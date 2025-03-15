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Путин предложил Киеву приказать украинским военным в Курской области сдаться в плен

Глава РФ отметил, что в случае сложения оружия боевикам ВСУ "будет гарантирована жизнь и достойное обращение"

15 марта 2025, 08:35, ИА Амител

Фото: israel palacio / unsplash.com
Фото: israel palacio / unsplash.com

Президент России Владимир Путин предложил Киеву приказать украинским военным в Курской области сдаться в плен, чтобы реализовать призыв Дональда Трампа "пощадить" заблокированную группировку ВСУ в регионе.

На совещании Совбеза глава РФ отметил, что в Кремле с пониманием относятся к призыву президента США руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера. И в случае сложения оружия украинским бойцам "будет гарантирована жизнь и достойное обращение".

"Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен", – сказал он.

Путин при этом напомнил, что украинские боевики совершили многочисленные преступления против гражданского населения, что квалифицируется Генпрокуратурой РФ как терроризм.

13 марта Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. По словам пресс-секретаря главы РФ, российской стороне была предоставлена "дополнительная информация".

Владимир Путин СВО Курская область

Комментарии 9

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Гость

08:44:29 15-03-2025

Америка сильно просит за Украину. А где наши друзья, остался кто-нибудь?

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Гость

08:51:17 15-03-2025

Такая возможность снять санкции, арест Гааги с нашего президента и вернуть украденные миллиарды на счета РФ. Забыли что ли.

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......

09:59:17 15-03-2025

Юэсэй возобновили поставку бомб... Нет им веры капиталистам проклятым...

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Гость

11:53:33 15-03-2025

...... (09:59:17 15-03-2025) Юэсэй возобновили поставку бомб... Нет им веры капиталистам ... капиталисты? так вроде бы и у нас капитализм такой же...

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Гость

10:51:42 15-03-2025

А эта "заблокированная группировка" она сейчас с нами в комнате?

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Гость

15:57:21 15-03-2025

Как бы, окружения реального никакого нет, чтобы что-то требовать.

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Гость

17:06:28 15-03-2025

Ну, Трамп попросил, как не уважить! Но есть нюансы. Сырский заявил, что совершен плановый вывод войск из Курской области, так как в результате переговоров территория не нужна для обмена. Зеленкин подтвердил, на Курщине нет ВСУ. Какой результат? Получается, Путину некого брать в плен, соответственно, некого отпускать.

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Гость

19:27:49 15-03-2025

Нестыковка:
С одной стороны: "украинские боевики совершили многочисленные преступления против гражданского населения, что квалифицируется Генпрокуратурой РФ как терроризм";
С другой: "в случае сложения оружия украинским бойцам будет гарантирована жизнь и достойное обращение"!?

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Константин

23:07:11 16-03-2025

Гость (19:27:49 15-03-2025) Нестыковка:С одной стороны: "украинские боевики совершил... Они же будут сдаваться военным, а не прокуратуре

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