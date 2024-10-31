Гигантский "дом-стену" построят на пустующем участке за ТЦ "Лето"
ЖК рассчитан на проживание почти 800 человек
31 октября 2024, 08:40, ИА Амител
Барнаульскому девелоперу разрешили возвести ЖК на 415 квартир. Участок для строительства расположен за ТЦ "Лето" и был сформирован после выкупа и сноса известной АЗС с куполом. Проект ЖК два раза побывал на градсовете: впервые – в 2022 году, повторно (и успешно) – в декабре 2023-го. В конце октября 2024-го документацию на дом одобрила стройэкспертиза, что позволяет девелоперу обращаться в мэрию за разрешением на строительство.
Застройщиком ЖК выступает компания "Октябрь". На декабрьском градсовете сообщали, что проект развивает компания "Первый" (учредители – семья Ракшиных).
Проект ЖК на Павловском тракте, 251б / Фото: "Домус плюс"
ЖК по проекту состоит из четырех разноуровневых секций (две – высотой 17 и 21 этаж, еще две – 25 этажей). На первых уровнях в двух блок-секциях расположены помещения общественного назначения, основные входы в которые организованы с ул. Шумакова. В жилой части на первых этажах располагаются террасы. В каждой секции есть колясочные и кладовые.
Под двором предусмотрен трехуровневый паркинг на 141 машино-место. Дополнительно 10 парковочных мест оборудуют на территории ЖК, еще 56 (для временного хранения) – на территории ТЦ "Лето". Все дворовое благоустройство ЖК (детские, спортивные, игровые площадки, зоны отдыха) расположено на крыше паркинга.
Отметим, что для рынка новостроек в Барнауле наступил непростой период: из-за отмены и заморозки некоторых госпрограмм, высоких рыночных ипотечных ставок спрос на квартиры (включая в строящихся домах) сильно просел. Некоторые застройщики на этом фоне стали откладывать запланированные проекты до лучших времен.
08:46:52 31-10-2024
А так надеялись на парк
09:10:33 31-10-2024
Гость (08:46:52 31-10-2024) А так надеялись на парк... Вы места перепутали, парк дальше.
09:18:37 31-10-2024
Гость (08:46:52 31-10-2024) А так надеялись на парк... Да будет вам парк. Там места очень много. Если я не ошибаюсь, то парк внесли в перечень перспективных объектов следующего года. А территория под ЖК к парку никакого отношения не имела, там изначально другой вид предназначения земли был прописан.
10:34:37 04-11-2024
Гость (09:18:37 31-10-2024) Да будет вам парк. Там места очень много. Если я не ошибаюсь... Мноооого
08:58:20 31-10-2024
капец- а парковаться 500-600 новых машин жильцов будут в овраге?
10:09:59 31-10-2024
Гость (08:58:20 31-10-2024) капец- а парковаться 500-600 новых машин жильцов будут в о... Напрасно возмущаетесь
Рядом огромные парковки ТЦ Лето и Европа
10:38:17 31-10-2024
Гость (10:09:59 31-10-2024) Напрасно возмущаетесьРядом огромные парковки ТЦ Лето и Е... да и в соседние дворы можно понаставить
11:55:57 31-10-2024
Гость (10:38:17 31-10-2024) да и в соседние дворы можно понаставить... да и на Шумакова две полосы ни к чему
12:28:59 31-10-2024
Гость (10:38:17 31-10-2024) да и в соседние дворы можно понаставить... В соседние не получится. Там же всем известные Кресты. У них с самого начала парковок не было. Ну, на 7-10 машин, не больше. Интересно другое, как с этого монстра разъезжаться. Там хоз. проезд Шумакова на полторы машины? Из двора до обеда не все смогут выехать!
13:03:13 31-10-2024
Гость (10:09:59 31-10-2024) Напрасно возмущаетесьРядом огромные парковки ТЦ Лето и Е... И там постоянно занято.
10:22:26 31-10-2024
Гость (08:58:20 31-10-2024) капец- а парковаться 500-600 новых машин жильцов будут в о... А почему ваши проблемы с парковкой должны волновать население города?
14:44:28 31-10-2024
Гость (10:22:26 31-10-2024) А почему ваши проблемы с парковкой должны волновать населени... Потому, что они и есть население города.
p.s. Всяких чинуш и других выгодоприобретателей просим не влезать в дискуссию
09:01:51 31-10-2024
А вроде там парк делать собирались?
09:07:12 31-10-2024
В овраге будет ещё один ЖК! Вот всегда у меня возникает сравнение между Ракшиным и Галицким! А после того как один снес стадион, а другой построил! Даже как то грустно стало!
09:30:34 31-10-2024
Екх (09:07:12 31-10-2024) В овраге будет ещё один ЖК! Вот всегда у меня возникает срав... У меня слов нет как вы правы. Сравнивать Галицкого и Ракшина - это как сравнивать тирамису со стаканом семечек) Я только прошу зафиксить пару вещей: у них принципиально разные капиталы (по размеру, по формированию); у них принципиально разные города и площадки под застройку. Вы были в Краснодаре? Вы знаете где там парк со стадионом расположены? А в Барнауле были? Видели где был Локомотив и в каком состоянии? Абсолютно разные кейсы.
09:49:01 31-10-2024
Гость (09:30:34 31-10-2024) У меня слов нет как вы правы. Сравнивать Галицкого и Ракшина...
А вот и там и там был! А ещё был много лет назад в НСК на матче Сибири! И помимо Сибирского антрацита спонсором ХК Сибирь была Мария-ра, а как же наш Динамо-Алтай? Во вторых, никто не просит создавать здесь ФК Краснодар, я про отношение к родному городу!
11:02:20 31-10-2024
Гость (09:49:01 31-10-2024) А вот и там и там был! А ещё был много лет назад в НСК н... Вопрос не в спонсировании. Здесь у меня к Ракшиным тоже есть претензии. Просто когда я задал вопрос осведомленным, то мне рассказали, что новосибирцы поставили тему спонсирования ХК Сибирь Ракшиным как условие их деятельности в области. А здесь таких принципиальных людей не оказалось, здесь они обошлись просто лыжней. Это просто издевательство конечно, но что поделать - вот такие здесь местные власти. Вернусь к застройке. У Галицкого денег на порядок больше, и они все свои. У Ракшина другая ситуация. Он явно не на паперти, конечно, но не Галицкий и близко) Парк ФК Краснодар находится на отшибе, там территории вагон. Локомотив же - точечный ресурс. Какой там парк разбивать около жд? Они и решили там дом впендюрить - все лучше того, что там развалилось. Вы реально на этом Локомотиве были? Я был. Там при входе пол проваленный был, на поляне кроты корпоративы устраивали, разрушенные трибуны. Это как сейчас фото из начала 90-х посмотреть и вспомнить ту реальность. Может ли Ракшин сделать в Барнауле нечто похожее на стадион Краснодара. Ну плюс-минус не такой же крутой, но явно это будет лучше имеющегося стадиона Динамо. Да, может сделать. Такие деньги у них имеются. Почему не делает - вопрос. Может смысла не видят? Их никто не пинает, чтобы они бабки стали вливать в город, а сами они видят, что спорта здесь нет и инвестиции не отобьются. Футбольный Динамо в какой то опе с рождения, хоккейный Динамо даже тысячи зрителей не собирает и болтается около 20-го места в заштатной лиге. Я не адвокат Ракшина, но я понимаю его логику.
14:18:18 31-10-2024
Гость (11:02:20 31-10-2024) Вопрос не в спонсировании. Здесь у меня к Ракшиным тоже есть... Адекватное мнение, но всем нужны развалины , мимо которых они бы проходили опуская глаза каждый день. Чем красивый комплекс в центре города.
14:49:30 31-10-2024
Гость (14:18:18 31-10-2024) Адекватное мнение, но всем нужны развалины , мимо которых он... И где красота? Даже ума не хватило расширить Строителей по четной стороне от Профинтерна до Соца, для авто, которые на вокзал едут. А дом на Красноармейском у Идеала прям на проезжей части стоит, тротуар уже некуда. Это безответственный, алчный подход.
14:46:52 31-10-2024
Гость (11:02:20 31-10-2024) Вопрос не в спонсировании. Здесь у меня к Ракшиным тоже есть... Центральный телеграф в Москве на Тверской хватило денег купить, гостиницу на жд вокзале в Н-ске тоже
16:58:23 31-10-2024
Гость (11:02:20 31-10-2024) Вопрос не в спонсировании. Здесь у меня к Ракшиным тоже есть... развалинами сами по себе не становятся. Да и у ж/д все же лучше парк, чем жилье. Для города. Не для прибыли. Красотой смесь имитации стены старого стадиона и безликой многоэтажки, архитектурно ничем не примечательной, я бы тоже постеснялся назвать.
11:17:36 31-10-2024
Екх (09:07:12 31-10-2024) В овраге будет ещё один ЖК! Вот всегда у меня возникает срав... состояние одного по версии Форбс на пике 10.3 МЛРД долларов (сейчас 3.3 млрд), другого 700 МЛН (сейчас менее 350 млн).
09:20:39 31-10-2024
убожество
09:25:15 31-10-2024
Гость (09:20:39 31-10-2024) убожество... Не, ну конечно же Вас не хватало. Вас бы послушали - и Версаль там построили. А так, как обычно, взяли и какой то дом простой придумали. Дурачье одно вокруг вас.
09:22:09 31-10-2024
надо было в 100 этажей вверх и 3 штуки рядом.. вечно их учить надо
10:33:10 31-10-2024
25 этажей маловато будет. Надобно 40-50, чтобы обогнать уже Нск. Да и обещали барнаульцам 40-ка этажку и где же она? Сколько можно ждать?
11:03:01 31-10-2024
а не слишком ли велика нагрузка на Шумакова получается? Три свечки строится, потом эта стена, в перспективе парк, бизнес-центры. По Шумакова вечером уже встаешь от Взлётной, может пора задуматься о расширении улицы?
12:07:47 31-10-2024
Гость (11:03:01 31-10-2024) а не слишком ли велика нагрузка на Шумакова получается? Три ... А куда Шумакова к Павлику расширять? С одной стороны "кресты" и прочие многоэтажки, с другой понавтыкали не понять чего...
11:04:48 31-10-2024
На шумакова будут вечные пробки.
13:49:23 31-10-2024
гость (11:04:48 31-10-2024) На шумакова будут вечные пробки....
А почему будут? Они есть. А будет вечный запор...
11:11:12 31-10-2024
Все, остальным на выезд с Шумакова на Павлик можно и не соваться. Пока утром эти жильцы выедут...или наоборот, жильцы будут стоять до обеда на выезде из своего паркинга, ибо преимущество не на из стороне
11:17:34 31-10-2024
Всё бы ничего, но один такой человейник для своего функционирования постоянно потребляет электроэнергии как завод. Там без электричества даже канализация не работает. И страшно подумать, что будет там без электричества даже летом! А зимой это будет полная катастрофа! А ведь таких энергоёмких человейников уже целый город! И это при двух старых ТЭЦ, которые уже разваливаются!
13:40:09 31-10-2024
Хотели капитализма в 80-е - получите сейчас в полном объеме. Парк им нужен был. Никаких парков.
Но стоит заметить, что в совке, что сейчас, город застраивается по одной схеме. Все хорошо - строим дома. Наступил кризис - построенные дома оказались на окраине города и за ними строим сараи (сараи-магазины, сараи-автоцентры, сараи-автоколонны). Затем снова в экономике норм - начинаем строить дома, но уже дальше за городом. И таким образом получается - дома-сараи-дома-сараи. Пример - теплый рынок на павлике (это 1950-е), затем сараи на Попова от Взлетной в сторону Власихинской. Правая сторона планировалась под дома, улица Попова должна была быть с домами по обе стороны, а не со стоянками сх техники. Вся левая сторона от Малахова до Попова (сарай - тц Европа, куча сараев автоцентров), вся правая сторона от Попова до тц Арена. Мне квартиру в 89 на Сиреневой дали, там пшеница росла в поле. Я молчу про район Прудские (там сараи конца 19 века). Может быть снести мазда-центр на кольце Малахова? Там же тупо блоки и крыша из жести.
В итоге, чтобы приехать домой центра, из драмтеатра допустим, в жк Пломбир, сейчас надо совершить не хилое путешествие, как будто в другой город.
14:20:16 31-10-2024
Гость (13:40:09 31-10-2024) Хотели капитализма в 80-е - получите сейчас в полном объеме.... У людей причинно следственные связи разрушены , с такими можно лепить что угодно. Память, как у рыбок гуппи.
14:17:38 31-10-2024
пробки теперь проблема вечная
убрать проблему не получится, город сильно разросся и растет дальше
а вот снять эту проблему сможет только Барнаульское метро
Метро это самый оптимальный и недорогой вариант слить большую часть горожан на ОТ а упорным автолюбителям поднять налог до визга
14:29:15 31-10-2024
стилобат стройте, и выезд сразу на павлик.
14:30:43 31-10-2024
все пропало, все встанет колом
21:03:36 31-10-2024
Кричащее требование к Администрации города и к надзорным органам: Не стройте "стены" впритык к узким дорогам и тротуарам, которые необходимо расширять минимум, до 4-х полос. Там на Шумакова уже построили две "стены", нарушив сложившиеся широкие "красные" линии, предназначенные для будущего расширения улицы.
14:08:55 01-11-2024
Глядя как бездумно выдаются разрешения на строительство и утверждаются проекты невольно складвается впечатление что кормушка у градостроительного комитета и застройщиков общая.