Глава Алтая поддержал выдвижение Путина кандидатом на выборы
По словам Олега Хорохордина, доверие к президенту в Горном Алтае — на очень высоком уровне
23 декабря 2023, 17:30, ИА Амител
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поддержал выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборы президента. Об этом сообщили в правительстве региона.
23 декабря политик посетил отделение Народного фронта и, ожидая свою очередь, пообщался с жителями, которые также пришли поставить подписи в поддержку президента.
"Доверие к президенту в Республике Алтай – на очень высоком уровне. Наши жители видят и ощущают, сколько за последние десятилетия сделал Владимир Владимирович для страны", – сказал Хорохордин.
23 декабря в Барнауле заработал избирательный штаб Владимира Путина. В этот же день региональное отделение Народного фронта начало сбор подписей.
08:15:24 24-12-2023
Чем хуже благосостояние народа, по отношению к столице, тем больше доверие. Парадокс какой то?
10:48:05 24-12-2023
Гость (08:15:24 24-12-2023) Чем хуже благосостояние народа, по отношению к столице, тем ... Точно. Чем больше парадоксов, тем больше голосов на выборах, точнее на выборе.
10:55:04 24-12-2023
Хоть один губер высказался против выдвижения путина как всетаки народ затравили
12:59:45 25-12-2023
Витя (10:55:04 24-12-2023) Хоть один губер высказался против выдвижения путина как всет... Народ сам себе выбрал такой путь. Давно. Еще раньше, чем появились поговорки: моя хата с краю, моя рубашка ближе к телу...