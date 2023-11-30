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Два новых министра назначены губернатором Алтайского края

Теперь в регионе есть кому отвечать за экономическое развитие и спорт

30 ноября 2023, 10:20, ИА Амител

Телеграм-канал Виктора Томенко
Телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжения о назначении на должности министров Алексея Ерохина и Ивана Нифонтова, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"С 1 декабря временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Алтайского края, министра экономического развития Алтайского края назначен Алексей Викторович Ерохин. Сейчас он является временно исполняющим обязанности заместителя министра экономического развития края", – говорится в сообщении.

Министром спорта Алтайского края назначен Иван Витальевич Нифонтов. К своим обязанностям он приступит также 1 декабря.

Напомним, 28 ноября Томенко переназначил главу алтайского Минздрава Дмитрия Попова и его заместителей.

Валерий Усачев / Фото: пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

Новым вице-губернатором Алтайского края стал экс-глава краевого УФСИН

Таким образом, число заместителей у Виктора Томенко вырастет с восьми до девяти
НОВОСТИПолитика
Виктор Томенко Алтайский край отставки и назначения

Комментарии 9

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Философ

10:36:04 30-11-2023

Почему 2 новых министра? Согласно данным сайта Правительства АК, Ерохин назначен временно исполняющим обязанности МИНЭКА АК, скоро назначат Министра и даже уже на 90% известно, кто это будет))

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Гость

11:07:17 30-11-2023

Философ (10:36:04 30-11-2023) Почему 2 новых министра? Согласно данным сайта Правительства... поделитесь инсайдом

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Алексей

10:43:52 30-11-2023

Нифонтов - министр спорта :DDDDD

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Гость

11:04:32 30-11-2023

Алексей (10:43:52 30-11-2023) Нифонтов - министр спорта :DDDDD... тоже ржала в голос

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Гость

11:03:28 30-11-2023

Министр спорта - а с предыдущего кто спросит за уничтожение стадионов и возведение тУрмы? Энтот вместо Динамо человейник возведет.

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Гость

11:56:05 30-11-2023

Гость (11:03:28 30-11-2023) Министр спорта - а с предыдущего кто спросит за уничтожение ... за уничтожение каких стадионов? Предыдущий министр нормально так то сделал для спортивной инфраструктуры.

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Гость

12:22:23 30-11-2023

Гость (11:03:28 30-11-2023) Министр спорта - а с предыдущего кто спросит за уничтожение ... Не надо мне под окна человейник!

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Гость

12:00:59 30-11-2023

ох ох ох что будет

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Гость

12:04:15 30-11-2023

Иван конечно как спортсмен хороший, но министром назначать это конечно сюр. В спортивном питании и тренировках он спец но не более, неужели реально никого нет?

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