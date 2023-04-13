Зарплаты до 120 тысяч. Как алтайские предприятия привлекают кадры из других регионов

Предприятия Алтайского края пытаются достойно конкурировать с промышленниками из других субъектов РФ

13 апреля 2023, 08:12, ИА Амител

Надежда Капура / Фото: amic.ru

Вакансии на предприятиях Алтайского края пока ещё проигрывают конкуренцию аналогичным предложениям из других регионов России. Главная причина – разница зарплат. И всё-таки размер оплаты труда в крае растёт, работодатели поднимают зарплаты, и сейчас на алтайских предприятиях они варьируются от 40 до 120 тысяч рублей. Об этом рассказала начальник регионального управления по труду и занятости населения Надежда Капура на пресс-конференции 12 апреля.

Надежда Капура отметила, что предприятия Алтайского края пытаются повысить привлекательность своих вакансий, достойно конкурировать с промышленниками из других субъектов РФ и привлекать работников как с Алтая, так и из других регионов страны.

"Мы видим, как активно и какими темпами сегодня повышается зарплата на предприятиях Алтайского края, темпы роста от 120 до 145%. Работодатели готовы ещё больше повышать зарплаты и развивать меры поддержки, к которым относится бесплатное питание, путёвки в санаторий, субсидирование стоимости посещения детского сада, оплата родительской доли, диспансеризация, открытие профилакториев, единые дни здоровья, когда работники получают возможность посещать спортзалы для поддержания трудовой формы, и другие бонусы", – сказала Капура.

Часть производств уже составляют высокую конкуренцию и привлекают специалистов из других субъектов России. Это, например, заринские "Алтай-Кокс" и "Русская кожа", а также Сибирский фанерный комбинат. Людей из других регионов зовут "Нортек", Рубцовский машиностроительный завод и так далее.

Также Надежда Капура рассказала, что с начала 2023 года на промышленных предприятиях Алтайского края стало на 1,4 тысячи вакансий больше. Всего в краевой службе занятости зарегистрировано более 21 тысячи предложений работодателей. 5,6 тысячи из этого числа – места на промышленных предприятиях региона.

Кроме того, количество вакансий в сельском хозяйстве выросло в два раза. Сейчас в регионе 2,6 тысячи свободных мест на сельхозпредприятиях.

Чтобы помочь работодателям найти новых сотрудников, 14 апреля сразу в нескольких районах и городах Алтайского края пройдёт Всероссийская ярмарка трудоустройства. По всему краю в ней поучаствует 250 работодателей, которые на мероприятие заявили 5,2 тысячи вакансий. Главной площадкой станет "Титов-Арена" в Барнауле. Там более 50 работодателей представят свыше 2,5 тысячи вакансий.