ГИБДД пригрозила штрафом владельцам китайских машин
Водителям не стоит устанавливать на автомобиль фаркоп, если это не предусмотрено производителем
02 марта 2024, 11:15, ИА Амител
Китайский автомобиль / Фото: unsplash.com
Владельцам некоторых китайских авто грозит штраф за установку фаркопа, пишет ОСН со ссылкой на комментарий представителя ГИБДД.
Отмечается, что большинство китайских машины не предназначены для буксировки прицепов из-за отсутствия тягово-сцепного устройства. При этом его установка разрешена, только если это предусмотрено производителем и указано в ОТТС. В противном случае оборудование фаркопа будет рассматриваться как модификация конструкции машины и повлечет за собой штраф в 500 рублей.
Ранее эксперт назвал надежную иномарку за минимальные деньги.
11:22:59 02-03-2024
А за что штраф то? Аварийную ситуацию этим не сделаешь и это уж дело то хозяйской. Чёт мудрят и мудрят...
11:25:24 02-03-2024
Не долго музыка играла ...
11:32:16 02-03-2024
Какой фаркоп какой прицеп... Сами себя не везут