Гигантские пробки сковали Барнаул утром 23 сентября

Самые крупные заторы — в пригороде и на Павловском тракте

23 сентября 2024, 08:15, ИА Амител

Пробки в Барнауле утром 23 сентября / 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 23 сентября достигли 7 баллов, следует из данных 2ГИС.

Самая напряженная ситуация – в районе строительства новой развязки у Южного, в поселке Пригородном и на Павловском тракте.

Кроме того, крупные заторы наблюдаются на проспекте Космонавтов и улицах Солнечная Поляна, Попова, Матросова, Советской Армии, Кутузова и ряде других.

По прогнозу синоптиков, 23 сентября в Барнауле потеплеет до +22 градусов. Во второй половине дня небольшой дождь.