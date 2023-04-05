Ушла эпоха. АЗС с куполом в Барнауле снесли ради новостройки

Местные уверены в том, что на освободившемся участке появится многоквартирный дом

05 апреля 2023, 10:48, ИА Амител

Фото: "Яндекс.Карты"

Одну из самых старых заправок снесли в Барнауле. Конструкция с куполом находилась на участке по адресу Шумакова, 7.

"С ним уходит целая эпоха, а вместе с ней и наше солнце, ведь на месте заправки появится жилая высотка, которая точно доступ к свету закроет", – цитирует "Толк" одного из местных жителей.

Накануне у земельного участка, где была расположена заправка, сменился владелец. Предполагается, что после покупки ещё нескольких участков, включая выход на улицу Шумакова, эта земля будет пригодна для строительства жилого дома.

Местные точно не знают, когда была построена примечательная заправка, но её снос заметили уже многие. Теперь люди ждут, что будет дальше.