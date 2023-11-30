Два новых министра назначены губернатором Алтайского края

Теперь в регионе есть кому отвечать за экономическое развитие и спорт

30 ноября 2023, 10:20, ИА Амител

Телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжения о назначении на должности министров Алексея Ерохина и Ивана Нифонтова, сообщили в пресс-службе правительства региона. "С 1 декабря временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Алтайского края, министра экономического развития Алтайского края назначен Алексей Викторович Ерохин. Сейчас он является временно исполняющим обязанности заместителя министра экономического развития края", – говорится в сообщении. Министром спорта Алтайского края назначен Иван Витальевич Нифонтов. К своим обязанностям он приступит также 1 декабря. Напомним, 28 ноября Томенко переназначил главу алтайского Минздрава Дмитрия Попова и его заместителей.