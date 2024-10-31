Гигантский "дом-стену" построят на пустующем участке за ТЦ "Лето"

ЖК рассчитан на проживание почти 800 человек

31 октября 2024, 08:40, ИА Амител

Проект ЖК на Павловском тракте, 251б / Фото: "Домус плюс"

Барнаульскому девелоперу разрешили возвести ЖК на 415 квартир. Участок для строительства расположен за ТЦ "Лето" и был сформирован после выкупа и сноса известной АЗС с куполом. Проект ЖК два раза побывал на градсовете: впервые – в 2022 году, повторно (и успешно) – в декабре 2023-го. В конце октября 2024-го документацию на дом одобрила стройэкспертиза, что позволяет девелоперу обращаться в мэрию за разрешением на строительство.

Застройщиком ЖК выступает компания "Октябрь". На декабрьском градсовете сообщали, что проект развивает компания "Первый" (учредители – семья Ракшиных).

Проект ЖК на Павловском тракте, 251б / Фото: "Домус плюс"

ЖК по проекту состоит из четырех разноуровневых секций (две – высотой 17 и 21 этаж, еще две – 25 этажей). На первых уровнях в двух блок-секциях расположены помещения общественного назначения, основные входы в которые организованы с ул. Шумакова. В жилой части на первых этажах располагаются террасы. В каждой секции есть колясочные и кладовые.

Под двором предусмотрен трехуровневый паркинг на 141 машино-место. Дополнительно 10 парковочных мест оборудуют на территории ЖК, еще 56 (для временного хранения) – на территории ТЦ "Лето". Все дворовое благоустройство ЖК (детские, спортивные, игровые площадки, зоны отдыха) расположено на крыше паркинга.

Отметим, что для рынка новостроек в Барнауле наступил непростой период: из-за отмены и заморозки некоторых госпрограмм, высоких рыночных ипотечных ставок спрос на квартиры (включая в строящихся домах) сильно просел. Некоторые застройщики на этом фоне стали откладывать запланированные проекты до лучших времен.