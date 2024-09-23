Гигантские пробки сковали Барнаул утром 23 сентября
Самые крупные заторы — в пригороде и на Павловском тракте
23 сентября 2024, 08:15, ИА Амител
Пробки в Барнауле утром 23 сентября / 2ГИС
Пробки в Барнауле утром 23 сентября достигли 7 баллов, следует из данных 2ГИС.
Самая напряженная ситуация – в районе строительства новой развязки у Южного, в поселке Пригородном и на Павловском тракте.
Кроме того, крупные заторы наблюдаются на проспекте Космонавтов и улицах Солнечная Поляна, Попова, Матросова, Советской Армии, Кутузова и ряде других.
По прогнозу синоптиков, 23 сентября в Барнауле потеплеет до +22 градусов. Во второй половине дня небольшой дождь.
08:39:55 23-09-2024
в Барнауле потеплеет до +22.
Друзья, ходите пешком. Укрепляйте сердечную мышцу!
08:53:23 23-09-2024
Лесной 2 красиво впишется на власихинскую Мамонтова. Дорожная обстановка только улучшится. Ведь не могут же наши власти разрешать строить жилье без инфраструктуры?!
09:17:04 23-09-2024
Гость (08:53:23 23-09-2024) Лесной 2 красиво впишется на власихинскую Мамонтова. Дорожна... Лесной 2 вполне может остаться только на рекламных щитах.
10:17:43 23-09-2024
если "пробки" есть, значит, кому-то это нужно!...
12:42:01 23-09-2024
Постоянно пробки каждый день. Сейчас почти все граждане имеют авто. Что удивительно? Даже студенты все на автомобилях
13:54:11 23-09-2024
Ситуацию со строительство развязки не контролируется, все идет самотеком. На Южном потоки автомобилей сходятся в одну полосу с Белинского, с Дзержинского, с Герцена, с Куйбышева, с Лесного тракта. На самой развязке заузили в одну полосу - машины следующие на Ленточный бор стоят ждут светофор и тем самым не дают проезд машинам следующим в сторону центра. Далее на кольце - якобы 2 полосы, а на самом деле с кольца машины проезжают, а со стороны Змеиногорского в центр, стоят колом.
Вечером ситуация повторяется уже со стороны города. И то, что пишут, что там 150-200 специалистов, так их нет там на самом деле. Что утром, что вечером видно максимум 20-30 человек
00:21:41 24-09-2024
скорей бы снегом завалило, сразу минус все пузотерки и пенсы на вёдрах