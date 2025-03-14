Приобнял и приподнял. Боец СВО сделал предложение своей девушке на вокзале в Барнауле
Девушка ответила "Да" под бурные аплодисменты
14 марта 2025, 17:40, ИА Амител
Боец спецназа, вернувшийся из длительной командировки в зону боевых действий, сделал предложение своей девушке прямо на перроне железнодорожного вокзала в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-служба алтайской Росгвардии.
Во время торжественного построения в присутствии командования и сослуживцев спецназовец встал перед своей возлюбленной на колено, протянул кольцо и спросил, выйдет ли она за него.
"Под бурные аплодисменты всех присутствующих девушка уверенно ответила согласием", – рассказали росгвардейцы.
Пара давно планировала связать свои судьбы, но бойца спецназа отправили в зону спецоперации. В ближайшее время молодые люди намерены сыграть свадьбу и создать крепкую и дружную семью.
"Присутствующие на мероприятии сотрудники Росгвардии поздравили будущих молодоженов и пожелали им счастья", – говорится в публикации.
18:11:18 14-03-2025
дай Бог всего, чтобы жили.
и всем, кто там на видео.
19:42:22 14-03-2025
дОжили...
19:48:57 14-03-2025
вообще- то, я в эти ваши интернеты не плакать захожу 🥲
будьте счастливы, ребята!
08:57:11 15-03-2025
Кому нужна эта показуха?! А чего не на крыше идущего поезда?
13:05:03 15-03-2025
Показуха.