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Приобнял и приподнял. Боец СВО сделал предложение своей девушке на вокзале в Барнауле

Девушка ответила "Да" под бурные аплодисменты

14 марта 2025, 17:40, ИА Амител

Боец спецназа, вернувшийся из длительной командировки в зону боевых действий, сделал предложение своей девушке прямо на перроне железнодорожного вокзала в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-служба алтайской Росгвардии.

Во время торжественного построения в присутствии командования и сослуживцев спецназовец встал перед своей возлюбленной на колено, протянул кольцо и спросил, выйдет ли она за него. 

"Под бурные аплодисменты всех присутствующих девушка уверенно ответила согласием", – рассказали росгвардейцы.

Пара давно планировала связать свои судьбы, но бойца спецназа отправили в зону спецоперации. В ближайшее время молодые люди намерены сыграть свадьбу и создать крепкую и дружную семью.

"Присутствующие на мероприятии сотрудники Росгвардии поздравили будущих молодоженов и пожелали им счастья", – говорится в публикации.

Пробка / Фото: Stabel Webel / unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
Барнаул СВО мужчины и женщины Хорошие новости Росгвардия

Комментарии 5

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Гость

18:11:18 14-03-2025

дай Бог всего, чтобы жили.
и всем, кто там на видео.

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Гость

19:42:22 14-03-2025

дОжили...

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Элен без ребят

19:48:57 14-03-2025

вообще- то, я в эти ваши интернеты не плакать захожу 🥲
будьте счастливы, ребята!

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И

08:57:11 15-03-2025

Кому нужна эта показуха?! А чего не на крыше идущего поезда?

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Гость

13:05:03 15-03-2025

Показуха.

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