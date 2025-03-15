Глава РФ отметил, что в случае сложения оружия боевикам ВСУ "будет гарантирована жизнь и достойное обращение"

15 марта 2025, 08:35, ИА Амител

Фото: israel palacio / unsplash.com

Президент России Владимир Путин предложил Киеву приказать украинским военным в Курской области сдаться в плен, чтобы реализовать призыв Дональда Трампа "пощадить" заблокированную группировку ВСУ в регионе.

На совещании Совбеза глава РФ отметил, что в Кремле с пониманием относятся к призыву президента США руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера. И в случае сложения оружия украинским бойцам "будет гарантирована жизнь и достойное обращение".

"Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен", – сказал он.

Путин при этом напомнил, что украинские боевики совершили многочисленные преступления против гражданского населения, что квалифицируется Генпрокуратурой РФ как терроризм.

13 марта Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. По словам пресс-секретаря главы РФ, российской стороне была предоставлена "дополнительная информация".