Аналог поезда "Ласточка" между Барнаулом и Новосибирском могут запустить в 2025 году

Такой анонс сделал министр транспорта региона Антон Воронов

05 июня 2024, 17:10, Вячеслав Кондаков

Ж/д вокзал в Барнауле / Фото: amic.ru

Запуск скоростного российского поезда "Восток", который связал бы Барнаул и Новосибирск, планируется в 2025 году. Сейчас в РЖД идет полным ходом разработка отечественного аналога поезда "Ласточка", сообщил журналистам министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Стандартный шестивагонный электропоезд "Восток" в 2023 году стоил 540 миллионов рублей. Власти края планируют купить и запустить три скоростных поезда, которые будут осуществлять беспересадочное движение в Новосибирскую область. В составе каждого поезда будет по шесть комфортных вагонов. Технически все к запуску рейса готово и необходимо дождаться только новых поездов от РЖД, пояснил министр.

"Планы не изменились. Наш партнер Российские железные дороги пока это подтверждает. Сейчас идет переход на производство отечественных поездов", – добавил Антон Воронов.

Пока добраться от Барнаула до Новосибирска без пересадки в Черепаново невозможно. Все из-за того, что поезда в Алтайском крае ездят на переменном токе, а в Новосибирской области – на постоянном.

Запустить скоростной поезд "Ласточка" между двумя городами Сибири планировали еще в 2014 году. Поскольку "Ласточки" были построены на платформе немецкого электропоезда Siemens Desiro, то после начала военных действий на Украине компания закрыла свой бизнес в России. Самостоятельно "Уральские локомотивы" производить их не имели возможности. В итоге РЖД решили делать вагоны самостоятельно.