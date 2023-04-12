Как и где на Алтае пройдёт Всероссийская ярмарка трудоустройства?

Всего 250 работодателей заявили на ярмарку порядка 5,2 тысячи вакансий

12 апреля 2023, 15:21, ИА Амител

Работа / Фото: unsplash.com

14 апреля в Алтайском крае пройдёт первый этап всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Столь крупная ярмарка вакансий в регионе состоится впервые. Всего по краю в ней поучаствуют 250 работодателей, которые заявили 5,2 тысячи свободных рабочих мест. Об этом рассказала начальник управления по труду и занятости населения Надежда Капура на пресс-конференции 12 апреля.

Что будет на ярмарке трудоустройства?

Надежда Капура рассказала, что ярмарка пройдёт во всех регионах страны, объединит работодателей и соискателей по всей России и поможет всем желающим найти привлекательные места работы.

Главной площадкой в Барнауле станет "Титов-Арена". Там более 50 работодателей представят свыше 2,5 тысячи вакансий. Предполагается, что на ярмарку в краевой столице придёт около 4 тысяч человек.

Свои площадки будут в Рубцовске (на проспекте Ленина, 47а), в Бийске (в здании Алтайского колледжа промышленных технологий и бизнеса), в Алейске (на ул. Партизанской, 93а), в Заринске (на ул. Металлургов, 20) и в других городах и районах края. Полный список можно посмотреть здесь.

"Региональный этап пройдёт одновременно на 75 разных площадках Алтайского края. Это будут центры занятости, образовательные организации. В Барнауле такой площадкой станет "Титов-Арена", где соберутся работодатели, пройдут бизнес-сессии, тренинги, как для соискателей, так и для компаний, которым требуются трудовые ресурсы. У каждого центра занятости будет своя программа под запросы локальных рынков труда. Центры занятости позволят соискателям узнать о государственных мерах поддержки, о возможности пройти переобучение по госпрограммам, о переезде внутри региона", – пояснила Капура.

На ярмарке желающие трудоустроиться смогут найти работу не только в Алтайском крае, но и в других регионах России. Запланирован даже телемост с соискателями и работодателями из Кемеровской области, сообщила Надежда Капура.

При этом чиновница подчеркнула, что сейчас предприятия Алтайского края пытаются повысить привлекательность своих вакансий и привлекать работников из других регионов страны. Так, работодатели региона подняли уровень оплаты труда, и сейчас зарплаты на алтайских предприятиях начинаются от 40 тысяч и заканчиваются 120 тысячами рублей.

Кроме того, на ярмарке будут работать карьерные и кадровые консультанты, отметила Капура. Они расскажут о том, как заинтересовать соискателей и разработать формат продвижения бренда предприятий. Для школьников на ярмарке будут проводить профориентацию.

"Цель – познакомить работодателей с соискателями"

Всего в рамках ярмарки трудоустройства в городах и районах Алтайского края 14 апреля пройдёт 130 мероприятий разной тематики.

"Мы ставим цель поднять результативность мероприятий. Мы видим, что их эффективность растёт. Наш кадровый центр "Работа России" проводит открытые отборы на площадках ТЦ и на промышленных предприятиях. Если говорить о ярмарке вакансий и трудоустройства, здесь главная цель – познакомить работодателей с соискателями для дальнейшего трудоустройства. Людям важно знать, что кадры нужны и работа в Алтайском крае есть", – прокомментировала Капура.

Участие в первом региональном этапе примут предприятия "Барнаултрансмаш", "Ротор", Барнаульский завод АТИ, Барнаульский станкостроительный завод, "Нортек", АЗПИ, Завод механических прессов, "Сибэнергомаш-БКЗ", "Курорт Белокуриха", ФНПЦ "Алтай", Бийский олеумный завод, филиал "Алтайский бройлер", Рубцовский машиностроительный завод, "Бочкари Агро" и другие компании.

Второй, федеральный этап Всероссийской ярмарки проведут 23 июня. Для него создадут отдельную страницу на сайте "Работа России", где соискатели смогут ознакомиться с лучшими предложениями работодателей.

Отметим, что на пресс-конференции 12 апреля Надежда Капура также рассказала, что с начала 2023 года число вакансий на промышленных предприятиях Алтайского края увеличилось на 1,4 тысячи.

Всего в региональной службе занятости зафиксировано более 21 тысячи предложений от работодателей, из них 5,6 тысячи касаются промышленных предприятий региона. Кроме того, с начала 2023 года в два раза выросло число вакансий в краевом сельском хозяйстве. Сейчас свободны 2,6 тысячи таких мест.