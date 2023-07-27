Глава Алтая рассказал о состоянии пострадавших в крушении вертолета Ми-8

Состояние двух пассажиров оценивается как тяжелое, еще одна женщина в крайне тяжелом состоянии

27 июля 2023, 22:32, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "НеКурасов"

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении вертолета Ми-8 в Тюнгуре. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

"Семь человек были доставлены вертолетами спасательной службы и санитарной авиации в город Горно-Алтайск, в республиканскую больницу. Состояние двух пассажиров оценивается как тяжелое, еще одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь", – написал Хорохордин.

Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Глава региона высказал искренние пожелания выздоровления и скорейшего восстановления.

Напомним, что крушение произошло днем 27 июля. При посадке Ми-8 задел столб, после чего его раскрутило и он упал на бок, загоревшись после аварии. Погибли четыре человека.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). На месте аварии проводятся оперативно-следственные мероприятия. Все обстоятельства происшествия выясняются.