Аналог поезда "Ласточка" между Барнаулом и Новосибирском могут запустить в 2025 году
Такой анонс сделал министр транспорта региона Антон Воронов
05 июня 2024, 17:10, Вячеслав Кондаков
Запуск скоростного российского поезда "Восток", который связал бы Барнаул и Новосибирск, планируется в 2025 году. Сейчас в РЖД идет полным ходом разработка отечественного аналога поезда "Ласточка", сообщил журналистам министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.
Стандартный шестивагонный электропоезд "Восток" в 2023 году стоил 540 миллионов рублей. Власти края планируют купить и запустить три скоростных поезда, которые будут осуществлять беспересадочное движение в Новосибирскую область. В составе каждого поезда будет по шесть комфортных вагонов. Технически все к запуску рейса готово и необходимо дождаться только новых поездов от РЖД, пояснил министр.
"Планы не изменились. Наш партнер Российские железные дороги пока это подтверждает. Сейчас идет переход на производство отечественных поездов", – добавил Антон Воронов.
Пока добраться от Барнаула до Новосибирска без пересадки в Черепаново невозможно. Все из-за того, что поезда в Алтайском крае ездят на переменном токе, а в Новосибирской области – на постоянном.
Запустить скоростной поезд "Ласточка" между двумя городами Сибири планировали еще в 2014 году. Поскольку "Ласточки" были построены на платформе немецкого электропоезда Siemens Desiro, то после начала военных действий на Украине компания закрыла свой бизнес в России. Самостоятельно "Уральские локомотивы" производить их не имели возможности. В итоге РЖД решили делать вагоны самостоятельно.
17:20:13 05-06-2024
Ждём-с!
17:32:27 05-06-2024
Это история уже десятилетие длится...
Не верится уже.
17:58:22 05-06-2024
Все из-за того, что поезда в Алтайском крае ездят на переменном токе, а в Новосибирской области – на постоянном/// интересно, а почему так получилось, кто-нибудь знает?
19:10:07 05-06-2024
Гость (17:58:22 05-06-2024) Все из-за того, что поезда в Алтайском крае ездят на перемен... На заре появления электровозов дешевле и проще было оборудование на постоянном токе. Но у него свои минусы, например хуже экономичность, оно дороже в эксплуатации. С определенного момента, стали использовать только переменный ток, и переводить на него старые поезда. Вероятно, в Алтайском крае позже строили железные дороги, а Новосибирская область вовремя не модернизировалась.
21:30:36 05-06-2024
Гость (19:10:07 05-06-2024) На заре появления электровозов дешевле и проще было оборудов... дешевле и проще , а оказалось хуже экономичность и дороже в эксплуатации. Хорошо объяснил, теперь всё понятно 🤦♂️
23:53:42 05-06-2024
Жора (21:30:36 05-06-2024) дешевле и проще , а оказалось хуже экономичность и дороже в ... Жора, специально для вас: сам локомотив на постоянке дешевле стоит, но больше расходы на потери в линии и замену медных траллей.
10:31:26 06-06-2024
Гость (23:53:42 05-06-2024) Жора, специально для вас: сам локомотив на постоянке дешевле... Вы сами определитесь. Дешевле и проще . Или дороже и сложнее.
10:31:28 06-06-2024
Гость (23:53:42 05-06-2024) Жора, специально для вас: сам локомотив на постоянке дешевле... Вы сами определитесь. Дешевле и проще . Или дороже и сложнее.
09:03:25 06-06-2024
Жора (21:30:36 05-06-2024) дешевле и проще , а оказалось хуже экономичность и дороже в ... Технологии иногда меняются. Новые бывают в разы эффективнее старых.
Так жд на переменной токе экономичнее, чем на постоянном.
Однако, большую развитию сеть жд в регионе сложнее перевести на переменный ток, чем относительно небольшую.
Жд АК позже электрофицировали, чем Новосибирскую область. И то только небольшой её участок. Барнаул - Черепаново, Барнаул-Заринск, Барнаул-Бийск. Остальные направления так без электофикации обслуживаются.
16:11:52 06-06-2024
Гость (09:03:25 06-06-2024) Технологии иногда меняются. Новые бывают в разы эффективнее ... До Бийска неэлектифицированная железная дорога
19:22:13 05-06-2024
Гость (17:58:22 05-06-2024) Все из-за того, что поезда в Алтайском крае ездят на переменном токе, а в Новосибирской области – на постоянном... Ну так меняйте локомотив. Вагонам и пассажирам фиолетово на эти различия.
19:57:29 05-06-2024
Гость (17:58:22 05-06-2024) Все из-за того, что поезда в Алтайском крае ездят на перемен... Просто однажды в Барнауле сгорел выпрямитель =)))
22:47:17 05-06-2024
Гость (19:57:29 05-06-2024) Просто однажды в Барнауле сгорел выпрямитель =))) ... И шо???? Из-за энтого перевели всю тягу на переменку???? БРЕД!
21:32:34 05-06-2024
Гость (17:58:22 05-06-2024) Все из-за того, что поезда в Алтайском крае ездят на перемен... ХЗ
18:16:37 05-06-2024
Но с пересадкой те же 4 часа (( Ласточка 3,2 часа. В чем смысл, где скорость ? Какая цена билета за комфорт ? По 500 руб на человека ? А прежние электрички с пересадкой оставите ?
09:01:50 06-06-2024
Маша (18:16:37 05-06-2024) Но с пересадкой те же 4 часа (( Ласточка 3,2 часа. В чем смы... Да не переживайте вы так. Они эту стюардессу откапывают пару раз в год. А потом благополучно убирают с глаз долой. Никто ничего не запустит, это такая же тема, как туннель под вокзалом и Обской бульвар.
18:28:39 05-06-2024
Десяток лет тому назад ехал и в Новосиб и обратно на какой-то электричке и без пересадки....
21:29:54 05-06-2024
Иван (18:28:39 05-06-2024) Десяток лет тому назад ехал и в Новосиб и обратно на какой-т... Это была не электричка :-)
22:09:41 05-06-2024
Иван (18:28:39 05-06-2024) Десяток лет тому назад ехал и в Новосиб и обратно на какой-т... Ну опять будет так же. Только ценник будет в два - в три раза больше чем на электричках с пересадкой. Только из-за того чтобы пройти сто метров в Черепаново переплачивать в два раза. Сомнительно. Ладно был бы плюс в скорости. Не четыре с лишним часа в пути а три часа. Было бы нормально. А так...
07:39:39 06-06-2024
Гость (22:09:41 05-06-2024) Ну опять будет так же. Только ценник будет в два - в три раз... Видимо ты не ездил: в одну сторону пересадка 10 минут, а в обратную более полутора часов. Ну подумаешь какая проблема, да?
09:00:02 06-06-2024
Гость (07:39:39 06-06-2024) Видимо ты не ездил: в одну сторону пересадка 10 минут, а в о... И в обратную именно на ускоренной, которая идет четыре часа, тоже минут десять стыковка. Она из Н-ска в пять вечера уходит. Другое дело, что их, по идее, надо еще две делать - чтобы была возможность уехать утром не только от нас до Новосиба, но и наборот. И вечером так же. Но увы.
22:48:24 05-06-2024
Иван (18:28:39 05-06-2024) Десяток лет тому назад ехал и в Новосиб и обратно на какой-т... Машинист заснул!
10:40:58 06-06-2024
Иван (18:28:39 05-06-2024) Десяток лет тому назад ехал и в Новосиб и обратно на какой-т... Машинист молодой был, не знал про разный ток.
10:41:00 06-06-2024
Иван (18:28:39 05-06-2024) Десяток лет тому назад ехал и в Новосиб и обратно на какой-т... Машинист молодой был, не знал про разный ток.
18:45:34 05-06-2024
А могут не запустить... сколько лет уже про эту Ласточку одинаковые новости.
19:04:32 05-06-2024
Уж сколько раз твердили миру........ А воз и ныне там... ( И. А. Крылов)
19:59:55 05-06-2024
Война токов . Тесла и Эдиссон . Хе-хе
20:17:34 05-06-2024
Могут запустить.... А могут и не запустить😂
22:07:06 05-06-2024
Гость (20:17:34 05-06-2024) Могут запустить.... А могут и не запустить😂... И не запустят. Ибо, как сказано в этой информации, поезда ещё только разрабатываются. То есть до реального производства очень далеко. Ну, разве что к 2036 году)))
21:19:41 05-06-2024
РЖД не делает вагоны самостоятельно!
Скоростной поезд от "Уральских локомотивов" есть, это "Финист".
22:51:02 05-06-2024
Гость (21:19:41 05-06-2024) РЖД не делает вагоны самостоятельно!Скоростной поезд от ... Видать этот Финист не вкатывет начальникам. Вопрос - почему?
12:32:09 06-06-2024
Андрей (22:51:02 05-06-2024) Видать этот Финист не вкатывет начальникам. Вопрос - почему?... Финист - постоянного тока. Он дальше Черепаново не уедет. Нужен двухсистемный, но его пока нет.
09:57:30 06-06-2024
Уже открывали прямое сообщение и по-моему не один раз. Пассажиров было мало и закрывали. И вряд ли что-то изменилось.
20:03:52 06-06-2024
Гость (09:57:30 06-06-2024) Уже открывали прямое сообщение и по-моему не один раз. Пасса... Видимо, цена увиличивалась в 5 раз , а время не особо сокращалось, т.к для скоростных поездрв нужны другие современные пути.
20:05:23 06-06-2024
Не может быть в России скоростных поездов, т.е. надо менять все устаревшие пути.
21:30:17 09-06-2024
Давно пора уже запустить ласточку и включиться до Бийска