"Героизм – не украшение". Эксперта возмутили изображения бойцов СВО на кружках и подушках

Полковник запаса заявил amic.ru, что монетизация героев недопустима, но свое слово должна сказать общественность

17 марта 2025, 13:00, ИА Амител

Солдат / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Использование изображений бойцов СВО для увеличения продаж товаров на маркетплейсах с точки зрения этики недопустимо, однако инициатива в регулировании этого вопроса должна исходить, прежде всего, от общественных организаций, заявил amic.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова полковник запаса Александр Перенджиев.

На интернет-платформах вырос ассортимент товаров (кружек, ковриков для компьютерной мышки, подушек и др.) с изображением бойцов СВО, продвигающихся по газовой трубе в знаменитой боевой операции в Курской области. Депутат Госдумы Виталий Милонов отметил "Парламентской газете", что это "народное признание" и запрещать продажу продукции с изображением участников спецоперации нужно лишь при наличии возражений самих бойцов или их родственников. Запрет возможен, если изображение кого-то расстраивает.Александр Перенджиев считает, что монетизация подвигов все-таки с точки зрения этики недопустима:

"Одно дело, когда изображение бойца где-то на баннере – это его прославление. А когда это используется в коммерческих целях – это уже не является пропагандой патриотических ценностей и обесценивает героические поступки и самого героя. Это приравнивает неординарный выдающийся поступок к банальному украшению, наподобие бабочек, цветочков, узоров, и прочим рисункам, что мы видим на таких предметах. Все-таки здесь должно быть разграничение".

В то же время с инициативой, регулирующей подобные вопросы, лучше всего выступать некоммерческим структурам, уверен эксперт:

"Никто у нас не отменял общественный контроль. В Общественной палате России есть Комиссия по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов во главе с Владимиром Роговым, а также Координационный совет по инициативам поддержки участников специальной военной операции и увековечиванию памяти Героев Отечества во главе с Александром Лукониным. Эти структуры должны провести общественную экспертизу, дать оценку и выступить с законодательными инициативами".

По мнению собеседника, не должны оставаться в стороне и общественные организации – общественные движения "Партия ветеранов России", "Офицеры России", информационное агентство "Ветеранские вести".

Он также напомнил, что опыт общественных инициатив у этих структур уже имеется – скажем, движение "Партия ветеранов России" Ильдара Резяпова недавно выступила против регистрации певцом Шаманом товарного знака "Я русский".