НОВОСТИБарнаул

Ушла эпоха. АЗС с куполом в Барнауле снесли ради новостройки

Местные уверены в том, что на освободившемся участке появится многоквартирный дом

05 апреля 2023, 10:48, ИА Амител

Фото: "Яндекс.Карты"
Фото: "Яндекс.Карты"

Одну из самых старых заправок снесли в Барнауле. Конструкция с куполом находилась на участке по адресу Шумакова, 7. 

"С ним уходит целая эпоха, а вместе с ней и наше солнце, ведь на месте заправки появится жилая высотка, которая точно доступ к свету закроет", – цитирует "Толк" одного из местных жителей.

Накануне у земельного участка, где была расположена заправка, сменился владелец. Предполагается, что после покупки ещё нескольких участков, включая выход на улицу Шумакова, эта земля будет пригодна для строительства жилого дома.

Местные точно не знают, когда была построена примечательная заправка, но её снос заметили уже многие. Теперь люди ждут, что будет дальше.

Барнаул строительство

Комментарии 8

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Гость

11:05:01 05-04-2023

нашли из за чего канючить. там бензин ослиной мочой разбавляли

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Гость

11:06:36 05-04-2023

Гость (11:05:01 05-04-2023)нашли из за чего канючить. там бензин ослиной мочой разбавля... Не правда! Иногда на воде останавливались.

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Кровавый барин

11:21:15 05-04-2023

Гость (11:06:36 05-04-2023)Гость (11:05:01 05-04-2023)нашли из за чего канючить. там бе... Да везде так

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Гость

11:15:12 05-04-2023

нормальный там бензин. всю юность им дышали.

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Гость

11:18:37 05-04-2023

Гость (11:15:12 05-04-2023)нормальный там бензин. всю юность им дышали.... По тебе и видно...

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Гость

21:11:32 05-04-2023

Гость (11:15:12 05-04-2023)нормальный там бензин. всю юность им дышали.... В смысле - нюхали что-ли?

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Гость

11:41:14 05-04-2023

нужно больше высоток на Шумакова...а то в пробках уже не постоять

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Гость

21:23:57 05-04-2023

Гость (11:41:14 05-04-2023)нужно больше высоток на Шумакова...а то в пробках уже не пос... Приезжай в центр,построишь...

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