
Думаю - комсомолка.
09:58:45 25-04-2025
Musik (20:21:00 24-04-2025) Девушка симпотичная. Думаю - комсомолка. ... Скорее МГЕровка...
08:30:18 29-04-2025
Вы не понимаете, это другое. Перепишем тихой сапой. А уж более далее спроси кто такой Мамонтов, скажут Мамонтов выращивал.