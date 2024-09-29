Глава алтайского Минтранса надеется связать Барнаул с Новосибирском поездом "Финист"

Ясный Сокол!

29 сентября 2024, 08:00, ИА Амител

Поезд на ж/д вокзале Барнаула / Фото: amic.ru

Власти Алтайского края рассчитывают в 2025 году запустить скоростной поезд "Финист" между Барнаулом и Новосибирском, который станет аналогом "Ласточки". Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр транспорта региона Антон Воронов.

"Очень много сил приложено для запуска этого маршрута, но возникли сложности. У нашего партнера – РЖД – сейчас нет поставок новых поездов из недружественных стран. Есть проект строительства нового российского поезда "Финист", этот поезд мы надеемся увидеть на этом маршруте. Ждем решения по 2025 году от наших партнеров, надеемся, что все получится", – пояснил Антон Воронов.

Напомним, что запустить скоростной поезд "Ласточка" между двумя городами Сибири планировали еще в 2014 году. Поскольку "Ласточки" были построены на платформе немецкого электропоезда Siemens Desiro, то после начала военных действий на Украине компания закрыла свой бизнес в России. Самостоятельно "Уральские локомотивы" производить их не имели возможности. В итоге РЖД решили делать вагоны самостоятельно.

Сейчас добраться из Новосибирска в Барнаул и обратно на железном транспорте без пересадки невозможно.