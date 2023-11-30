Два новых министра назначены губернатором Алтайского края
Теперь в регионе есть кому отвечать за экономическое развитие и спорт
30 ноября 2023, 10:20, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжения о назначении на должности министров Алексея Ерохина и Ивана Нифонтова, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"С 1 декабря временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Алтайского края, министра экономического развития Алтайского края назначен Алексей Викторович Ерохин. Сейчас он является временно исполняющим обязанности заместителя министра экономического развития края", – говорится в сообщении.
Министром спорта Алтайского края назначен Иван Витальевич Нифонтов. К своим обязанностям он приступит также 1 декабря.
Напомним, 28 ноября Томенко переназначил главу алтайского Минздрава Дмитрия Попова и его заместителей.
10:36:04 30-11-2023
Почему 2 новых министра? Согласно данным сайта Правительства АК, Ерохин назначен временно исполняющим обязанности МИНЭКА АК, скоро назначат Министра и даже уже на 90% известно, кто это будет))
11:07:17 30-11-2023
Философ (10:36:04 30-11-2023) Почему 2 новых министра? Согласно данным сайта Правительства... поделитесь инсайдом
10:43:52 30-11-2023
Нифонтов - министр спорта :DDDDD
11:04:32 30-11-2023
Алексей (10:43:52 30-11-2023) Нифонтов - министр спорта :DDDDD... тоже ржала в голос
11:03:28 30-11-2023
Министр спорта - а с предыдущего кто спросит за уничтожение стадионов и возведение тУрмы? Энтот вместо Динамо человейник возведет.
11:56:05 30-11-2023
Гость (11:03:28 30-11-2023) Министр спорта - а с предыдущего кто спросит за уничтожение ... за уничтожение каких стадионов? Предыдущий министр нормально так то сделал для спортивной инфраструктуры.
12:22:23 30-11-2023
Гость (11:03:28 30-11-2023) Министр спорта - а с предыдущего кто спросит за уничтожение ... Не надо мне под окна человейник!
12:00:59 30-11-2023
ох ох ох что будет
12:04:15 30-11-2023
Иван конечно как спортсмен хороший, но министром назначать это конечно сюр. В спортивном питании и тренировках он спец но не более, неужели реально никого нет?