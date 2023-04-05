Ушла эпоха. АЗС с куполом в Барнауле снесли ради новостройки
Местные уверены в том, что на освободившемся участке появится многоквартирный дом
05 апреля 2023, 10:48, ИА Амител
Одну из самых старых заправок снесли в Барнауле. Конструкция с куполом находилась на участке по адресу Шумакова, 7.
"С ним уходит целая эпоха, а вместе с ней и наше солнце, ведь на месте заправки появится жилая высотка, которая точно доступ к свету закроет", – цитирует "Толк" одного из местных жителей.
Накануне у земельного участка, где была расположена заправка, сменился владелец. Предполагается, что после покупки ещё нескольких участков, включая выход на улицу Шумакова, эта земля будет пригодна для строительства жилого дома.
Местные точно не знают, когда была построена примечательная заправка, но её снос заметили уже многие. Теперь люди ждут, что будет дальше.
11:05:01 05-04-2023
нашли из за чего канючить. там бензин ослиной мочой разбавляли
11:06:36 05-04-2023
Гость (11:05:01 05-04-2023)нашли из за чего канючить. там бензин ослиной мочой разбавля... Не правда! Иногда на воде останавливались.
11:21:15 05-04-2023
Гость (11:06:36 05-04-2023)Гость (11:05:01 05-04-2023)нашли из за чего канючить. там бе... Да везде так
11:15:12 05-04-2023
нормальный там бензин. всю юность им дышали.
11:18:37 05-04-2023
Гость (11:15:12 05-04-2023)нормальный там бензин. всю юность им дышали.... По тебе и видно...
21:11:32 05-04-2023
Гость (11:15:12 05-04-2023)нормальный там бензин. всю юность им дышали.... В смысле - нюхали что-ли?
11:41:14 05-04-2023
нужно больше высоток на Шумакова...а то в пробках уже не постоять
21:23:57 05-04-2023
Гость (11:41:14 05-04-2023)нужно больше высоток на Шумакова...а то в пробках уже не пос... Приезжай в центр,построишь...