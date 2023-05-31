Филиал фонда "Защитники Отечества" открылся в Барнауле по поручению Владимира Путина

Фонд будет помогать участникам спецоперации и их семьям

31 мая 2023, 17:00, ИА Амител

Филиал фонда "Защитники Отечества" в Барнауле

Филиал фонда "Защитники Отечества" официально открылся в Барнауле 30 мая 2023 года. Находится он в центре города – по адресу пр. Ленина, д. 5. Организация будет помогать участникам спецоперации и их семьям в Алтайском крае. Создать её поручил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 21 февраля. И уже сейчас центр принимает первых посетителей. Подробнее о работе алтайского филиала фонда "Защитники Отечества" – в материале amic.ru.

Системная помощь участникам СВО

Открытие филиала фонда "Защитники Отечества" в Барнауле было торжественным. Участие в мероприятии приняли кадеты Суворовского училища, юнармейцы, ветераны СВО, чиновники и министры. С приветственным словом выступил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Он отметил, что край уже помогает участникам СВО и их семьям и будет дальше "ответственно вести эту работу". Губернатор напомнил, что в регионе действует большой набор мер господдержки: так, для семей участников СВО есть льготы при определении ребёнка в детский сад, по организации бесплатного питания в школах и техникумах, а также есть возможность получить медицинскую, юридическую и психологическую поддержку.

Губернатор Виктор Томенко / Фото: Антон Дегтярёв

К настоящему моменту социальные службы края отработали уже около двух тысяч обращений, подчеркнул Томенко. Теперь же, благодаря открытию фонда, помощь фронтовикам и их семьям будет более системной.

"Создание фонда поможет организовать систему по поддержке семей наших военнослужащих, ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Фонд рассчитан на многолетнюю работу, ведь забота не может быть разовой. Эта работа будет набирать обороты. Я убеждён, что деятельность фонда, которая будет вестись повсеместно в РФ, будет максимально эффективной. А мы на местах создадим все условия, чтобы фонд и филиал работали чётко. Заверяю вас, что создание фонда – только один шаг в наборе мер, которые мы уже реализуем и будем реализовывать", – подчеркнул Томенко.

"Дойти до каждой семьи"

После торжественной части для главы региона и членов правительства организовали экскурсию по центру и показали оснащение кабинетов, детскую комнату, рассказали, как именно будет проходить приём посетителей.

Руководитель барнаульского филиала фонда Владимир Мидонов сообщил, что организация будет работать "в одно окно".

В центре участникам СВО и их семьям помогут адаптироваться к мирной жизни, трудоустроиться и оформить нужные документы, получить санаторно-курортное лечение, медицинскую и психологическую помощь, необходимое образование либо повышение квалификации, консультацию и поддержку при организации своего бизнеса. Также здесь можно позаниматься спортом.

Ветераны СВО/ Фото: Антон Дегтярев

Меры поддержки в фонде одинаковы для контрактников, мобилизованных и добровольцев. Но к каждому применяется свой подход и для каждого составляется своя программа адаптации, подчеркнули в центре. Работать здесь будут врачи, юристы, психологи и карьерные консультанты. А связывать их будут социальные координаторы.

"Все ветераны, которые приходят в отпуск или уже ушли со службы, получат здесь ответы на все вопросы. У нас будут работать социальные координаторы – они будут заботиться обо всех людях, обо всех ребятах, которые придут с операции. У них стоит задача дойти до каждой семьи, узнать их проблемы и самостоятельно, а также совместно с филиалом фонда, и с министерствами и ведомствами быстро и оперативно решить эти вопросы", – пояснил Владимир Мидонов.

По видеосвязи к собравшимся обратилась и председатель всероссийского фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва. Она отметила, что работники центра должны будут "организовать специальное сопровождение ветеранов СВО", адресно помогать каждому из них, а также быть неравнодушным к их запросам и проблемам.

"Главные цели – справедливость, забота и уважение к защитникам отечества. Прошу каждого помнить об этом и руководствоваться этими ценностями на этой работе. Только так мы сможем сформировать в обществе чувство гордости за ветеранов, окружить их почётом и вниманием. И решить данную задачу можно только совместными усилиями. Обращаюсь к сотрудникам фонда: будьте рядом, на связи, помогайте и поддерживайте друг друга. Мы вместе и у нас всё получится", – сказала Анна Цивилёва.





































































































Открытие барнаульского филиала фонда "Защитники Отечества"/ Фото: Антон Дегтярёв

Фонд будет активно сотрудничать и с другими организациями – например, с региональным комитетом семей воинов Отечества. Его руководитель Нинель Прозорова отметила, что комитет будет взаимодействовать с фондом и "улучшать ту помощь, которая сегодня необходима бойцам и их семьям – в особенности семьям, которые остались без своих родных и близких".

"Есть проекты, которые мы хотели бы реализовать вместе с фондом. Мам, жён, родных и близких нужно научить встречать ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Необходимо научить самих солдат адаптироваться к новым условиям жизни. Мы консолидированно решим вопросы и реализуем все проекты. Надо помогать друг другу. Будем в партнёрских отношениях", – отметила Нинель Прозорова.

Напомним, что во время послания Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин предложил создать Государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Официально организация появилась 3 апреля 2023 года – когда глава государства подписал соответствующий указ.

Фонд должен помогать семьям участников СВО и защитникам Донбасса с 2014 года. В нём работают и социальные координаторы. За каждой семьёй ветерана закреплён один такой работник. Подробнее о требованиях этой специальности можно прочитать здесь.