Приобнял и приподнял. Боец СВО сделал предложение своей девушке на вокзале в Барнауле

Девушка ответила "Да" под бурные аплодисменты

14 марта 2025, 17:40, ИА Амител

Боец спецназа, вернувшийся из длительной командировки в зону боевых действий, сделал предложение своей девушке прямо на перроне железнодорожного вокзала в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-служба алтайской Росгвардии.

Во время торжественного построения в присутствии командования и сослуживцев спецназовец встал перед своей возлюбленной на колено, протянул кольцо и спросил, выйдет ли она за него.

"Под бурные аплодисменты всех присутствующих девушка уверенно ответила согласием", – рассказали росгвардейцы.

Пара давно планировала связать свои судьбы, но бойца спецназа отправили в зону спецоперации. В ближайшее время молодые люди намерены сыграть свадьбу и создать крепкую и дружную семью.