"Героизм – не украшение". Эксперта возмутили изображения бойцов СВО на кружках и подушках
Полковник запаса заявил amic.ru, что монетизация героев недопустима, но свое слово должна сказать общественность
17 марта 2025, 13:00, ИА Амител
Использование изображений бойцов СВО для увеличения продаж товаров на маркетплейсах с точки зрения этики недопустимо, однако инициатива в регулировании этого вопроса должна исходить, прежде всего, от общественных организаций, заявил amic.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова полковник запаса Александр Перенджиев.
На интернет-платформах вырос ассортимент товаров (кружек, ковриков для компьютерной мышки, подушек и др.) с изображением бойцов СВО, продвигающихся по газовой трубе в знаменитой боевой операции в Курской области. Депутат Госдумы Виталий Милонов отметил "Парламентской газете", что это "народное признание" и запрещать продажу продукции с изображением участников спецоперации нужно лишь при наличии возражений самих бойцов или их родственников. Запрет возможен, если изображение кого-то расстраивает.Александр Перенджиев считает, что монетизация подвигов все-таки с точки зрения этики недопустима:
"Одно дело, когда изображение бойца где-то на баннере – это его прославление. А когда это используется в коммерческих целях – это уже не является пропагандой патриотических ценностей и обесценивает героические поступки и самого героя. Это приравнивает неординарный выдающийся поступок к банальному украшению, наподобие бабочек, цветочков, узоров, и прочим рисункам, что мы видим на таких предметах. Все-таки здесь должно быть разграничение".
В то же время с инициативой, регулирующей подобные вопросы, лучше всего выступать некоммерческим структурам, уверен эксперт:
"Никто у нас не отменял общественный контроль. В Общественной палате России есть Комиссия по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов во главе с Владимиром Роговым, а также Координационный совет по инициативам поддержки участников специальной военной операции и увековечиванию памяти Героев Отечества во главе с Александром Лукониным. Эти структуры должны провести общественную экспертизу, дать оценку и выступить с законодательными инициативами".
По мнению собеседника, не должны оставаться в стороне и общественные организации – общественные движения "Партия ветеранов России", "Офицеры России", информационное агентство "Ветеранские вести".
Он также напомнил, что опыт общественных инициатив у этих структур уже имеется – скажем, движение "Партия ветеранов России" Ильдара Резяпова недавно выступила против регистрации певцом Шаманом товарного знака "Я русский".
"Мы не должны превращать символы в обыденные украшения и тем самым дезавуировать великие свершения. Это непростой вопрос, но заниматься им должна общественность, чтобы это не было навязыванием сверху. В конце концов, неравнодушные граждане у нас могут сказать свое веское слово, у них достаточно авторитета, чтобы к ним прислушались", – заключил Александр Перенджиев.
13:38:04 17-03-2025
Соглашусь с Милоновым ( в первый раз!), что использование героических сюжетов в оформлении предметов быта не вредит обществу, а популяризирует героев. Традиции росписи посуды военными сценами существуют много веков практически во всех странах. Посмотрите коллекции ведущих музеев мира, всюду есть посуда с батальными картинами.
13:46:12 17-03-2025
Не умный эксперт -хуже врага.
Надо создать культ СВО и прокачивать героев.
13:47:49 17-03-2025
Культ война защитника земли русской - это правильно.
13:50:53 17-03-2025
Белая армия,чёрный барон
Снова готовят нам царский трон,
Но от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней.
13:58:22 17-03-2025
Милонов не заслуживае доверия -Убежденный баптист, в начале 1990–х он окончил Гавайский Тихоокеанский университет по специальности "политика и экономика" и Институт Роберта Шумана в Будапеште (Венгрия). Его наставники — политики либерального, западнического направления: Марина Салье, Лев Пономарев, Виталий Савицкий, Галина Старовойтова.