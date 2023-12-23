Глава Алтая поддержал выдвижение Путина кандидатом на выборы

По словам Олега Хорохордина, доверие к президенту в Горном Алтае — на очень высоком уровне

23 декабря 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: правительство Республики Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поддержал выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборы президента. Об этом сообщили в правительстве региона.

23 декабря политик посетил отделение Народного фронта и, ожидая свою очередь, пообщался с жителями, которые также пришли поставить подписи в поддержку президента.

"Доверие к президенту в Республике Алтай – на очень высоком уровне. Наши жители видят и ощущают, сколько за последние десятилетия сделал Владимир Владимирович для страны", – сказал Хорохордин.

23 декабря в Барнауле заработал избирательный штаб Владимира Путина. В этот же день региональное отделение Народного фронта начало сбор подписей.