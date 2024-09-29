Глава алтайского Минтранса надеется связать Барнаул с Новосибирском поездом "Финист"
Ясный Сокол!
29 сентября 2024, 08:00, ИА Амител
Власти Алтайского края рассчитывают в 2025 году запустить скоростной поезд "Финист" между Барнаулом и Новосибирском, который станет аналогом "Ласточки". Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр транспорта региона Антон Воронов.
"Очень много сил приложено для запуска этого маршрута, но возникли сложности. У нашего партнера – РЖД – сейчас нет поставок новых поездов из недружественных стран. Есть проект строительства нового российского поезда "Финист", этот поезд мы надеемся увидеть на этом маршруте. Ждем решения по 2025 году от наших партнеров, надеемся, что все получится", – пояснил Антон Воронов.
Напомним, что запустить скоростной поезд "Ласточка" между двумя городами Сибири планировали еще в 2014 году. Поскольку "Ласточки" были построены на платформе немецкого электропоезда Siemens Desiro, то после начала военных действий на Украине компания закрыла свой бизнес в России. Самостоятельно "Уральские локомотивы" производить их не имели возможности. В итоге РЖД решили делать вагоны самостоятельно.
Сейчас добраться из Новосибирска в Барнаул и обратно на железном транспорте без пересадки невозможно.
08:20:17 29-09-2024
Запустите и тогда обьявите.
08:27:10 29-09-2024
Министрюка уже сажать можно. Вы жигули на рельсы поставьте и пните в сторону Новосибирска
08:38:13 29-09-2024
ПроМблема... И никак решить невозможно... Или не хотят.. Или не могут..
08:43:27 29-09-2024
не могу понять, каждый год торжественно запускают всякие ласточки и финисты между Барнаулом и Новосибом, где это все?
15:27:58 29-09-2024
Александр (08:43:27 29-09-2024) не могу понять, каждый год торжественно запускают всякие лас... Просто они очень быстро ходят, вот вы их и не видите.
09:55:42 29-09-2024
А ходить он будет тоже 2 раза в сутки?
11:26:01 29-09-2024
Позор! Столько лет болтать про это?
12:48:46 29-09-2024
Хорошо, хотя-бы двигатели от ракет у нас остались Советские, а то тоже на батуте запускали бы Спутники в Космос!
Хотя один государственный деятель какой-то сказал, что в СССР делали только галоши.....
12:49:12 29-09-2024
Хорошо, хотя-бы двигатели от ракет у нас остались Советские, а то тоже на батуте запускали бы Спутники в Космос!
Хотя один государственный деятель какой-то сказал, что в СССР делали только галоши.....
13:56:01 29-09-2024
Ой, смешно!((((( Ваабщето, такая электричка была. Отправлялась из Барнаула в 6:50, а в Н-ск приезжала в 9:00. В обратном направлении ещё лучше - из Н-ска в 17-30, а Барнауле была в 20:00.В пути такой состав ехал 2ч. 30 мин. и было всего лишь 4 остановки. Если правильно помню! Все были радостны и довольны. Но, капец, "командирам" из Н-ска не понравилось, что в "столицу Сибири", можно так быстро приезжать. Во-первых "Разъезд Новониколаевка" никогда не была и не будет "столицей". А во-вторых, для них облом, когда у других всё лучше. А сколько тогда людей спокойно пользовались этой электричкой! Нет же, придумки всякие придумывают. Может Алтайскому краю начать взимать небольшую дань только с жителей Н-ска и области, которые едут в горы Горного Алтая и к нам в край. Типа отдыхать.)))) Рубель всегда на место всех ставит.)))))))))
13:56:30 29-09-2024
Назовитетот паравоз "Чёрный ворон"
p.s. Если все таки запустите.
15:08:37 29-09-2024
Я эту новость лет 40 слышу,так же как и трамвай в Алтайку....
19:00:54 30-09-2024
Гость (15:08:37 29-09-2024) Я эту новость лет 40 слышу,так же как и трамвай в Алтайку...... Интересно, болезная, как ты представляешь в своей больной голове трамвай в алтайку? По старому мосту? Аль по новому?
16:51:59 29-09-2024
А хотя бы старую электричку, ни как? Барнаул-меньше 300км от Новосибирска, люди поехали бы. А ждать обещанного, скорее всего, больше трëх лет надо будет.
00:23:30 30-09-2024
Валер (16:51:59 29-09-2024) А хотя бы старую электричку, ни как? Барнаул-меньше 300км от... По-разному электрифицирован путь у нас и в НСО, поэтому "старая" электричка точно не подойдёт. Они не универсальны в этом плане.
18:33:26 29-09-2024
А почему министр ссылается на санкции после начала СВЩ, если она началась в 2022 году, а обещали запустить в 2014году. Чем занималось министерство 8 лет?Диву даешься на нашу столицу "мира" и Алтайского края. Хотя о чём я? Авт обусы неважно ходят.Сегодня много про 35 и 50 писали.Художественный музей уже не помнится когда начали перестраивать. И т.д.
12:45:10 30-09-2024
Гость. (18:33:26 29-09-2024) А почему министр ссылается на санкции после начала СВЩ, если... А он и не ссылается на СВО, это вы читать не умеете
15:54:45 30-09-2024
Гость. (18:33:26 29-09-2024) А почему министр ссылается на санкции после начала СВЩ, если... Санкции если что с 2014 года, к чему ты СВО приплёл непонятно, читай внимательно хотя бы прежде чем комментировать
22:18:41 29-09-2024
Там в Черепаново меняется тип тока - в этом проблема. Поэтому и поезда долго стоят и пересадка на электричках. Вопрос - смогут ли создать локомотив, который поддерживает несколько видов электропитания
10:30:00 30-09-2024
1 (22:18:41 29-09-2024) Там в Черепаново меняется тип тока - в этом проблема. Поэтом... Есть такой локомотив, в Хельсинки из Петербурга ездил, Аллегро называется.
22:23:43 29-09-2024
автодорогу сделайте как в Италии, и будет Вам счастие. а то это выглядит как прожирание денег, попытка остаться на посту и элементарное СДЕРЖИВАНИЕ РАЗВИТИЯ регионов!!!!!!
08:43:47 30-09-2024
Гость (22:23:43 29-09-2024) автодорогу сделайте как в Италии, и будет Вам счастие. а то ... сами катайтесь по этой автодороге, не у всех машины есть, да и пробки на въезд в Новосибирск на час, зачем нужно. Билет на электричку 300 р, на автобус 950 р. В электричке я спокойно села, багаж на полку закинула и сплю, надо размяться, встала, походила, туалет в первом и последнем вагоне, по времени электричка за 4 часа, автобус 4,5 часа. Так что все сравнение не в пользу автобуса. Не было бы пересадки в Черепаново, еще быстрее было бы.
10:27:30 30-09-2024
Болтовня, из года в год...