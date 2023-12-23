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Глава Алтая поддержал выдвижение Путина кандидатом на выборы

По словам Олега Хорохордина, доверие к президенту в Горном Алтае — на очень высоком уровне

23 декабря 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: правительство Республики Алтай
Фото: правительство Республики Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поддержал выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборы президента. Об этом сообщили в правительстве региона.

23 декабря политик посетил отделение Народного фронта и, ожидая свою очередь, пообщался с жителями, которые также пришли поставить подписи в поддержку президента.

"Доверие к президенту в Республике Алтай – на очень высоком уровне. Наши жители видят и ощущают, сколько за последние десятилетия сделал Владимир Владимирович для страны", – сказал Хорохордин.

23 декабря в Барнауле заработал избирательный штаб Владимира Путина. В этот же день региональное отделение Народного фронта начало сбор подписей.

Владимир Путин Республика Алтай

Комментарии 4

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Гость

08:15:24 24-12-2023

Чем хуже благосостояние народа, по отношению к столице, тем больше доверие. Парадокс какой то?

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Гость

10:48:05 24-12-2023

Гость (08:15:24 24-12-2023) Чем хуже благосостояние народа, по отношению к столице, тем ... Точно. Чем больше парадоксов, тем больше голосов на выборах, точнее на выборе.

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Витя

10:55:04 24-12-2023

Хоть один губер высказался против выдвижения путина как всетаки народ затравили

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Гость

12:59:45 25-12-2023

Витя (10:55:04 24-12-2023) Хоть один губер высказался против выдвижения путина как всет... Народ сам себе выбрал такой путь. Давно. Еще раньше, чем появились поговорки: моя хата с краю, моя рубашка ближе к телу...

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